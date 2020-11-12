DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 27

12.11.2020 00:00
DHA YURT BÜLTENİ - 27, System.String[]

At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; Diyarbakır'da bugün düzenlen at yarışından dönen apranti İsmail Çizik (22) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; Diyarbakır'da bugün düzenlen at yarışından dönen apranti İsmail Çizik (22) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gün içerisinde Diyarbakır'daki koşularda at binen apranti İsmail Çizik, koşuların bitmesinin ardından amcası Aydın Çizik ile memleketi Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktı. İsmail Çizik'in kullandığı otomobil, Evren Öcal yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada; İsmail Çizik, amcası Aydın Çizik ve diğer sürücü Evren Öcal yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmail Çizik hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Acil servis önünden görüntüler-İsmail Çizik'ın anterman yaptığı video- Araç kullanan İsmail Çizik-Genel ve detay görüntüler

-Kazadan önce Çizik'in paylaştığı sosyal medya görüntüsü

Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

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Sokak köpeğini sopayla döven kişi, gözaltında

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde sokak köpeğini sopayla döven S.P., gözaltına alınırken, yaralı hayvan ise tedavi için veterinere götürüldü. Sosyal medyada paylaşılan köpeğe eziyet anlarına ait görüntüler, hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.

Saimbeyli ilçesinde S.P., evine girmeye çalıştığını öne sürdüğü sokak köpeğini eline aldığı sopayla feci şekilde dövdü. Bir kişi ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada yayınladı. Hayvanseverlerin büyük tepkisini çeken bu görüntü üzerine harekete geçen polis, S.P.'yi gözaltına aldı. Konuyla ilgili Saimbeyli Kaymakamlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "11 Kasım 2020 tarihinde medyada yayınlanan 'hayvana şiddet olayı' ile ilgili gerekli araştırmalar ivedilikle yapılmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde, şiddet olayını gerçekleştiren vatandaş Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alınmıştır. İşkence gören köpek tespit edilerek, tedavisi için veterinere götürülmüştür. Vicdanları yaralayan olayın, faili hakkında gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır" denildi.

Diyarbakır, Viranşehir, Şanlıurfa, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika


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