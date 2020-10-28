DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 27

28.10.2020 18:54
DHA YURT BÜLTENİ - 27, System.String[]

Paramotor kullanımı için 50 uçuş gerekiyor, havada 3 saat kalabiliyorHATAY'ın İskenderun ilçesine karadan giremeyince 'paramotor' ile sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilmesi, dikkatleri bu hava taşıtına çekti.

Paramotor kullanımı için 50 uçuş gerekiyor, havada 3 saat kalabiliyor

HATAY'ın İskenderun ilçesine karadan giremeyince 'paramotor' ile sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilmesi, dikkatleri bu hava taşıtına çekti. Paraşütünün kalitesine göre hızları 40 kilometreye kadar çıkabilen ve havada 3 saat kadar kalabilen paramotorların Türkiye'de en yaygın kullanıldığı yerlerden biri ise Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ. Eğitmenler, uçuşu özel izne bağlı olan bu hava taşını kullanmak için öncesinde en az 50 uçuş denemesi yapılması gerektiğini söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör saldırısından sonra gözler PKK'nın paramotorlu 'terör uçuşuna' çevrildi. Daha önce Hatay'daki Amanos Dağları'na sızan PKK'lı teröristlerin 'Zeytin Dalı' operasyonu sonrasında bu güzergahı kapatıldı. Artık karadan Hatay'a sızamayan teröristler in 'paramotor' olarak bilinen hava paraşütü ile bölgeye sızmaya çalıştığı belirlendi. Bu şekilde sızma girişiminde bulunan toplam 4 terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca etkisiz hale getirildi. Bu gelişme gözlerin paramotorlara çevrilmesine neden oldu. Dünyada ve Türkiye'de paramotorun en çok kullanıldığı yerlerden olan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da uçuşu özel izne bağlı olan paramotor, sayılı işletmelerde bulunuyor. Hem yamaç paraşütü hem de paramotorlu uçuşların Türkiye'deki durağı olan Babadağ'da yaklaşık 20 yılı aşkın tecrübesiyle eğitim veren Veli Sevilgen (52), DHA'ya konuştu. 1997 yılından itibaren bu sektörün içerisinde olduğunu belirten Sevilgen, "1997 yılında Mersin'de açılan bir kurs eğitiminde uçmaya başladım. Uçuşlarımı 2003 yılları ile 2004 yılları arasına kadar sürdürdüm. Ardından uçuşlarımda, motorlu yamaç paraşütüne geçiş yaptım. O günden bugüne kadar motorlu yamaç paraşütünü (paramotor) aktif olarak kullanıyorum" dedi.

'PARAMOTOR KULANIMI İÇİN EN AZ 50 UÇUŞLUK TECRÜBE ŞART'

Sevilgen, paramotor kullanımının, paraşüte göre daha fazla deneyim gerektirdiğini söyledi. Paramotorun, motor ve pervane sistemi olan, yamaç paraşütü ile beraber düz zeminde hız kazandırılarak kullanılan bir hava taşıtı olduğuna dikkati çeken Sevilgen, "Önce yamaç paraşütü ile belirli bir seviyeye kadar uçuş yapıp, tecrübe sahibi olunduktan sonra motorlu yamaç paraşütü kursuna geçiş yapabilir. Ancak onda da minimum 50 veya 100 uçuş yapılması gerekiyor. Bunu minimum 50 saat olarak da düşünebiliriz" diye konuştu.

'3 SAAT HAVADA KALABİLİYOR'

Paramotorla düz bir zeminden kalkış yapılıp, mesafe uçuşları yapılabildiğinin altını çizen Sevilgen, "Bir veya iki kişi taşıyabiliyor. Ortalama olarak 3 saat havada kalınabiliyor. Kullanılan paraşüte göre saatteki hızı 25 ile 40 kilometre arasında değişebiliyor" dedi.

'UÇUŞ İÇİN THK İZNİ GEREK'

Paramotor kullanımının izne bağlı olduğunu vurgulayan Sevilgen, "Motorlu hava uçuşlarını yapabilmemiz için Türk Hava Kurumu, lisanslar veriyor. Bu lisanslar bizde mevcut. Bu lisanslarla farklı şehirlerde gösteri uçuşları yapabiliyoruz. Uçuş yapılmadan önce mülki amirliklerden, kaymakamlıklardan, emniyetten izin alınması gerekiyor. Güvenlik açısından bir sıkıntı yok ise uçuş yapılabiliyor. Askeri, stratejik bölgelerde, adliye, emniyet, petrol dolum tesisleri yakınında uçuş yapabilmemiz imkansız" dedi.

İskenderun, DHA, PKK, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

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