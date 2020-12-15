DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

Van Gölü'nde yüzen yaban domuzu görüntülendi

VAN'da balık avlamak için göle açılan balıkçılar, yüzen bir yaban domuzu gördü. Balıkçılar, cep telefonu ile kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Türkiye'nin en büyük dünyanın da en büyük sodalı gölü olan ve bir dönem 'canavar' yaşadığı iddiasıyla da sıkça konuşulan Van Gölü'nün Gevaş mevkisinde, balıkçılar gölde hareket eden bir cisim görünce büyük panik yaşadı. Bu anı kaydetmek için cep telefonlarına sarılan balıkçılar, göldeki hareket eden cismi cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Heyecanlarını dile getiren balıkçılar, çektikleri görüntüdeki canlının domuz olduğunu fark etti.