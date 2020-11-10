DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

Gece evine giren hırsızdan ölü taklidi yaparak kurtuldu

KARABÜK'te, Hafize Kaya (70) gece evine giren hırsız tarafından darp edilerek, kolundaki bilezikler gasp edildi. Hafize Kaya ölü taklidi yaparak canını kurtardı.

Olay, gece saatlerinde Karabük'e bağlı Arıcak Köyü'nde meydana geldi. Hafize Kaya uyuduğu esnada evin içinden sesler geldiğini fark ederek uyandı.

Hafize Kaya odasından çıktığı esnada hırsızla karşı karşıya geldi. Hırsız, Hafize Kaya'nın başına sopa ile vurdu. Uzun süre mücadele veren ve daha fazla dayanamayacağını anlayan Hafize Kaya, çareyi ölü taklidi yapmakta buldu. Hırsız, ölü taklidi yaparak yere yatan Hafize Kaya'nın kolunda bulunan 2 bileziği de alıp kaçtı. Hırsızın evden çıkmasının ardından ayağa kalkan Hafize Kaya, kanlar içinde ailesini arayarak yardım istedi. Ailesinin eve gelmesi üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Hafize Kaya sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, olay yeri inceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Çalışma sonucunda şüpheli R.Y. gözaltına alınırken, çaldığı bilezikler ele geçirildi. Yaşananları anlatan Hafize Kaya, "İçeriden sesler duydum. Yatağımdan kalktım. Kapıyı açar açmaz bir adam karşıma dikildi. Elinde kısa balta sopası vardı. Kafama vurmasıyla bağırdım. Kafama vura vura beni kapıya kadar götürdü. Ben yere yatınca boğazıma sarıldı. Arbede esnasında sopayı yere düşürdü, ben de yerden aldım sopayla ona vurdum. Ardından da onun yüzünü yırttım. Ben ölü taklidi yapmaya başladım. O da ben ölüyorum sandı, hemen kolumdaki bilezikleri çıkarttı. Evin kapısını açıp hemen gittiö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Evden görüntüler-Hafize Kaya'dan görüntü-Hafize Kaya ile röp.

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Suç örgütüne 3 ilde eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

GAZİANTEP merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla liderliğini H.Ç.'nin yaptığı 11 kişilik suç örgütü çökertildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini H.Ç.'nin yaptığı organize suç örgütünü, takibe aldı. Teknik ve fiziki takip ile çete üyeleri tek tek tespit edildi. Adresleri de saptanan çete üyelerine yönelik Gaziantep ile Adıyaman ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 25 mermi, 9 av tüfeği fişeği ve 1 bıçak ele geçirildi.'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile yağma, tehdit, hakaret ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamaları yöneltilen çete üyeleri emniyette sorguya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Polis ekiplerinin emniyetten çıkışıZırhlı polis araçlarıÖzel harekatçıların baskın düzenlediği evEvde arama yapılmasıEle geçirilen suç aletleriGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA

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Yanan odayı 8 yıl 'delil' için kilitli tutan ailenin tazminat davası reddedildi BURDUR'un Bucak ilçesinde yeni aldıkları televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında küle dönen odayı 8 yıldır 'delilleri' saklamak için kilitli tutan ailenin açtığı tazminat davası reddedildi. Yangında, ailenin şimdi 11 yaşında olan oğlu Melih Gürdal, alevler arasından annesi Melek Gürdal (35) tarafından kurtarılmış ancak vücudundaki yanıklar nedeniyle yüzde 61 engelli kalmıştı.

Bucak ilçesine bağlı Karacaören köyü Arpalık mevkisinde yaşayan İsa Gürdal (38), 17 Nisan 2012 günü televizyon satın aldı. Ancak televizyon satın alındıktan 3 ay sonra bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangında, televizyonun bulunduğu odada olan 3 yaşındaki Melih'i alevlerin arasından anne Melek Gürdal kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, televizyonun patladığı oda küle döndü. Anne Melek Gürdal, Bucak Devlet Hastanesi'nde, Melih Gürdal ise ambulans helikopterle götürüldüğü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.

YANGININ ÇIKTIĞI ODA 'DELİL AMAÇLI' 8 YIL KİLİTLİ TUTULDU153 gün yoğun bakımda tutulan çocuk, yüzde 61 engelli kaldı. Oğulları ölümden dönen aile, hukuk mücadelesi başlattı. Yangında küle dönen odayı, aradan geçen 8 yıla rağmen 'delil' amaçlı kilitli tutan ailenin 450 bin TL istemiyle açtığı tazminat davası, Bucak 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi.

'SONUÇ BİZİ ŞOK ETTİ'19'uncu duruşmada verilen kararın ardından DHA'ya konuşan İsa Gürdal, "Yanan odaya baktıkça aynı kabusu yaşadık, yangında eşim Melek Gürdal, Melih'i kurtarırken yaralandı. Bir hafta tedavi gördü. Oğlum Melih ise vücudunda oluşan ağır yanıklardan dolayı 153 gün yoğun bakımda kaldı. Onlarca ameliyatı oldu. Yüzde 61 engelli kaldı. Mahkeme açtığımız davanın 5 yıl sonra reddine karar verdi. Bugüne kadar yanık odayı deliller yok olmasın ümidiyle 8 yıl korudum. Biri hakim ile olmak üzere üç kez keşif yapıldı. Bilirkişiler yangının televizyondan çıktığını söyledi. Mahkemenin kararı bizi şok etti. Davayı kazansaydım alacağım parayı oğlumun tedavisinde kullanacaktım" dedi.

'BİR ÜST MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ'Ailenin avukat Anıl Yetişkin de kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Anıl Yetişkin, "Mahkemeden hiç beklemediğimiz bir karar çıktı. Yangının televizyondan çıktığı gösterilir nitelikteydi. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesi ve tazminat konusunda uzman birisinden rapor alınmasını talep etmiştik. Nasıl oldu anlayamadım ama hakim kararı gerekçeli kararında açıklayacağını söyledi. Bir üst mahkeme istinaf mahkemesi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gerekçeli karardan sonra başvuracağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Bucak Adliyesi dış plan görüntüBaba ve oğlun adliyeye gelişiAvukatın açıklamasıBabanın açıklamasıMelih'in kısa konuşmasıDetaylarOlaya ilişkin ARŞİV görüntü

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

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Yanan odayı 8 yıl 'delil' için kilitli tutan ailenin tazminat davası reddedildi

BURDUR'un Bucak ilçesinde yeni aldıkları televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında küle dönen odayı 8 yıldır 'delilleri' saklamak için kilitli tutan ailenin açtığı tazminat davası reddedildi. Yangında, ailenin şimdi 11 yaşında olan oğlu Melih Gürdal, alevler arasından annesi Melek Gürdal (35) tarafından kurtarılmış ancak vücudundaki yanıklar nedeniyle yüzde 61 engelli kalmıştı.Bucak ilçesine bağlı Karacaören köyü Arpalık mevkisinde yaşayan İsa Gürdal (38), 17 Nisan 2012 günü televizyon satın aldı. Ancak televizyon satın alındıktan 3 ay sonra bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangında, televizyonun bulunduğu odada olan 3 yaşındaki Melih'i alevlerin arasından anne Melek Gürdal kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, televizyonun patladığı oda küle döndü. Anne Melek Gürdal, Bucak Devlet Hastanesi'nde, Melih Gürdal ise ambulans helikopterle götürüldüğü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.YANGININ ÇIKTIĞI ODA 'DELİL AMAÇLI' 8 YIL KİLİTLİ TUTULDU153 gün yoğun bakımda tutulan çocuk, yüzde 61 engelli kaldı. Oğulları ölümden dönen aile, hukuk mücadelesi başlattı. Yangında küle dönen odayı, aradan geçen 8 yıla rağmen 'delil' amaçlı kilitli tutan ailenin 450 bin TL istemiyle açtığı tazminat davası, Bucak 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi.'SONUÇ BİZİ ŞOK ETTİ'19'uncu duruşmada verilen kararın ardından DHA'ya konuşan İsa Gürdal, "Yanan odaya baktıkça aynı kabusu yaşadık, yangında eşim Melek Gürdal, Melih'i kurtarırken yaralandı. Bir hafta tedavi gördü. Oğlum Melih ise vücudunda oluşan ağır yanıklardan dolayı 153 gün yoğun bakımda kaldı. Onlarca ameliyatı oldu. Yüzde 61 engelli kaldı. Mahkeme açtığımız davanın 5 yıl sonra reddine karar verdi. Bugüne kadar yanık odayı deliller yok olmasın ümidiyle 8 yıl korudum. Biri hakim ile olmak üzere üç kez keşif yapıldı. Bilirkişiler yangının televizyondan çıktığını söyledi. Mahkemenin kararı bizi şok etti. Davayı kazansaydım alacağım parayı oğlumun tedavisinde kullanacaktım" dedi.'BİR ÜST MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ'Ailenin avukat Anıl Yetişkin de kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Anıl Yetişkin, "Mahkemeden hiç beklemediğimiz bir karar çıktı. Yangının televizyondan çıktığı gösterilir nitelikteydi. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesi ve tazminat konusunda uzman birisinden rapor alınmasını talep etmiştik. Nasıl oldu anlayamadım ama hakim kararı gerekçeli kararında açıklayacağını söyledi. Bir üst mahkeme istinaf mahkemesi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gerekçeli karardan sonra başvuracağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Bucak Adliyesi dış plan görüntüBaba ve oğlun adliyeye gelişiAvukatın açıklamasıBabanın açıklamasıMelih'in kısa konuşmasıDetaylarOlaya ilişkin ARŞİV görüntü

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

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Atatürk'ü anmak için 10 kilometre yüzdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel bir okulun müdürlüğünü yapan atlet ve yüzücü Ali İbrahim Öz, vefatının 82'nci yılında Atatürk anısına 10 kilometre yüzdü.Manavgat'ta özel bir okulda müdürlük yapan Ali İbrahim Öz, Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümünde onu anmak amacıyla bugün saat 09.05'te Evrenseki turizm merkezinde bulunan limandan denize girerek Side limanına kadar 10 kilometrelik parkurda yüzdü. Yanına herhangi bir koruyucu malzeme ve ekip almayan Ali İbrahim Öz, hedeflediği parkuru 2 saat 20 dakikada tamamladı.Yüzmeye başlamadan önce bir açıklama yapan Ali İbrahim Öz, Atletizm Federasyonu'na kayıtlı bir atlet olduğunu ve kendi yaş kategorisinde Türkiye birincilikleri olduğunu belirtti. Aynı zamanda triatlon sporcusu olduğunu söyleyen Ali İbrahim Öz, daha önce de Antalya'nın Kaş ilçesi ile Meis Adası arasında ve Çanakkale Boğazı'nda yüzdüğünü söyledi. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğuna dikkati çeken Öz, "Ben daha önce birçok özel etkinlikte yer aldım. Bugün 10 Kasım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılalı 82 yıl oldu. Biz bu süre zarfında ruhumuzda ve gönlümüzde hiç onu öldürmedik. O hep bizim içimizde, gönlümüzde ve ruhumuzda yaşıyor. Ben de bugün Atatürk'ü anmak için Evrenseki limanıyla Side limanı arasında yüzeceğim. Tahmini olarak 8 bin 500 metre olduğunu düşünüyorum ama 10 kilometre de olabilir. Mesafe konusunda tam emin değilim" dedi. Öz, gençlerin Atatürk'ü sürekli örnek alması gerektiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ali İbrahim Öz'ün limana gelmesiAli İbrahim Öz'ün açıklamasıAli İbrahim Öz'ün yüzmeye başlaması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Çocuğun yüzüne tüküren genç kız, geri dönüp kendi görüntüsünü izlemiş

DİYARBAKIR'da okuldan çıkıp evine giden 5'inci sınıfı öğrencisi N.Ş.'nin yolunu keserek yüzüne tüküren ve görüntüsü bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan genç kızın, daha sonra geri dönerek kendi görüntüsünü izlediği ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kızın markete cips almak için geldiği ve içeri girdikten sonra market sahibinin kendisiyle ilgili görüntüyü izlediğini fark ederek kendisinin de görüntüyü izlediği görülüyor.Olay, cuma günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay, marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın duyulmasının ardından N.Ş.'nin ailesi, tanımadıkları genç kızın koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu. N.Ş., yaşadığı olayı anlatarak, "Ben o gün okuldan geliyordum. Önüme bir kız çıktı. Ben onun önünden çekilmeye çalışırken, izin vermedi ve suratıma tükürdü. Şaşırdım, korktum ve onun yanından uzaklaştım. Onu tanımıyorum, daha önce hiç görmedim. Ben çıkmaya çalışıyordum ama o gelip önümü kesti. Yüzüme tükürdü ve gitti. Benimle hiç konuşmadı. Üzüldüm" dedi.CİPS ALMAK İÇİN GELDİĞİ MARKETTE KENDİSİNİ İZLEDİ

5'inci sınıfı öğrencisi N.Ş.'nin yolunu keserek yüzüne tüküren genç kızın, daha sonra geri gelip kendini izlediği görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, genç kız, öğrencinin yüzüne tükürdükten sonra önce bir işyerine giriyor. Ardından geri gelip marketin önünden cips alıyor. Cipsin parasını ödemek için içeri giren genç kız, market sahibinin kendisiyle ilgili görüntüsünü izlediğini fark ederek bir an şaşkınlık geçirdikten sonra görüntüleri izleyip hiçbir şey söylemeden marketten ayrılıyor.