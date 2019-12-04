DHA YURT BÜLTENİ-27

Valilik: Şüpheli suçunu itiraf etti

Ceren'in katilini ablası görmüş (6)

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili Ordu Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Ö. A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, 2 polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştirö denildi.

Açıklamada "Ö. A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde Cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedirö ifadelerine yer verildi.

ORDU

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Uçurumda mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, drenaj borusunun bakımı için indiği uçurumda mahsur kalan özel bir firmanın işçisi Kürşat Yılmaz'ın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yılmaz, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir Eski Yolu mevkisinde meydana geldi. Özel bir firmanın personeli Kürşat Yılmaz (40), yaklaşık 20 metrelik yamaçtan, drenaj borusunun bakımı için indi. Bakım sonrası yağmurun etkili olduğu uçurumda yukarı çıkmak isteyen Yılmaz, aşağı düşmesinden endişelenince bölgede mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi

Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, korku dolu anlar yaşayan Yılmaz'ı uzattıkları halat yardımıyla yukarı çekerek kurtardı. Uçurumda kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Yılmaz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İtfaiye ekiplerinin uçurumda mahsur kalan Kürşat Yılmaz'ı kurtarması

Olaydan genel görüntü

Haber: Doğan ÇİZMECİ- Kamera: Tuncel YILMAZ/ TURGUTLU,

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Dev kaya yumuşak toprak sayesinde durmuş

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi'nde, dağdan koparak evlerin 20 metre yakınına düşen dev kaya parçası nedeniyle panik yaşayan mahalleli canlarının hiçe sayıldığını söyleyip, taş ocağının kapatılmasını istedi. Bu arada, mahalledeki evlere 20 metre kala duran dev kayanın hızının, toprağın düz ve yumuşak olması sayesinde kesildiği ortaya çıktı.

Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, Aşağıdağdere Mahallesi'nde meydana geldi. Kelkaya Dağı'ndaki özel taş ocağında dinamitle kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası, daha önce futbol sahası olarak kullanılan alana düştü. Büyük bir toz bulutuyla dağdan yuvarlanan kaya kütlesi, mahallede deprem etkisiyle birlikte korku yarattı. Olay anında alanda kimsenin olmaması, kayanın evlere yaklaşık 20 metre kala durması olası faciayı önledi. Kayanın yuvarlanma anı ise mahalle sakinlerince cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri tutanak tutup, soruşturma başlattı. Mahalle sakinlerinin futbol sahasının ortasında duran kaya parçasının kaldırılması için bekleyişi sürüyor.

EVLERİN ÜZERİNE 20 METRE KALA DURDU

Mahalledeki evlere 20 metre kala duran dev kayanın hızının, toprağın düz ve yumuşak olması sayesinde kesildiği ortaya çıktı. Mahalle halkı, patlatma nedeniyle evlerine daha önce de kaya parçaları düştüğünü, çatılarının hasar gördüğünü söyleyip, taş ocağının kapatılmasını istedi. Kayanın düştüğü yere yakın mesafede oturduğunu söyleyen Ayşe Tugan, kayanın düşerken deprem etkisi yarattığını ifade ederek, "Patlatma sırasında evimizdeydik. Birden büyük bir gürültü duyduk ve baktığımızda taşın düştüğünü gördük. Dev kaya parçası büyük bir toz bulutuyla birlikte düştü. Bu taşlar evlerimize düşecek diye korkuyoruz" dedi. Taş ocağının kapatılması için gerekli resmi kurumlara başvurduğunu belirten Ünver Cansever de, "Başvurmadığım yer kalmadı. Biz ölünce mi müdahale edecekler. Bizim canımızı hiçe sayıyorlar. Burada ölümle burun buruna yaşıyoruz. Evlerimizin içine kadar taşlar düşüyor. Sahaya düşen kaya parçası az daha gitseydi, evlerin üzerine düşecekti. Neredeyse ramak kalmış. Bu kaya parçası nereden baksanız 100 ton vardır" dedi. Ahmet Sarıtaş ise, evinin yıkılmasına ramak kaldığını belirterek, "Bu kaya kütlesi, az hareket etseydi, benim evimi yıkacaktı. Bu kış gününde evsiz kalacaktık. Bizim evlerimizin yıkılmasını mı istiyorlar. Evimize korkuyla giriyoruz. Rahat yaşamak istiyoruz. Taş ocağının kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Düşen kayanın yanında toplanan mahalleli taş ocağının hayatları için tehlike yarattığını belirterek, ocağın kapatılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaya kütlesinden detay

Evlerden detay

Ayşe Tugan, Ünver Cansever ve Ahmet Sarıtaş ile röp.

Mahalle halkının troktörle kaya kütlesini dolaşması

Vatandaşların el ele kaya kütlesi çevresini sarmaları

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Otomobil suya gömüldü, 2 kişi yüzerek kurtuldu

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, göle uçtu. Otomobilde bulunan 2 kişi yüzerek canlarını kurtarırken, otomobil de güçlükle gölden çıkarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Arzu D. yönetimindeki 34 HKZ 31 plakalı otomobil göle uçtu. Araç sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı Mesut Y. sulara gömülen araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İstanbul 'dan tatil için Abant'a gelen Arzu D. ve Mesut Y. daha sonra yüzerek göl kenarına çıktı. Durum jandarma ekiplerine haber verildi. Dondurucu soğukta ıslanan Arzu D. ve Mesut Y.'ye jandarma tarafından kıyafet verildi. Arzu D. ve Mesut Y. daha sonra jandarma aracında ısındı.

ARAÇ SUDAN ÇIKARILDI

Olay yerine çağrılan Bolu Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıç, sulara gömülmüş halde bulunan otomobile halat bağladı. Dalgıç, dondurucu soğukta suyun içinde büyük zorluk yaşadı. Otomobil daha sonra bağlanan halatla çekici yardımıyla gölden dışarıya çıkarıldı.

ÇOK SAYIDA KAZA OLDU

Abant Tabiat Parkı'nda bulunan yolda çok sayıda araç kazaya karıştı. Bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrilerek ters döndü. Çok sayıda araç da yolun kenarında bulunan kanala düştü. Araçlar çekiciler tarafından bulundukları yerlerden çıkarıldı. Kazalarda yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dalgıcının suya dalması

-Soğuk nedeniyle yaşadığı zorluklar

-Aracın çekilmesi

-Detaylar

-Takla atmış haldeki başka bir araç

-Kanala düşen araçların kurtarılması

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kar yağışı sonrası kayan TIR yolu kapattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın kayması sonucu İnegöl- Domaniç yolu kapandı.

Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış ve soğuk havalar kendisini gösterdi. İnegöl ilçesinde ani bastıran kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini bağlayan karayolunda TIR kaydı. TIR'ın kayması sonucu yol kapandı. Ekipler ise TIR'ı çekmek için çalışma başlattı.

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren İnegöl ilçesindeki yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Mezitler Bölgesi'nde de etkili oldu. Buradaki kar kalındığının 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Görüntü dökümü

-Yoldan detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa), - Kamera: BURSA,