DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 26

04.12.2020 23:00
DHA YURT BÜLTENİ - 26, System.String[]

Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler, husumetlisinin iş yerini kurşunladı BURSA'da, kısıtlamanın ilk saatlerinde Gökhan P.'ye ait iş yerine kimliği husumetlilerince silahlı saldırı düzenlendi.

Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler, husumetlisinin iş yerini kurşunladı

BURSA'da, kısıtlamanın ilk saatlerinde Gökhan P.'ye ait iş yerine kimliği husumetlilerince silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında iş yerinde kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kısıtlamanın başladığı saatlerde Nakşi Çelebi Sokak üzerinde art arda silah sesleri duyuldu. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerinde 5 adet boş kovan buldu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancasından çıkan 5 kurşun, sokak üzerinde bulunan Gökhan P.'ye ait iş yerine isabet etti. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyip görgü tanıkları ve işletme sahibinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, saldırının Gökhan P.'nin husumetlileri tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Saldırı anında iş yerinde kimsenin olmaması, olası can kaybının önüne geçti. Polis, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika


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