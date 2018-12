Dha Yurt Bülteni - 27

Mekke'nin fethi Mersin'de kutlandıMERSİN'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Temsilciliği'nce düzenlenen etkinlikte Mekke'nin fethinin 1388'inci yıldönümü kutlandı.

Mekke'nin fethi Mersin'de kutlandı



MERSİN'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Temsilciliği'nce düzenlenen etkinlikte Mekke'nin fethinin 1388'inci yıldönümü kutlandı.



Kültür Merkezi'ndeki kutlama etkinliğine derneğin yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Beştepe Millet Cami İmamı Ahmet Aybar tarafından okunan Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, babasının imamlık yaptığı camiinin müezzinliğini üstlenen down sendromlu Musa Alan (14), namazın öneminden söz etti.



Etkinlik Özcan Güneşdoğdu ile Osman Gündüz konseri ile sona erdi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Kültür Merkezi'nin görüntüleri



Salondan genel görüntü



Kuran okunması



Down sendromlu Musa Alan'ın namazın öneminden söz etmesi



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



=======================================



Bakan Soylu, yılbaşını Yüksekova'da askerlerle geçirecek (2)



ZORLU YOLCULUK 3 SAAT SÜRDÜ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret ettikten sonra karayolu ile polis ve jandarma özel hareket birliklerinin görev yaptığı Büyükçiftlik Beldesi'nde bulunan 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe üs bölgesine geçti.



Bakan Soylu ve beraberindekilerin yolculuğu kar ve tipi nedeniyle oldukça zorlu geçti. Karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, konvoydaki bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, karla mücadele ekipleri ve vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Zorlu yolculuğun ardından üs bölgesine ulaşan Bakan Soylu, burada görev yapan asker ve polislerin yeni yılını kutladı.



CUMHURBAŞKANI'NDAN TELEFON SÜPRİZİ



İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesindeki polis ve askerlere ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'nun megafonunu açtığı telefondan asker ve polislerin yeni yılını kutlayıp, başarı dileklerinde bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Bakan Soylu Cumhurbaşkanı erdoğanı araması



Yeni yılını kutlaması



Genel Detay



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YUKSEKOVA(Hakkari),



================================================



Adanalılar, 3 yıl sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda yeni yılı kutladı



ADANALILAR, 3 yıl aradan sonra ilk kez yeni yılı Uğur Mumcu Meydanı'nda kutladı. Güvenlik gerekçesi nedeniyle 3 yıldır meydandaki kutlamalar iptal ediliyordu.



Soğuk havaya rağmen Uğur Mumcu Meydanı'na akın eden binlerce Adanalı, 3 yıl aradan sonra yeni yılı alanlarda kutlamanın sevincini ünlü şarkıcı Gökçe ile yaşadı. Saat 22.00'da sahneye çıkan Gökçe, hareketli şarkılarıyla soğuk yılbaşı gecesini ısıtırken, binlerce Adanalıya coşkulu bir gece yaşattı. Meydandaki dev yılbaşı ağacına da ilgi gösteren vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Yeni yıldan beklentisi olan bazı vatandaşlar ise dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı. Saatler 00.00'ya yaklaşırken sahneye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şarkıcı Gökçe ile geri sayımda bulundu. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde meydandaki havai fişekler ateşlenerek, görsel şölen sunuldu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalan Gökçe, binlerce Adanalının alkış yağmuru altında konserini bitirdi. DJ eşliğinde eğlenmeye devam eden vatandaşlar, daha sonra alanı olaysız şekilde dağıldılar.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Alana giren vatandaşlardan görüntü



Şarkıcı Gökçe'nin sahne performansı



İzleyenlerden görüntü



Kalabalıktan genel görüntü



Dilek feneri uçuran vatandaşlardan görüntü



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekilmesi



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Gökçe'nin geri sayımda bulunması



Havai fişek gösterisinden görüntü



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



=================================



(Özel) - DİYARBAKIR'DA HALAYLI YENİ YIL KUTLAMASI



DİYARBAKIR'da bir grup genç, yeni yılı davul eşliğinde halay çekerek karşılarken, sürücüler de araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.



Kentin Ofis semtinde bulunan Ekinciler Caddesi'nde kol kola giren bir grup genç, davul eşliğinde halay çekti. Yeni yılın ilk dakikalarıyla birlikte halay kuyruğunun uzadığı caddedeki gençler, 2019'un gelişini uzun süre bölgeye özgü halaylarla kutladı. Kentin bir çok bölgesindeki vatandaşlar ise araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı. Klakson çalarak ilerleyen Diyarbakırlılar, araçlarıyla uzun süre kenti dolaştı. Polis de güvenlik önlemi alıp, trafik akışını yönlendirdi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Caddedeki kalabalık



Gençlerin halay çekmesi



Araç konvoyu



Klakson sesleri



Uzun araç kuyruğu



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR,



=========================================



Yeni yıla karla mücadele yaparak girdiler



BİTLİS'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, İl Özel İdaresi ve Belediye karla mücadele ekipleri ise vatandaşların mağdur olmaması için yeni yıla kar temizleme çalışması yaparak girdiler.



Bitlis ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir çok köy ve mazranın yolunu ulaşıma kapatırken, İl Özel İdaresi ile Belediye ekipleri ise yolları açmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da yılbaşına rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Kurtkan, toplamda 2 bin 341 kilometre olan yol ağında şimdiye kadar 5 bin kilometre çalışma yaptıklarını söyledi. Karla mücadele çalışmalarını 90 personel 70 iş makinesi ile sürdürdüklerini belirten Kurtkan şöyle konuştu:



"Şu anda Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı Köyünde karla mücadele çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu yılbaşı gecesinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Şuan itibari ile il genelinde 5 Bin kilometreye yakın karla mücadele çalışmamız bulunmaktadır. Toplamda 7 ilçede 9 şantiyemizle vatandaşlarımızın ulaşımlarının aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda yol açmanın yanı sora acil durumlara müdahale etmek için de ekiplerimiz hazırda beklemektedir. 112'den gelen acil vakalar için hemen o bölgeye iş makinesi yönlendirmesi yapmaktayız. 112 ile koordineli bir şekilde hastamızı hastaneye kadar getiriyoruz.ö



Yoğun kar yağışının ardından 350 köy ve 293 mezranın yolunun kapalı olduğu, bu yolların açılması için yoğun bir çalşma yürütüldüğü belirtilirken, meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğini, hava sıcaklıklarının ise önemli derecede düşeceğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Köy yolundan detaylar



-İş Makinesinin köy yolundaki çalışmalarından detaylar



-Greyderin Köy yolundaki çalışmalarından detaylar



-Kar yağışından detaylar



-Kar altında kalan araçlardan detaylar



-İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Ümit Kurtkan ile röportaj



-Özel ve genel detaylar



Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,



==================================



Adıyaman ve Kahta'da yeni yıl bebekleri



ADIYAMAN ve Kahta ilçelerinde yılın ilk bebekleri dünyaya geldi.



2019'un ilk dakikalarında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek yerleşkesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2 yıllık evli hemşire Nurşen Bakır ve Anestezi Uzmanı Deniz Bakır'ın ilk olan çocukları dünyaya geldi. 3 kilo 500 gram dünyaya gelen bebeğe Ali Asaf Bakır ismi verildi. Sezaryenle doğum yapan Nurşen Bakır, doğumun ardından servise getirildi. Anne Nurşen Bakır, çok mutlu olduğunu söyledi. Eşinin ameliyatına giren baba Deniz Bakır ise mutlu olduğunu ve baba olmanın duygusunun farklı olduğunu söyledi.



Aynı dakikalarda ise Kahta ilçesi Devlet Hastanesi'nde yılın ilk bebeği Duru bebek oldu. Medine ve Osman Tünçmen çifti yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen 4'üncü çocuklarına Duru ismini koydu. Baba Osman Tünçmen mutlu olduklarını ve bebeklerinin sağlıklı olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi



Annenin servise getirilmesi



Bebek babasının kucağında servise getirilmesi



Baba ve anne bebeği sevmeleri



Anne Nurşen Bakır ile röp.



Baba Deniz Bakır ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



==============================



Vali Erin, yılbaşını sınırın sıfır noktasında askerlerle karşıladı



ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Telabyad kasabası karşısındaki Akçakale sınırında görevli askerlerle girdi.



Vali Abdullah Erin beraberinde İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile geldiği Akçakale'de İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek burada görevli askerlere baklava ikram etti. Daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden heyet buradan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerin yeni yılını kutladı. Askerlere seslenen Vali Erin, "Burada çok kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.



Vali Erin ve beraberindekiler daha sonra sınırın sıfır noktasındaki Şehit Er Emrah Çalkın Hudut Karakolu'na geçerek yeni yılı buradaki askerlerle beraber karşıladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------------



Vali Abdullah Erin'in polisleri ziyareti



Vali Erin'in sınırdaki askerleri ziyareti



Vali Erin'in askerlerle sohbet etmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Hadi KURT/ ŞANLIURFA,



==============================



Ergün Atalay: 85 bin işçi kadroya geçer inşallah



SAKARYA'da yeni yıla PTT'de çalışan işçilerle birlikte giren Türk-İş Genel Başkanı, 85 bin işçinin kadroya geçmesi konusunda verilen sözün tutulması için çağrı yaparak, "85 bin işçi kadroya geçmedi. Cumhurbaşkanımızın sözü var, bunlar 2019'da kadroya geçer inşallah" dedi.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018'in son dakikalarını PTT'nin Sakarya Merkezi'ndeki işçilerle birlikte geçirdi. Yeni yıla burada işçilerle birlikte kurulan sofrada giren Başkan Atalay, çalışanların sorunlarını dinledi. Düzenlenen sürpriz ziyarete Atalay'ın yanı sıra Türk-İş Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, sendika ve PTT yöneticileri de katıldı.



2018 yılında 500 binin üzerinde işçinin kadroya geçtiğini, ancak 85 binin üzerinde taşeronun kadro alamadığını belirten Atalay, hükümete kadro çağrısı yaparak, "2018 yılında bizim için güzel şeyler oldu. Sendikaların, işçilerin taleplerinin bir bölümü yerine geldi, bir bölümü gelmedi. Özellikle taşeronla ilgili 5 binin üzerinde arkadaşımız kadroya geçti. Bu bizim için mutluluk verici. Özellikle PTT, Demiryolları, Karayolları, madende, enerjide 85 bine yakın arkadaşımız kadroya geçmedi. 2019'da umut ediyoruz, Cumhurbaşkanımızın bununla ilgili sözü var. Bu kurumlarda 2019'da bu kalan arkadaşlarımız da inşallah kadroya geçer. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili talebimiz var, onlar da beklentilerimiz içinde bu yıl. Vergiyle ilgili talebimiz var, Ocak ayında aldığımızı biz Aralık'a kadar 12 ay çalışıyorsak 1 ayını vergiye veriyoruz. Burada PTT bizim 178 yıllık Türkiye'nin en eski kurumlarından biri. Bu kadroya geçme meselesine de buradaki arkadaşlarımız inşallah öncüsü olur basın sayesinde Türkiye'ye sesleniyoruz sözleri var bize. Bir an evvel kadroya geçerler" dedi.



Asgari ücretteki zam oranının son 30 yılın en yüksek zam oranı olduğunu ifade eden Atalay şöyle dedi:



"Asgari ücretle ilgili kamuoyu yakından takip etti. 98 günlük bir serüven bir süreç başladı. Asgari ücreti 2 bin liraya çekelim Aralık'ta da bunun üzerinden pazarlık yapalım, bir basamak bizim için nokta 2 bin liraydı. Belki mükemmel olmadı ama son 30 yılın en iyi artışlarından bir tanesi oldu. 2004'ten beri ilk defa işçi, iş veren, hükümet beraber imza attık. Şu anda 417 lira tabanda bir zam geldi, 3 çocuklu arkadaşlarımıza da 550 lira zam geldi. Mükemmel mutluluk verici bir şey dersek davul çalınacak bir rakam değil ama bizim mutlu olduğumuz altına keyifle imza attığımız bir rakam. O akşam bakanla görüştük, geldiğimiz nokta bin 975 liraydı, sonra 2 bin 4 liraya geldik orada kaldık, dedim 2 bin 20 lira yap ben de gelip imza masasında olacağım. 16 liraya geldim masaya sebebi şu yıllık baktığımızda 200 liraya yakın bir para oluyor. Fakirin ekmek parası"



Atalay ayrıca Tank Palet Fabrikası için alınan kararın yanlış olduğunu, ihaleyi alacak firmanın Altay tankını üreterek eski yerine dönmesi gerektiğini kaydederek, "Sakarya'da da önemli olan gündemde olan işlerden bir tanesi de Tank Palet Fabrikası. 10 gündür 12 gündür böyle, bu konu gece imzalandı sabah Harb-İş'in yöneticileri bize yazıyı bıraktılar. Türkiye'deki muhatapların tamamıyla konuştum. Milli Savunma Bakanı başta olmak üzere, muhatapların tamamıyla konuştum. Sendikacı işçi herkes özelleşmeye karşı durmak zorunda. Çünkü bizim asıl işlerimizden biri bu. Özelleşen yerlerde bölgede işçiye çiftçiye halka sormak lazım memnun musunuz? diye. Hiç kimsenin memnun olduğunu düşünmüyorum. 1.8 milyon metrekare olan devasa bir fabrika. Tank paletini yapıyor ve dünyaya ihraç ediyor. Milli Savunma bakanının Sakarya'ya geleceğini biliyorum, inşallah su serper milletin bu sıkıntısına bir açıklama yaparak. Altay Tankı'na bu milletin ihtiyacı var. 6-7 yıllık serüven bu tank, özel sektördeydi el değiştirdi. 24 tane yapılacağını biliyorum. Askerin 40 acil filo kuracağını da biliyorum. Burada kurulsun, imkanı varsa bizim işçimizle birlikte yapılsın imkanı varsa biz yapalım tek ama işi bitince Karasu'daki fabrikasına gitsin. Burada obüslere paletlere dürbünlere burada yapmaya devam edelim. Bu işçinin talebi, Türkiye'nin talebi. Bu fabrika burada kalması gerekiyor, bu tankları burada yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 13'ünde burada BMC temel atması için bununla ilgili olumlu, müspet bir açıklama bekliyoruz. Şu anda sınırımızda savaş kapıda. Bu ülkenin bu tanklara ihtiyacı var. Olmazsa gitsinler Karasu'da yapsınlar biz burada normal işimize devam edelim." diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Atalay işçilerle



-Atalay konuşma



-Detaylar



Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),



================================================



Rasulayn'daki teröristlerin silahlı yılbaşı kutlamaları Ceylanpınar'da tedirginlik yarattı



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler yılbaşı dolayısıyla havaya ateş ederek kutlama yapması tedirginlik yarattı.



Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristlerin ağır silahlarla yılbaşı kutlamaları Ceylanpınar ilçesinde tedirginliğe neden oldu. Suriye sınırını aşan mermiler zaman zaman Ceylanpınar'a düştü. Ağır makineli silahlarla kutlama yapan teröristler vatandaşları tedirgin etti. Ceylanpınar ilçe merkezinde ise güvenlik güçleri sınır hattında zırhlı araçlarla önlem aldı.



'OPERASYONUN BAŞLADIĞINI ZANNETTİK'



İlçe sakinlerinden Murat Çoban, "Karşıda operasyonun başladığını zannettik, ilk başta ama sonradan öğrendik ki yılbaşı kutlamaları yapılıyor. Ara ara Ceylanpınar'a mermilerin geldiğini görüyoruz. İzli mermi atıyorlar ve bu bizleri rahatsız ediyor, tedirgin oluyoruz. Allah devletimize zeval vermesin İnşallah" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------------



Ceylanpınar'dan duyulan silah sesleri



Koşarak çöp döken vatandaşlar



Askeri aracın geçişi



Genel detay görüntüler



Sınırda önlem alan güvenlik güçleri ve araçları



Detay görüntüler



Vatandaş Murat Çoban ile röportaj



Haber-Kamera: Şafak SAĞ/ ŞANLIURFA,



=====================================



Bodrum yeni yıla sırılsıklam girdi



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2018'in son dakikalarında başlayan sağanak yağmur meydanı dolduran insanların eğlencesine engel olamadı.



Tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yeni yılı karşılamak üzere bir çok etkinlik düzenlendi. Bodrum Belediye Meydanında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Edis konserine yaklaşık 4 bin kişi katılırken, sağanak yağmur altında girilen 2019 yılının ilk dakikalarında meydanda bulunanlar unutulmaz anlar yaşadı.



Konsere Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Kocadon, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte meydanı dolduran kalabalık Edis'in söylediği şarkılarla coşarken, bir anda bastıran sağanak yağmur bile bir çok kişinin eğlencesine engel olmadı. Yağmur altında eğlencesine devam edenlerin olduğu gibi yağmurdan kaçanlarda bölgede bulunan mekanları doldurdu.



Saatler 24.00'ü gösterdiği sırada Bodrum Limanından atılan havai fişek gösterisini yağmur altında izleme fırsatı bulan binlerce kişi, marinanın dört bir tarafından bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirerek sosyal medya hesaplarından paylaştılar.



Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren şiddetini arttıran sağanak yağmur sonrası sevilen sanatçı Edis son şarkısını söyleyerek konsere katılan herkesin yeni yılını kutladı.



Konser öncesi bir konuşma gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise tüm Bodrum halkının yeni yılını kutlayarak, "Herkese iyi akşamlar güzel insanlar. Hoşgörüsü, birlik beraberliği, dostluğu ile bu Bodrum'u yaratan medeni yüzlü aydınlık insanlar. Hepinizi canı gönülden sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bodrum son zamanlarda depremlere, sel felaketlerine maruz kaldı ama bizler hep dimdik durduk, dik durmaya devam ettik. Bugün burada yağan yağmurda da dimdik beraberiz sizlerle. ve diyorum ki; hırslarımızın, sevgimizin ve mantığımızın önüne geçmediği; huzurlu, sağlıklı, mutlu, birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşayacağımız bir yıl diliyorum hepinize. Bu yağan yağmurun arkasından bilin ki çok güzel bir bahar gelecek. Sizlerle beraber bu baharı da birlikte kutlayacağız. Hepinize iyi seneler. Teşekkürler güzel insanlar kardeşçe yaşayacağımız bir yıl diliyorum hepinize" dedi.



Sağanak yağmurun şiddetini arttırmasıyla Bodrum Belediye Meydanı saat 24.30 sıralarında neredeyse boşalırken, eğlenmek için Bodrum'a inen vatandaşlar geceye yılbaşı dolayısıyla açık bulunan mekanlarda eğlenerek geçiriyor. Öte yandan Bodrum'da yeni yılın huzurlu geçmesi için emniyet güçleri de tüm Bodrum Yarımadasında çeşitli önemler aldı. Özellikle kalabalık olan yerlerde çok sayıda polisin görev yaptığı görüldü. Bodrum Belediye Meydanında düzenlenen konser alanında da güvenliğin ğüst düzeyde tutulduğu gözlemlendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Belediye meydanından genel görüntü



-Yağmurdan görüntü



-Yağmur altında eğlenen vatandaşlar görüntü



-Meydanın boşalmasından görüntü



Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM(Muğla),



===================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı

Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı