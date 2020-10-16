DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

Markette yangın çıktı, 6 kişi yoğun dumandan etkilendi

ESKİŞEHİR'de bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında markette maddi hasar meydana gelirken, yoğun dumandan etkilenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir markette akşam saatlerinde yangın çıktı. İşletme sahibi Habip Erkılıç, dükkanda bulunan annesi ve kardeşini dışarı çıkardı. Yoğun dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri market içerisindeki alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Çevrede bulunan 6 kişi marketten çıkan yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan olay yerinde yapılan 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, markette maddi hasar meydana geldi. Market sahibi Habip Erkılıç, yangının henüz neden çıktığını bilmediklerini ifade ederek, "Cana gelmedi, mala geldi. Önemli değil. Burada benim annem ve kardeşim vardı. Onlara bir şey olmamış. Geri kalan hiçbir şey önemli değil. Zararımız ışıklar yanınca belli olacak. İtfaiye raporu gelmediği için sebebini henüz bilmiyoruz. Arkadan elamanın bisikletinin zincirlerini sildiği ufak bir şişe gaz yağı vardı sadece. O mu diye düşündük ama ondan da çıkmamış. Annemlerin anlattığına göre dolabın üzerinden çıkmış yangın. Ama dolabın üstü ve dolap olduğu gibi duruyor. Arka taraftaki mallarımız gitti. Sadece burası kaldıö şeklinde konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ve itfaiyenin ekiplerinin soruşturması sürüyor.