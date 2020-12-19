DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 27

19.12.2020 00:05
DHA YURT BÜLTENİ - 27, System.String[]

Adıyaman'da kısıtlamayla birlikte denetimler başladıADIYAMAN'da 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamayla birlikte denetimler başladı.

Adıyaman'da kısıtlamayla birlikte denetimler başladı

ADIYAMAN'da 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamayla birlikte denetimler başladı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile Türkiye genelinde uygulanan 56 saat sürecek olan ve 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Adıyaman'da da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerine başladı. Ekipler uygulama noktalarında durdurulan araçları arayıp sürücüleri uyardı.

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika


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