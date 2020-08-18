DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

Boş arazide yakılan anızdan yükselen dumanlar TEM Otoyolu'nu kapladı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu kenarında bulunan boş arazilerde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan anız, otoyolda bulunan sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Dilovası geçişi Diliskelesi mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından otoyol kenarında bulunan boş arazideki anız, 2 farklı noktadan ateşe verildi. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanlar, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Alevi ve dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş arazide yanan anızı, diğer noktalara sıçramadan söndürdü. Polis ekipleri, arazilerin kim tarafından yakıldığını öğrenmek için çalışma başlattı.