DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

Çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradı

ZONGULDAK'ta, iki çocuğuyla evine giderken silahlı saldırıya uğrayan Şaban Köroğlu(43) yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Alışveriş yaptıktan sonra iki çocuğuyla eve dönen Şaban Köroğlu, silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla 3 el ateş edilirken, Köroğlu vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Köroğlu'nu 400 metre ilerideki Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Köroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, şeritle kapattıkları sokakta boş kovan aradı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.