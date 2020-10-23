Son dakika haber... Çatıdan kopan beton parçalarından son anda kurtulduğu anlar kamerada - Son Dakika

MANİSA'da, Erkan Vançin isimli vatandaş, bir binanın çatısından kopan beton blok parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, park halindeki bir otomobilin arka kısmına yaslanarak çay içen otopark çalışanı Vançin yaptığı hamle ile son anda ölümden dönerken, araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 09.15 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Vakıf İşhanı otoparkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı binanın çatı kısmından kopan beton blok parçalar, büyük bir gürültüyle park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana gelirken, o sırada otomobilin arka kısmına yaslanarak çayını yudumlayan otopark görevlisi Erkan Vançin ise düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, gürültüyle birlikte kaçan Vançin'in, son anda üzerine doğru düşen beton blok parçalarından kurtularak, ölümden kıl payı kurtulduğu görüldü.

'SIRTIMI SIYIRDI, VERİLMİŞ BİR SADAKAM VARMIŞ'

Evli ve bir çocuk babası Erkan Vançin, üzerine düşen beton parçalarının sırtını sıyırdığını belirterek, "Sabah otoparkın önündeydim. O sırada bir sesler geldi. Tak diye yukarıdan taşlar düştü. Zar zor kurtuldum. Verilmiş bir sadakam varmış. Önce bir ses geldi. Sesi duymamla kaçmam bir oldu. O sırada aşağıya düşen taşlar sırtımı da sıyırdı. Zor oldu ama olayın şokunu atlatabildim" dedi.