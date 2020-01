DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

ULUDAĞ'DA YENİ YIL COŞKUSU

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ 'da yeni yıla coşku ile girildi÷

Uludağ'ın 1'inci Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde toplanan vatandaşlar, yeni yılı doyasıya kutladı. Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü kış merkezinde ateş yakarak ısınırken, çocuklar da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kar kalınlığının 36 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da geçmiş yıllara oranla yoğunluğun az olması ise dikkat çekti. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte bölgede havai fişek gösterileri yapılırken, vatandaşlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Yeni yıla Uludağ'da girmek için geldiklerini belirten Fatih İnce , "Mangazlımızı yaptık, çayımızı içtik. Biraz gezdikten ve yeni yıla burada girdikten sonra ineceğiz. Yeni yılın herkese, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorumö dedi. Çanakkale 'den çocuklarıyla birlikte günübirlik olarak geldiklerini söyleyen Erdi-Melek Bilgin çifti ise, Uludağ'ın umdukları gibi çıktığını söyleyerek, kızakları ile birlikte geldiklerini ve kayarak karın tadını çıkardıklarını kaydetti. Çift, herkese ise yeni yıl için mutluluk dileklerinde bulundu.

-----------------

İslahiye'de silah sesleriyle yeni yıla girildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, gelenek bir kez daha bozulmadı. Vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarında tabanca ve av tüfekleriyle havaya ateş açarak yeni yıla girdi.

İlçede silahla havaya ateş açarak yeni yıla girme geleneği bu yılda bozulmadı. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren ilçenin farklı semtlerinde bazı kişiler, evlerinin çatısına ve balkonuna çıkarak havai fişekler eşliğinde, havaya silahlarla rast gele ateş açtı. Silahlı kutlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Adana'da yılın ilk bebeği Fatma Nur, doğdu

ADANA'da yılın ilk bebeği Müjde - Mustafa Balın çiftinin kızları Fatmanur, saat 00.01'de 3 kilo 300 gram olarak dünyaya geldi. Fatmanur bebeği ziyaret eden Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, çeyrek altın taktı ve bir ay boyunca ihtiyacı olacak ürünleri hediye etti.

Adana'da çadırda yaşayan tarım işçisi Müjde Balın (22), 4'üncü çocuğunu doğurmak üzere dün Seyhan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne yatırıldı. Gece doğumhaneye alınan Balın, saat 00.01'de kızı Fatmanur'u dünyaya getirdi. Doğumhane çıkışında genç anne ve kızını karşılayan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve beraberindekiler, kalacakları odaya kadar eşlik etti. Anne ve kızının odaya yerleştirilmesinin ardından yanlarına giden Saygılı, bebeğe çeyrek altın taktı ve bir ay boyunca ihtiyaç duyacağı malzemeleri hediye etti.

Fatmanur'un millete, aileye ve Adana'ya hayırlı olmasını dileyen Saygılı, "Her yeni doğan yavru, yeni bir dünya demektir. Ailesine, milletini hayırlı bir evlat olsun. İyiliğin amiral gemisi olarak, Kızılay olarak her aileye dokunmanın, her ailenin yüreğine dokunmanın, yüreklerde kandil yakmanın, iyiliği bulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün de buradaki bütün yavrularımıza dokunduğumuz gibi 2020'ye girerken bebeğimizi de annesiyle kucağımıza alıp, o huzuru yaşamış olduk" dedi. 4'üncü doğumunu gerçekleştiren anne Müjde Balın'ın gayet sağlıklı bir doğum süreci geçirdiğini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuba Akar Yar, bebeğin tam olarak 00.01'de dünyaya geldiğini söyledi.

Fatmanur adının verildiği bebeğin, 3 kilo 300 gram olarak doğduğunu aktaran Yar, kendisinin ailesine ve milletine hayırlı bir evlat olmasını temenni edip, hediyelerinden dolayı Kızılay'a teşekkürlerini sundu. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Saygılı ve beraberindekiler, hastanede yılın son günü doğan bebekleri de ziyaret edip, hediyeler verdi.

Yeni yılın ilk trafik kazası Şanlıurfa'da: 2 yaralı

ŞANLIURFA'da, yeni yılın ilk dakikalarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yeni yılın ilk kazası, saat 00.01 sıralarında Şanlıurfa- Suruç karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilmeyen 18 AT 423 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra refüjdeki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilmeyen 2 yaralı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile lgili soruşturması sürüyor.

BODRUM'DA YENİ YIL COŞKUSU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yıl coşkusunu yaşamak için çevre illerden ve büyük kentlerden gelenler, 2020'ye doyasıya eğlenerek girdi.

Bodrum ilçesinde birçok kişi başlarında Noel baba şapkası ve Noel anne kıyafetleri ile ilçe merkezine doğru indi. Bar ve eğlence mekanları özel eğlenceler düzenledi. Yılbaşı fiyatları 80-500 lira arasında değişirken polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvercinlik ve Torba uygulama noktalarında sıkı kontroller yapıldı. Bodrum Belediyesi tarafından Belediye Meydanı'nda yılbaşı etkinliği düzenlendi. Etkinlik Saat 21.30'da Bodrum Dans Kulübü dansçılarının gösterileri ile başladı. Saat 22.30'dan itibaren ise DJ Suat Ateşdağlı ve Percussion Ozi müzik performansı sergiledi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde yeni yıla meydanda girenler büyük coşku yaşadı. Bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Banu Karaca ise davetlilere unutulmaz gece yaşattı. Barlarda yılbaşı programlarına katılan tatilciler gece boyunca dans ederek eğlendi.

