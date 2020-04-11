DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

Zonguldak'ta, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi. Saat 00.00 itibariyle vatandaşlar evlerine gitti. Ekmek fırını ve marketlerde yasağın başlamasıyla kapandı. Polis ekipleri, ekmek taşıyan araçların mahallelerde satış yapacağı anonsları yaptı. Zonguldak Belediyesi de anonsla 2 günlük sokağa çıkma yasağının başladığını duyurdu.

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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu