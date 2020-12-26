DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 26
26.12.2020 02:51
Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralıKAYSERİ'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
KAYSERİ'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde giden Kemal Karahöyük yönetimindeki 06 AAN 282 plakalı hafif ticari araç, Harun Topak'ın kulandığı 50 EL 667 plakalı minibüs ve Dündar Topçu yönetimindeki 38 HS 036plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Son Dakika Bakan Fahrettin Koca, 4 ildeki verileri paylaştı: Vaka sayılarında düşüş olması sevindirici Üst düzey Şii yetkili gözaltına alınınca Bağdat karıştı! Irak Başbakanı milislere meydan okudu Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti Erkek çocuklarını öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi