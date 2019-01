Dha Yurt Bülteni -27

Yalova'da otobüs devrildi: 12 yaralıYalova'da aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi.

Yalova'da aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 12 kişi Yalova'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Bir süre ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı, otobüsün çekilmesiyle normale döndü.



Kaza saat 22.30 sıralarında Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. Muğla Fethiye'den 30 yolcu ile İstanbul'a gitmek üzere hareket eden Hasan Kazan yönetimindeki 34 NK 0535 plakalı yolcu otobüsü, Yalova Terminaline 100 metre mesafede yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yan yatarak metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre şoför Kazan ile 11 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yalova'daki hastanelere götürüldü.



Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışması sonucu trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Bu arada kaza haberini alan Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman ve Emniyet Müdürü Hakan Fındık, olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK - YALOVA,



Zonguldak'ta etkili olan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı



Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar, nedeniyle araçlar yolda kaldı. Yolda kalan sürücülerin imdadına yetişenler arasında zincir satıcıları da vardı.



Kar yağışı, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul ve Ankara Karayolu'nda etkili oldu. Yollar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçlar yolda kaldı. Kar lastiği veya zinciri olmayan bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Arızalanan araçlar, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Karayolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araç sürücüler zincir takarak yoluna devam etti. Polis, kar lastiksiz ve TIR'ların geçişine izin vermedi.



YOLDA KALANLARA ZİNCİR SATARAK PARA KAZANDI



Yolda kalan sürücülerin imdadına yetişenler arasında zincir satanlar da vardı. Otomobil lastiği satıcısı ve tamircisi Tuncay Yiğit, iş yerinden arabasına yüklediği zincirleri yolda kalan sürücülere sattı. Kar lastiği olmayan sürücülere yola çıkmama uyarısında bulunan Yiğit, "Zinciri 150 TL'den satıyoruz. Takmasını da ben yapıyorum. Gidip iş yerinden alsa da aynı fiyat. Biz buraya getiriyoruz. Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar mağdur olmasın. Kar yağışı nedeniyle kar lastiği olmayanlar yola çıkmasın. Kış lastiği olanlar bile araçlarında zincir bulundursun." dedi.



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,



Afyonkarahisar'da kar yaşamı olumsuz etkiledi, merkez ve 5 ilçede okullar tatil edildi



Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kent merkeziyle 5 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı. Kentteki şehir içi ve şehirlerarası yolların kapanmaması için ekipler teyakkuza geçti.



Afyonkarahisar'da öğleden sonra başlayan sağanak yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Şiddetli rüzgarın da etkisini göstermesiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, hayat durma noktasına geldi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması nedeniyle Afyonkarahisar Belediyesi, Karayolları 31. Şube Şefliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun çaba gösterdi.



KENT MERKEZİ VE 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, akşam saatlerinde kentte yayın yapan bölgesel bir televizyon kanalında katıldığı programda, kent merkeziyle, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Emirdağ ve Bayat ilçelerinde yarın eğitim öğretime ara verildiğini açıklarken, diğer ilçelerle alakalı durumun ise ilerleyen saatlerde belli olacağını söyledi.



EKİPLER YOLLARDA ÇALIŞIYOR



Karayolları 31. Şube Şefi Yalçın Özgür, bölgede kapalı yol bulunmadığını, ekiplerin hummalı şekilde çalıştığını söyledi. Afyonkarahisar- İzmir ve Afyonkarahisar- Kütahya yollarında oluşan sıkıntının ekipler tarafından giderildiğini kaydeden Şube Şefi Özgür, 26 kamyon, 11 greyder ve 60 personelin yol açma çalışması yürüttüğünü vurguladı. Özgür, ayrıca olumsuzluk yaşanmaması adına Tır'ların trafiğe bırakılmadığını söyledi.



KAR YERİNİ SOĞUK HAVAYA BIRAKACAK



Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya da sağanağın ardından bir anda bastıran kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceğini söyledi. Kuvvetli rüzgar ve karın birleşmesiyle tipinin etkili olduğuna vurgu yapan Akçakaya, sabah saatlerinde kar yağışının duracağını, yerini soğuk hava ve dona bırakacağını belirterek, araç sürücülerini ve vatandaşları uyardı. Yarın ve perşembe günü hava sıcaklığının eksi 10 ile 12 derece olacağını aktaran Akçakaya, yağışlarla ilgili vatandaşları 2 gün önce uyardıklarını hatırlattı.



Afyonkarahisar'da 'kar' nedeniyle merkez ile 5 ilçede okullar tatil (2)



AFYON-ANTALYA YOLUNDA ULAŞIM AKSIYOR



Sandıklı bölgesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Damlalı ve Başağaç boğazlarında buzlanma meydana geldi. Trafik ekipleri yol üzerinde önlem alırken, kamyon ve TIR gibi ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar ilçedeki yeni sanayi sitesine ve akaryakıt istasyonlarına yönlendiriliyor.



Antalya'dan Romanya'ya nar taşıyan Anıl Yılmaz, "Polis bizi belirli bir noktadan sonra buraya aldı. Ben yurt dışına gidiyorum, şu an yetiştirmem gereken ürün var. Romanya haline gidiyorum. Aracımız donar mı? Bilmiyorum. Normal şartlarda karayolları çalışmış olsa böyle olmaz. Yurt dışında da biz böyle hava şartları ile karşılaşıyoruz. Yurt dışında bir de tek gidiş ve tek gelişte görüyoruz bu karları. Ama böyle polis araçları kenara çek yok. Arkadaşım 'karayolları aracının peşinden geliyorum' diyor. Ama karayolları aracı önden karları kürüyor ama arkadan tuz atmıyor. Tuz atmazsa donacak bu yolö dedi.



Diğer sürücü Yılmaz Baran da "Burada hep mağdur kalıyoruz. Özellikle de şoför esnafı kalıyor. Hiçbir vatandaşın aklına gelmeyeceği şartlarda çalışıyoruz. Bu insanlar buralarda aç susuz kalıyor. Ne yiyecek buluyoruz, ne içecek buluyoruz. Artı sıkıntı tuvalet bulamıyorlar. Kamyon ve TIR'lar girdiği için istasyonlar lavabo ve tuvaletleri kapatıyor. Bizleri ikinci insan sınıfına koyuyorlarö diye konuştu.



SANDIKLI



Polis kamyon ve TIR'ları çevirirken görüntü



Polis şoförlere yolun durumunu anlatırken görüntü



Kamyon ve TIR'lar toplu görüntü



RÖP 1: Anıl Yılmaz (şoför)



RÖP 2: Yılmaz Baran (şoför)



Kamyon ve TIR görüntüleri toplu görüntü



AFYONKARAHİSAR



Kar yağışından detaylar



Vatandaşlardan detay



Gök gürültüsünden detay



Araçlardan detay



Sürücüler araçlarını temizlerken detay



Vatandaş ile röp



Genel detaylar



Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ - Ahmet DAĞLI/SANDIKLI /AFYONKARAHİSAR,



Kula'da eğitime kar engeli



Manisa'nın Kula ilçesinde, etkili olan kar yağşı nedeniyle Kula Kaymakamı Kemal Duru, eğitime 16 Ocak Çarşamba günü 1 günlük ara verildiğini duyurdu.



Kula ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında yollar ulaşıma kapatılırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime 16 Ocak Çarşamba günü bir günlük ara verildi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu ilçemiz merkezi ve ilçeye bağlı mahalle okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz için olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.01.2019 Çarşamba



günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."



Haber: Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), -



Sivas'ta eğitime kar engeli



SİVAS'ta ilk ve orta dereceli okullar, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.



Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sivas Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda 16.01.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma - don olayı ve yüksek kesimlerde şiddetli rüzgar beklendiğinden öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."



Haber: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, -



Tunceli'de kar esareti; 250 yol kapalı, 20 köy elektriksiz (4)



MERKEZ VE 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL



Tunceli'de merkez ile Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde kar yağışı nedeniyle çarşamba günü okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle kamu çalışanı engelli ve hamilelerin de 16 Ocak çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.



Haber: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,



Kastamonu ve Çankırı'da eğitime kar engeli



Kastamonu ve Çankırı'da yoğun kar yağışı nenediyle yarın için okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



Kastamonu'da akşam saatlerinde başlayan ve halen etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezi ve bağlı köylerde yarın için okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.



ÇANKIRI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ



Çankırı'da da akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Ulaşımda aksamaların meydana geldiği görülürken, Valilikten yapılan açıklamada, okulların yarın bir gün süreyle tatil edilidiği belirtildi.



Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:



"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski ile buna bağlı muhtemel sağlık vakalarının önüne geçmek maksadıyla Çankırı ili genelinde tüm resmi ve özel okullarımızda yarın eğitime bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli aynı süre içerisinde idari izinli olacaktır."



KASTAMONU, -,



Sakarya'da 3 ilçede eğitime kar tatili



Sakarya'da, kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.



Sakarya'da kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağış en çok kentin yüksek kesimlerinde bulunan ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Akyazı, Hendek ve Taraklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın bir süreyle tatil edildi.



Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), -



Bursa'nın 3 ilçesinde okullara 'kar' tatili



Bursa'nın Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli ilçesinde, yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



Yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa'nın yüksek kesimlerde kar etkili olurken Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayıldı.



BURSA, -

