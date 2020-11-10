DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli 26 gün sonra trafiğe açıldı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bulunan viyadüklerde 26 gündür süren derz yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Bolu Dağı tüneli trafiğe açıldı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiindeki viyadüklerde geçen ayın 14'ünde derz yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki kısmın Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Trafik D-100 karayolundan sağlandı. Çalışmalar kapsamında geçen süre içerisinde otoyolun İstanbul istikametinden çift yönlü ve D-100 karayolu Bolu Dağı aktarılması ile sağlanan trafik, bugün 15.30 sıralarında polis ve karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu'nun 1, 2 ve 3'ün viyadükler üzerinde bulunan derzlerin yenilendiği ve yolun tekrar asfaltlandığı belirtildi.Çalışmalar nedeniyle otoyolun toplamda 32 gün süreyle kapalı kalması planlanırken, ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiği ve planlanandan 6 gün önce trafiğe açıldığı belirtildi.