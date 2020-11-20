Adana'da restoranlar paket servisine başladı - Son Dakika

ADANA'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele ile ilgili getirilen kısıtlamalar kapsamında restoranlar, masa servisini kaldırıp, paket servisine başladı.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da koronavirüsle mücadelede yeni alınan kısıtlamalar, saat 20.00'de başladı. AVM'ler, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentte, yeme-içme yerleri ise masalarını kaldırarak, sadece paket servisi yapmaya başladı. Restoran işletmecisi İsmail Çalıkıran, zor günlerde halkın yanında olduklarını, telefonla gelen ve online yapılan siparişleri en kısa sürede müşterilerine ulaştıracaklarını aktardı. Kısıtlamaların işlerini olumsuz etkilediğini ancak sipariş veren müşterilere çiğ köfte ve ayran gibi ikramlarda bulanmaya devam edeceklerini anlatan Çalıkıran, "Halka bu zor günlerinde hizmet vermeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz" dedi.

Küçük restoranında kokoreç ve midye satan Güngör Güler ise kısıtlamalar ile mekanda müşteri ağırlayamadıklarını fakat telefonla gelen ve online yapılan siparişleri müşterilerine ulaştırmaya devam ettiklerini kaydetti.