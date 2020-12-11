DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 26

11.12.2020 02:24
DHA YURT BÜLTENİ - 26, System.String[]

Tarsus'ta pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıMERSİN'in Tarsus ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Demir (22) hayatını kaybetti, Mehmet Ali S. (32) ise yaralandı.

Tarsus'ta pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Demir (22) hayatını kaybetti, Mehmet Ali S. (32) ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus- Mersin karayolu hal kavşağında meydana geldi. Ferdi Y. (31)  yönetimindeki 33 BKB 94 plakalı pikap ile Mehmet Ali S. (32) yönetimindeki 33 PA 593 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki Emin Demir, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı otomobil sürücüsü Mehmet Ali S.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Demir, Otomobil, Tarsus, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika


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