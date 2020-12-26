DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 26

26.12.2020 02:51
DHA YURT BÜLTENİ - 26, System.String[]

Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralıKAYSERİ'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

KAYSERİ'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde giden Kemal Karahöyük yönetimindeki 06 AAN 282 plakalı hafif ticari araç, Harun Topak'ın kulandığı 50 EL 667 plakalı minibüs ve Dündar Topçu yönetimindeki 38 HS 036plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kocasinan, Kayseri, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika


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