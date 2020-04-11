DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

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6 saat önce
Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti(2)SOKAKLAR BOŞALDIZonguldak'ta, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi.
Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti(2)
SOKAKLAR BOŞALDI
Zonguldak'ta, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi. Saat 00.00 itibariyle vatandaşlar evlerine gitti. Ekmek fırını ve marketlerde yasağın başlamasıyla kapandı. Polis ekipleri, ekmek taşıyan araçların mahallelerde satış yapacağı anonsları yaptı. Zonguldak Belediyesi de anonsla 2 günlük sokağa çıkma yasağının başladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:57 Kaynak: DHA
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