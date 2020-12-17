DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

Şırnaklı kadınlardan 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' sloganı

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemleri 15'inci haftada da sürdü. HDP önüne gelen kadınlar, geçtiğimiz günlerde HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in gözaltına alınan PKK üyesinin telefonunu almasıyla ilgili, "Kahrolsun PKK, tırnakçı HDPö sloganları attı.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, geçtiğimiz günlerde HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in PKK üyeliğinden gözaltına alınan şüphelinin telefonunu almasıyla ilgili, "Kahrolsun PKK, tırnakçı HDPö, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDPö, "Türk Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştirö, "Şehitler ölmez vatan bölünmezö sloganları attı. Şırnaklı kadınların 15'inci haftadaki eylemi, HDP'li bir grup tarafından engellenmek istendi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, partililer tarafından kurulan ses sistemiyle, yüksek tonda müzik çalınıp, slogan atılarak engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemelere rağmen, il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.

'YERYÜZÜNDE TEK HAKKIM OĞLUMDU ONU DA ELİMDEN ALDILAR'

5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için eyleme katılan Hamdiye Arslan, "Her hafta oğlum için buraya geliyorum. Fakir bir aileydik, suçsuzduk, garibandık. Çocuklarımı fakirlik içinde büyütüyordum. Yeryüzünde tek hakkım oğlumdu. Onu da elimden alıp dağa götürdüler. Çocuğumu elimden aldılar. Masada oturup 14 yaşındaki çocuğun hakkını yiyorlar. Kürtlerin milletvekilleri gelip açıklama yapıyor. Ben diyorum ki 14 yaşındaki çocukların haklarını arayın, sorun. Bunu bilsinler ki damarlarımızda tek damla kan kalana kadar çocuklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Kürt milletvekilleri ne zaman bizim çocuklarımızı sordular" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP il binası önüne gelen Emine Üstek de "Oğlumu getirmedikleri sürece buraya gelmeye devam edeceğim. Devletimiz iyidir. Metin, oğlum neredeysen gel. Allah'ın izni ile gelecektir" diye konuştu.

Şehit ablası Güler Kuşan ise şunları söyledi:

"Bir kardeşim şehit oldu. Onunla gurur duyuyorum zaten. Şu anda Şırnaklı kadınlar olarak biz de desteğe geldik. Çocuğu kaybolan, zorla götürülenlere destek amaçlı her Perşembe buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Ne olursa olsun burada olacağız."