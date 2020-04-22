DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi

Muğla'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda, yurt dışından getirilen 355 kişi yerleştirildi. Aralarında kadın, çocuk ve bebeklerinde bulunduğu kişilerin koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak

Dalaman Havalimanı'na Almanya'dan uçakla gelen 355 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 otobüsle getirilen Türk vatandaşları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE, Kızılay ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanların kayıtları yapıldı. Muğla 355 kişinin koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacağı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yurt binasından genel görüntü

Otobüslerin yurt binası önüne gelişi

Otobüslerden inenlerden görüntü

Otobüslerden inenlerin yurt önünde görüntüsü

Haber – kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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Dubai'den gelen 353 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'ne bağlı Duabi'den getirilen 353 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'de kalan 353 Türk vatandaşı, uçakla getirildikleri İstanbul'dan otobüslerle Bolu'ya getirildi. Vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüsün yurda gelişi

-Vatandaşların inmesi

-Çocukların araçtan inmesi

-Yurda girişleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kısıtlamaya saatler kala İzmit sokakları sessizliğe büründü

İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına saatler kala, İzmit'te sokaklarının boş kaldığı görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İzmit kent merkezinde bulunan cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. Gün içerisinde alışveriş yapmak için sokağa çıkanlar, havanın kararmasıyla birlikte evlerine çekilerek sokağa çıkma yasağını beklemeye başladı. Kentin birçok bölgesinde polis kontrol noktaları oluşturularak, dışarıda olan az sayıda kişi için evlerine dönmeleri yönünde uyarı anonsları yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cadde, sokak ve meydanlardan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Sivas'ta 3 katlı apartman karantinaya alındı

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde 3 katlı bir apartman karantinaya alındı.

Tuzlugöl Mahallesi 12'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda bazı ailelerinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Bunun üzerine polis ekipleri apartmana gelerek vatandaşlara binanın karantinaya alındığını tebliğ etti. Apartmanın girişine şerit çekerek giriş ve çıkışa kapatıldı. Bu sırada apartmanda koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi de polis ekipleri tarafından Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne götürüldü. Karantina başlamadan 10 dakika önce binaya misafirliğe gelen 3 kişinin de çıkışına polis ekiplerince izin verilmedi. Bu kişilere de apartmanda karantina altında kalacakları bildirildi. Giriş ve çıkışa kapatılan apartmanda yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.