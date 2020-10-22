Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın çıktı! 15 kişi son anda kurtuldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın çıktı! 15 kişi son anda kurtuldu
22.10.2020 23:53
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde seyir halindeki servis otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı otobüsteki 15 kişi, kendisini son anda dışarı attı.
Şanlıurfa'da bir fabrikanın işçilerinin taşındığı servis otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Araçtaki 15 kişi son anda kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılmaz hale geldi.
SON ANDA KURTULDULAR
Yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Mustafa Mengi'nin kullandığı 63 S 0659 plakalı servis minibüsü hareket halindeyken yanmaya başladı. Alevlerin sardığı otobüsteki 15 kişi, kendisini son anda dışarı attı.
OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Sürücü, itfaiye ve polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Avustralyalı askerlerden Afganistan'da vahşet! Savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürdüler İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!