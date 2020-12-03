DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 26
03.12.2020 19:10
SAMSUN'DA BARAJ GÖLÜNE ATLAYAN KADIN ARANIYOR: GÖLE ATLAMA ANI KAMERADASamsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)Samsun'un Bafra ilçesinde, hafif ticari aracını köprü üzerinde bırakan Ayşegül K.'nin (48) Altınkaya Baraj Gölü'ne atlama anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
SAMSUN'DA BARAJ GÖLÜNE ATLAYAN KADIN ARANIYOR: GÖLE ATLAMA ANI KAMERADA
Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)
Samsun'un Bafra ilçesinde, hafif ticari aracını köprü üzerinde bırakan Ayşegül K.'nin (48) Altınkaya Baraj Gölü'ne atlama anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, araçtan inen kadının, köprünün demir korkuluklarını aşıp kendisini suya bıraktığı görülüyor.Öte yandan bölgede Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında, henüz kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı.
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