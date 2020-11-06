DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

Çamlıhemşin'de heyelan; köy yolu kapandı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

İlçede aniden etkili olan şiddetli yağmur sonrası Komilo köyünde bir halı sahanın kenarından geçen yolda, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak ve ağaçtan kopup sürüklenen parçalar nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Heyelan nedeniyle kapalı köy yolunun temizlenmesi için özel idare ve belediyeye ait iş makineleriyle çalışma başlatıldı.