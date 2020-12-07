DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 26

07.12.2020 20:56
DHA YURT BÜLTENİ - 26, System.String[]

17 saat sonra enkazdan kurtarılan İnci ilk adımlarını attıİZMİR'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra kurtarılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, tedavi gördüğü hastanede ilk adımlarını attı.

17 saat sonra enkazdan kurtarılan İnci ilk adımlarını attı

İZMİR'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra kurtarılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, tedavi gördüğü hastanede ilk adımlarını attı.

İzmir depreminin simge isimlerinden olan DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan'dan sevindirici haber geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden İnci, fizyoterapistinin eşliğinde ilk kez yürüdü. İnci Okan'ın babası Bülent Okan o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Baba Bülent Okan sosyal medya görüntü

Haber: Fırat AKAY/İZMİR,

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Başkan Böcek'ten doktorlarına: Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum (2)CANLI YAYINA BAĞLANDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, akşam saatlerinde Antalya'nın yerel televizyon kanalı Kanal V'ye videokonferans yöntemiyle canlı bağlandı. Hastalığı atlattığı için çok mutlu olduğunu belirten Böcek, "Öncelikle bütün vatandaşlarıma, dua eden, katkı koyan, devlet büyüklerimize, Sağlık Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, genel başkanlarıma ve tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. 16 Ağustos'ta hastaneye girişimiz yapılmıştı, 109 gün olmuştu. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza sağlık diliyorum. Akdeniz Üniversitemizin Rektörü başta olmak üzere, kahraman doktorları ve tüm çalışanlarına minnettarım. O kadar mutluyum ki, böyle bir yaşam mücadelesi verdim. Katkısı geçen, ismini sayamadığım herkese çok teşekkür ediyorumö dedi.

Vatandaşlara kurallara uymaları yönünde tavsiyede bulunan Böcek, "Öncelikle tüm vatandaşlarıma kurallara uymalarını tavsiye ediyorum. Bu süreci birlikte atlatacağız, biz birlikte güçlüyüz. Hep birlikte Antalyamız için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımız biraz sabırlı olsun. Herkese sağlıklı günler diliyorum, herkesi seviyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Başkan Böcek'in tv programından görüntüsü

ANTALYA,

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Kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzeri Derbent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Buğday (33) yönetimindeki 26 E 5036 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki 42 DG 041 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı kamyonet sürücüsü Mustafa Buğday, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yaralı kamyonet sürücüsünün ambulansa bindirilmesi

-Kaza yerinden genel görüntü

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Samsun'da terör operasyonu polis kamerasında

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonun polis kamerası görüntüleri paylaşıldı. Gözaltına alınan Irak uyruklu 11 şüpheliden 1'i sınır dışı edildi, 10 şüphelinin sorgusu sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yapan ekipler, Irak uyruklu 11 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince anbean kayıt altına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sınır dışı edildi, 10 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kamyonet, Antalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika


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