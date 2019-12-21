DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya 'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atıp, devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i bebek, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya- Karaman yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sinan Gökdemir (26) yönetimindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Özdemir ile Ayşe Gökdemir (44), Ayşe Özdemir , Tuncay Özdemir ve 3 aylık Makbule Evrim Öztekin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ayşe Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan 4 yaralı ise kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3 aylık Makbule bebeğin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri detay

Polisin incelemeleri

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA,

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Otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı, belde karanlığa büründü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yüksek gerilim hattı direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası Kandilli beldesinde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Zonguldak-Ereğli Karayolunun Kandilli beldesi girişinde meydana geldi. Sabahattin Aygün (27) yönetimindeki 67 ASL 948 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yıkılan direk, otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücü Aygün ile otomobildeki Kübra Orhan (24) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BELDE KARANLIĞA BÜRÜNDÜ, YOL KAPANDI

Kazada, yüksek gerilim hattının kabloları koparak yola savrulurken, Kandilli beldesi karanlığa büründü. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin kabloları yoldan kaldırmasının ardından normale döndü. Elektrik kesintisi yaşanan beldede ise ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araçtan görüntü

-Yıldan ve elektrik direnden görünü

-Ekiplerin çalışması

-Trafik görüntüsü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,

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Arazi satma vaadiyle 40 milyon TL'lik vurgun yapmışlar

ANKARA'da, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla yabancı kişilere satacaklarını belirtip, 20 kişiyi dolandıran 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 40 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, arazi alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacakları vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 ayrı grup halinde çalışan 4 kişinin izine ulaştı. Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Aylar süren takip sonucunda, şüphelilerin kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yabancı kişilere yüksek karla satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'Ağa' lakaplı elebaşı dahil 4 kişi gözaltına alındı.

ÇİFTLİK BANK BENZERİ 'ARSA BANK'

Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirirken, grubun 'Ağa' lakaplı elebaşının saklandığı evde yurt dışına kaçma planları yaptığını tespit etti. Ayrıca ekipler tarafından derinleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin ' Çiftlik Bank ' benzeri bir sistem oluşturduğunu ve bunu kendi aralarında 'Arsa Bank' olarak adlandırdığını saptandı.

TÜM PARAYI YASA DIŞI BAHİSTE KAYBETMİŞ

Grubun elebaşı emniyetteki ifadesinde, 'Arsa Bank' mağdurlarından gizlenebilmek için kılık değiştirdiğini ve aylarca sokakta evsiz insan görünümüyle dolaştığını söyledi. Tüm yapıyı anlatan elebaşı, referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Şüpheli, mağdurlara arsa alım satımı yaptığını ama arsa almadığını ve tüm parayı yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenik kamerası

-Adliyeden görüntü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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Bursa'da TIR kazası: 2 yaralı

BURSA'da İstanbul- İzmir Otoyolu'nda aynı yönde giden 2 TIR'ın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu Kurtul Viyadüğü'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 33 ACU 906 plakalı TIR'ın önünde seyreden başka bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada dorsesiz TIR'ın kupası ikiye bölünürken, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle, otoyol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalırken, yol temizleme çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tırdan görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Kazım BULUT/ BURSA,

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