DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

Tek katlı evde yangın paniği

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın södürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, eve gelen ev sahibi Nihat Adsoy ve oğlu Nurullah Adsoy, gözyaşları içinde yanan evlerini izledi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Sabır Sokak'ta bulunan Nihat Adsoy'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde olmayan Nihat Adsoy ve oğlu Nurullah Adsoy olay yerine geldiklerinde yanan evlerini gözyaşları içinde izledi.

"ZATEN FAKİRİZ, ZATEN YOK"

Yangından dolayı derin üzüntü yaşadığını belirten Nihat Adsoy,"Oğlumu arkadaşları aradı. Biz çalışıyorduk, hemen apar topar eve geldik. Her şey yanmış, şok içindeyim. Bir hafta önce mutfak dolaplarını yeni yaptırmıştık. Ne diyeceğimi bilemiyorum, böyle bir şey olabilir mi? Zaten fakiriz, zaten yok, zaten zor bela geçiniyoruz, bu nasıl kader" diye konuştu.