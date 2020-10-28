DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 26

28.10.2020 17:54
DHA YURT BÜLTENİ - 26, System.String[]

Otomobilin yayaya çarpma anları kameradaTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Birsen Sayın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin yayaya çarpma anları kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Birsen Sayın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Sayın'a aracın çarpma anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15.40 sıralarında Çerkezköy Öztrak Caddesi üzerinde meydana geldi.  Yolun karşısına geçmeye çalışan Birsen Sayın'a, Kerem T.'nin kullandığı 59 PF 773 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Sayın'a çevrede bulunanlar müdahale ederken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Sayın, tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis, gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Kerem T. ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Kadının yolun karşısına geçmeye çalışması-Kadına otomobilin çarpması-Kadının yere düşmesi-Kaza yerinden detaylar-Yaralının ambulansla alınması-Hastane önünden detaylar-Yaralının ambulanstan indirilmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA-Volkan KURU/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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HDP önündeki eylemde 422'nci gün: Aile sayısı 154 oldu

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 422'nci günde de sürüyor. Eylemdeki aile sayısı; 2010 yılında Edirne'de üniversite 2'nci sınıf öğrencisiyken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği kızı Sinem Ekinci (20) için Tunceli'den gelen Hediye Okçu ve 2010 yılında 14 yaşında köyde çobanlık yaparken terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirttiği kardeşi Ferdi için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Uğur Fidan ile 154 oldu. Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.AİLE SAYISI 154 OLDUHDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan aile sayısı, 2010 yılında Edirne'de Trakya Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü 2'nci sınıfında okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği kızı Sinem Ekinci için Tunceli merkeze bağlı Yukarı Böğürtlen köyünden gelen Hediye Okçu ve 2010 yılında köyde çobanlık yaparken terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirttiği kardeşi Ferdi için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek evlat nöbetine katılan Uğur Fidan ile 154 oldu.'OKUSUN HAYATI KURTULSUN DİYE ÜNİVERSİTEYE GÖNDERDİK'Hediye Okçu, zor şartlarda yaşayan, yoksul bir aile olduklarını ve kızı Sinem Ekinci'yi okul  hayatını kurtarır ümidiyle üniversiteye gönderdiklerini belirterek, "Kızım 10 yıl önce Edirne'de üniversite okuyordu. Turizm ve Otelcilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiydi. Beynini yıkadılar. O da okulu elinin tersiyle itti ve ailesini hiçe sayarak gitti. Bir daha haber alamadık. Kızım bize 'benim bir erkek arkadaşım var, onunla evlenip yurt dışına gideceğim' dedi. Sonra ortadan kayboldu. Duyum aldık ki dağa gitmiş. Gidiş o gidiş, bir daha ne sesini duyduk ne de haber alabildik. Dedik ki, okusun hayatı kurtulsun, biz zaten sürünüyoruz. O da hem bizi hem de kendini mahvetti. Bir ihtimal geri dönebilir diye hep bekliyorum. Buraya kızımı aramaya geldim. Onun peşindeyim. Kim ona sebep olmuşsa onlara kalmasın. Kaç yıldır bizim ne çektiğimizi bilmiyor. Ben anne olarak gülmeyi unuttum. Artık dayanacak halim yok, dönsün evine gelsin" dedi.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Uğur Fidan da, kardeşi Ferdi Fidan'ın 2010 yılında köyde çobanlık yaparken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtti. Kardeşinden bir daha haber alamadıklarını dile getiren Fidan, devletin yardımıyla kardeşini geri alacağına inandığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"10 yıldır haber alamıyoruz. Buraya geldik. Belki bizi görür ve arar. Sağ olup olmadığını da bilmiyoruz. Burayı televizyonda gördük. Bazı ailelerin evlatlarına kavuştuğunu gördük. Biz de inşallah devletimiz bize de yardım eder ve kardeşimi geri getirirler umuduyla geldik. Buradan kardeşime sesleniyorum; Biz ailesi olarak onu çok özledik. Özellikle annesi hem şeker hem de tansiyon hastası ve hastalığından dolayı buraya gelemedi. Geri dönmesini istiyoruz. HDP'nin kardeşimi bize geri göndermesini istiyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Çerkezköy, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

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