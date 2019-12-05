Son Dakika Haberleri: DHA YURT BÜLTENİ-27
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-27 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-27

6 saat önce

Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ümmü A. ve 4 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ-27, System.String[]

Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ümmü A. ve 4 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bugün saat 17.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'ndeki üç katlı bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan anne Ümmü A, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Demir korkuluklardan ikinci katın balkonuna çıkan vatandaşlar, mahsur kalan çocuklar Ecrin (7), Ertuğrul (4) ve ikizler Esma ile Hüsna'yı (2) kurtardı. Dumandan etkilenen anne Ümmü A. ve çocukları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evdeki alevler, itfaiye ekiplerinin  yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın çıkan evden genel görüntü

-Dumanların yükselmesi

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===========================

Apartmanın birinci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu

HATAY'da, apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenmemek için dışarı çıkan bina sakinlerine, itfaiye ekipleri yardım etti.

Yangın, akşam saatlerinde, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 347 Sokak'taki apartmanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden ev sahibi Ayhan Bozoğulları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun dumandan etkilenmemek için dışarı çıkan bina sakinlerine itfaiye ekipleri yardım etti. Ekipler, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Yangın sırasında evde olmayan, söndürme çalışmalarının ardından olay yerine gelen Ayhan Bozoğulları'nın kızı, olay yerinde fenalaştı. İsmi öğrenilemeyen genç kıza, sağlık ekipleri müdahale etti.

Öte yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için uzman itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hüseyin BOZOK/HATAY,

====================

Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği, Erenler ilçesinde Mehmet Ali Çetin'in intihar etmesiyle ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İlimiz Erenler ilçesinde Mehmet Ali Çetin'in ölüm sebebi ile ilgili olarak değişik kaynaklarda farklı açıklamaların yer aldığı görülmektedir. Konu ile ilgili olarak tahkikata başlanılmış olup ölüm sebebine ilişkin olay mahallinden gerekli numuneler alınarak yetkili makamlara gönderilmiştir. Ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenebilecektir."

SAKARYA

========================

Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (3)

TUTUKLANDI

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a çakı ile saldırması nedeniyle gözaltına alınan Berat Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Berat Ö. 'Silahla adam yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BARTIN

================================


Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti ilçe başkanları istifa etti
Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 06:23:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA YURT BÜLTENİ-27
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]