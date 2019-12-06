DHA YURT BÜLTENİ - 27

Adıyaman'da taziye evinde yangın

Adıyaman'da, taziye evinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangında kimse yaralanmadı.

Yangın, akşam Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Belediyesine ait olan Ramazan Kurt taziye evinin kadınlar bölümü olarak kullanılan üst katından alev yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın maddi hasara yol açtı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

==================================

'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı

Manisa 'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü Mehmet Ali B. (33), otomobiliyle geri manevra yaparken hafif ticari araca çarptı. Kazada, 3 kişi yaralanırken, otomobilde yapılan aramada ise çok sayıda silah ele geçirildi. Birçok suçtan da kaydı bulunduğu belirlenen Mehmet Ali B., gözaltına alındı.

Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Avcılar Kulübü önünde, saat 21.00 sıralarında, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan Mehmet Ali B., kullandığı 45 UV 901 plakalı otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada İbrahim G. (41) yönetimindeki 45 ABP 686 plakalı hafi ticari araca çarptı. Kazada, sürücüler ve hafif ticari araçtaki Hicran K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

POMPALI TÜFEK, SİLAH, BIÇAK ÇIKTI

Kazanın ardından Mehmet Ali B.'nin otomobilinde arama yapan polis, sürücünün fotoğrafının bulunduğu Alparslan K. adına düzenlenmiş sahte ehliyet ve nüfus cüzdanı buldu. Yapılan kimlik sorgusunda Mehmet Ali B.'nin ehliyetine el konulduğunu ve 'silah kanununa muhalefet', 'hırsızlık', 'uyuşturucu', 'uyuşturucu etkisi altında araç kullanma' suçlarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.

Aramada ayrıca, otomobilin sağ yolcu koltuğunda pompalı tüfek, sağ torpido altı açık bölümde 1'i kurusıkı olmak üzere 2 silah, 6 şarjör, 2 bıçak, 2 kutu mermi ve pompalı tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Cemil SEVAL/MANİSA, -

=================================

Kızıltepe'de Tezdönen kardeşleri öldüren kişi, tutuklandı

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde, Mustafa Tezdönen ile kardeşi Emin Tezdönen'i tabancayla öldüren İbrahim Yiğit polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

Tepebaşı Mahallesi'nde 21 Kasım'da meydana gelen olayda iddiaya göre, Mustafa Tezdönen, kardeşi Emin Tezdönen ile birlikte şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşi Mehtap ile konuşmak için ailesiyle bulunduğu otomobilin önünü kesti. Mehtap Tezdönen'i zorla götürmeye çalışan iki kardeş ile kadının akrabaları arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Mehtap Tezdönen'in dedesi İbrahim Yiğit, tabancayla Tezdönen kardeşlere ateş açtı. Olayda iki kardeş yaşamını yitirirken, İbrahim Yiğit kayıplara karıştı. Olayın ardından ilçedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, İbrahim Yiğit'in saklandığı evi belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Yiğit'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

------------

-Hastane

-Polisler

-Zanlının götürülmesi

-Zanlının araca bindirilmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE (Mardin),

=================================

Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan sansar, polis ekiplerince yol kenarına alınıp, barınak görevlilerine teslim edildi.

Olay, akşam saatlerinde, İnegöl- Yenişehir yolu Yağlı Tohumlar kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan sansara, otomobil çarptı. Bacaklarının üzerinden otomobil geçen sansar yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen polisler, yol ortasındaki yaralı sansarı fark etti. Polis sansarı alıp, yol kenarına götürdü. Polis, sansarı haber verilmesi üzerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim etti. Bacaklarından yaralanan sansar, barınakta tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Sansara otomobil çarpan yerden görüntüler

-Sansarı kurtarma çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

==================================

Kocaeli Sanayi Odası Sektörel Performans Ödülleri sahiplerini buldu

Kocaeli Sanayi Odası 'Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri' törenle sahiplerini buldu.

Başiskele 'de bulunan bir otelde düzenlenen Kocaeli Sanayi Odası 12. Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak , Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu , ödül alan sanayi kuruluşların temsilcileri ve iş insanları katıldı.

'BÜYÜME GÖSTEREN GRUPTAYIZ'

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur törende yaptığı konuşmada, "Kocaeli'ndeki ticareti, sanayicimizin katma değerini görünce göğsümüz kabardı. 69 ülke ihracat rakamını açıklıyor. Bu 69 ülkenin sıralamasına bakınca 50 ülke eksi büyüme açıklıyor. Geriye doğru gitmiş yani yüzde 2.6 küçülmüş. Biz ise büyüme gösteren gruptayız, artış oranımız yüzde 7 ve reel değer olarak büyüme oranında 5'inci sıradayız. Bu çok önemli, bunu yapanlar da bugün burada bu masada oturan sanayiciler. Ben bu noktada herkesin bir alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Sayenizde bugün uluslararası platformlarda göğsümüzü kabartarak istatistiklerimizden söz ediyoruz" dedi.

HİSARCIKLIOĞLU: KADIN GİRİŞİMCİ SAYIMIZ İKİ KATINA ÇIKTI

Kadın girişimci sayısının iki katına çıktığını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Herkes beni Kayserili zannediyor ama aslen Kocaeliliyim. Doğduğun yer değil doyduğun yer. Burada doyduğumuz için artık Kocaeliliyiz. Anadolu'nun diğer kentlerine sizlerin başarılarını anlatıyorum. Örnek almalarını istiyorum sizleri. Bir Kayserili bedava reklamını yapmaz ama bedava reklamlarını yapıyorum. Dış ticarette Kocaelimiz ülke içinde değil, dünya ile yarışıyor. Dış ticaret hacmine dünyada 150 ülkeyi geride bırakıyor. Ödediğiniz vergi ile Türkiye'de ikincisiniz, vergi tahsilat oranıyla da Türkiye'de birinci Kocaeli. OSB 'ler, yaptığınız Ar-Ge ile patent sayınızla Türkiye'nin en başarılı ili neresi derseniz Kocaeli'dir. Bizler de oda camiası olarak sizlere destek vermek için çalışıyoruz. Hedef dünyadaki iş yapma kolaylığı endeksinde ilk 20 arasına sokmaktır. Yıllardır sanayicilerimizin bizden talepleri vardı. Kadınları ihmal etmişiz. Son 10 yılda kadın girişimci sayımız iki katına çıktı. Eskiden yüzde 5'ti yapılan projelerle yüzde 9.6 oranına geldi ve gurur duyuyorum. Yeter ki ortak akıl ve istişare. Birbirimizi yeter ki ötekileştirmeyelim. Siyasi görüş, mezhep, dinimize göre farklılaştırmalayalım. Beyin farklı düşünmeyi emrediyor. Zaten zenginlik budur. Ortak akılda birleşeceğiz. Bunu yaparsak hep beraber kazanırız. Yoksa küçük küçük gruplar halinde kaybolup gideriz. Bu zenginliklerimizi ortak akılla hep beraber çözeriz. Hedefimiz ekonomimizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak" diye konuştu.

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

Sektörel Performans Ödülleri töreninde Kobi ödülünü Genmacs Otomasyon, Büyük ve Orta Ölçekli İşletme ödülünü Mustafa Nevzat İlaç, Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Sektörü Büyük ve Orta Ölçekli İşletme ödülünü Tüpraş , Ağaç ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektörü Kobi ödülünü Montel Mobilya, Büyük ve Orta Ölçekli İşletme ödülünü Adel Kalemcilik firması aldı. Ayrıca sektörlere göre firmalara ödüller verildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Bakan yardımcısı konuşması

-TOBB Başkanı konuşması

-Ödül töreni

Haber-Kamera: Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KOCAELİ

===================================