DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 27

01.12.2020 23:52
DHA YURT BÜLTENİ - 27, System.String[]

Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında BURSA'da, polisin sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yaptığı kontrolde durdurduğu otomobildeki 1'i kadın 4 şüphelinin uyuşturucu kullandığı belirlendi.

Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında

BURSA'da, polisin sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yaptığı kontrolde durdurduğu otomobildeki 1'i kadın 4 şüphelinin uyuşturucu kullandığı belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yaptıkları Acemler Kavşağı'nda 16 EK 927 plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobilin içindeki 4 kişiye, izin belgelerini sordu. Ancak 4 kişi de izin belgeleri olmadığını belirtti. 4 kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobilden indirdi. Otomobilde arama yapan ekipler, poşet içinde bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatı buldu. İsimleri B.Ö., M.K., H.Y. ve M.Ö. olan 1'i kadın 4 şüpheliye, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 186 TL'den toplamda 12 bin 744 TL para cezası uygulandı.

Otomobilde bulunan uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Uyuşturucu, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika


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