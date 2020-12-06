DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

Silahlı yaralama şüphelisinin yakınları ile polis arasında arbede: 2 polis yaralı, 9 gözaltı

YALOVA'da, polis ekipleri, önceki gün Savaş B.'yi vurarak yaralayan şüpheli Ü.B.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelinin evine gelen polis ekipleri ile Ü.B.'nin yakınları arasında çıkan arbedede 2 polis yaralanırken, 9 kişi gözaltına alındı.Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi , Fırın Sokak'taki bir çay ocağında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şüpheli, çay ocağına girerek elindeki tabanca ile işletmeci Savaş B.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Savaş B. yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Savaş B.'yi hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Savaş B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OPERASYONDA 2 POLİS YARALANDI, 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIOlayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüpheli Ü.B.'nin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Ü.B.'nin yakalanması için Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Ü.B.'yi gözaltına almak için eve gelen polis ekipleri ile şüpheliyi teslim etmek istemeyen yakınları arasında arbede çıktı. Polis ekipleri direnen grubu dağıtmak için havaya uyarı ateşi açarken, yaşanan arbedede 2 polis yaralandı. Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri şüpheli Ü.B. ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.