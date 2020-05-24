DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

Çekirdek çitleyip otomobille gezerken polise yakalandılar

AKSARAY'da, sokağa çıkma yasağına uymayıp otomobille gezerek çekirdek çitleyen 3 kişi, polis ekiplerine yakalandı. Sürücü Vedat K., şeker hastası yakınını hastaneye götürdüğünü ileri sürse de 3 kişiye 3 bin 180'er TL ceza kesildi.

Taşpazar Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, uygulama noktalarında otomobilleri durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Polis ekipleri, izin belgesi olmadan otomobille dışarı çıkan sürücü Vedat K. (39), Cumali A. (21) ve Adem Ü.'yü (27) araç içinde çekirdek çitlerken gördü. Ekipler, sürücü Vedat K. ile Cumalı A.'ya neden dışarı çıktıklarını sordu. Cumali A., "Ben şeker hastasıyım onun için dışarı çıktım. Hastaneye gidiyordum" diyerek kendini savundu. Sürücü Vedat A. ise "Şeker hastası olan Cumali benim yakınım, onu ben hastaneye götürüyordum" dedi.

Polis ekipleri yapılan sorguda, sokağa çıkma yasağını uymayan 3 kişinin merkeze bağlı Yeşilova Beldesinde ikamet ettikleri ve Vedat K.'nın Cumali A.'nın yakını olmadığını belirledi. Otomobildeki 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine göre 3 bin 180'er TL ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trafik ekiplerinin aracı durdurması

-Asayiş ekipleri ile sürücü ye yolculara yasak olmasını anlatması

-Sürücü ve yolcunun kendilerini savunmaları

-Polis ekiplerinin tutanak tutması

-Genel detaylar

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

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Polisten kaçan alkollü sürücü, 7 bin 500 TL ceza yedi

SİVAS'ta, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek polisten kaçan kamyonetin alkollü sürücüsü Orhan K. (39), ekiplerin takibiyle yakalandı. Orhan K.'ya 7 bin 506 TL ceza kesildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Dört Eylül Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yaşandı. Polis ekipleri, Sivas- Erzincan karayolu Yeni Numune Hastanesi Kavşağı'nda hareket halinde olan Orhan K. yönetimindeki 58 BD 824 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan Orhan K., kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşine takan Orhan K., bir süre devam eden kovalamacanın ardından Fatih Caddesi üzerinde yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Orhan K., kamyonetten indirilerek, polis otosuna götürüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan Orhan K., polis ekiplerine adını soyadını söylememek için uzun süre direndi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Orhan K., işlem yapılmak üzere Altuntabak Polis Merkezine götürüldü. Orhan K.'ya sokağa çıkma yasağına uymamaktan 3 bin, ayrıca trafik kurallarını ihlalden de 4 bin 356 TL olmak üzere toplam 7 bin 506 TL cezai işlem uygulandı.