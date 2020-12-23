DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

Yılbaşı öncesinde 40 bin şişelik sahte içki operasyonu

ANTALYA'da, yılbaşında piyasaya sürülmeye hazırlanan 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi. Sahte alkolün şişelenmesi halinde 700 bin liralık 40 bin şişe sahte içki elde edilebileceği kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak içki yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Sahte alkollü içkinin üretim ve depo yerleri ile satışa sunulan büfe, market, tekel bayilerinin de aralarında bulunduğu 11 adrese yapılan baskında, 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe çeşitli marka ve ebatlarda sahte içki, 1600 adet distilasyon tankı, etiket, jelatin, kapişon ile 44 adet sahte içki bandrolü ve sahte içki yapımında kullanılan aroma, gıda boyası, alkolmetre ve boş içki şişeleri ele geçirildi.

MEDİKAL FİRMA, YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞ

Operasyonda Muratpaşa ilçesinde bulunan kimya deposunun sahibi ile Kepez ilçesinde bulunan medikal firmasının sahibinin aynı kişi olduğu, medikal firmanın yasal sınırlar içerisinde alkol alıp satma yetkisini kötüye kullanarak sahte ürünleri ürettikleri tespit edildi. Ele geçirilen sahte alkolün şişelenmesi durumunda yaklaşık 700 bin lira değerinde 40 bin şişe sahte alkol elde edilebileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Operasyon yapılan yerlerden detaySahte içkilerden detayBoş ve dolu şişelerden detayAlkol yapımında kullanılan malzemelerden detay

Haber: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, - Kamera: Polis

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Parkta ateş yakan çocuklar polisin geldiğini duyunca kaçtı

IĞDIR'da saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek parkta ateş yakan yaşları 15-16 arasında değişen çocuklar, polisin geldiğini duyunca kaçtı.

Iğdır merkez 14 Kasım mahallesinde 15-16 yaşlarındaki çocuklar, bir park ve metruk binada ateş yakarak sohbet etti. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden çocuklar devriye gezen polisi görünce şaşkınlık yaşadı.

Devriye gezen Polis ekiplerinin gelmesiyle neye uğradıklarını şaşıran çocuklar evlerine kaçtı. Polislerden kaçan çocuklar, karanlıkta kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Parkta yakılan ateşler-Polisten kaçan çocuklar-Mahalle arasında yaşanan koşuşturma

Haber: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan milli halterci ve komşusu yaralandı

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan milli halterci Samet Mutlu (15) ve komşusu Yusuf Öztürk (38) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Öztürk'ün tedavisi sürerken, Samet Mutlu ise taburcu edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bünyan Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerine giden milli halterci Samet Mutlu ve komşusu Yusuf Öztürk'e, iki sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtarılan Mutlu ve Öztürk, kolundan ve bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Yusuf Öztürk, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Samet Mutlu ise tedavisinin ardından taburcu edildi.Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yaralı olan milli halterci Samet Mutlu'yu evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Başkan Altun, "Başıboş bırakılan köpek nedeniyle Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk kardeşimiz yaralandı. İlk andan itibaren yaralanan kardeşlerimiz, aileleri ve hastane yetkilileri ile iletişim halindeyiz. Çok şükür Yusuf ve Samet'in sağlık durumu iyi, gerekli tedavileri yapılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'un milli halterci Samet Mutlu'ya ziyareti-Detay

Haber-Kamera: KAYSERİ/ DHA

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İlçe Belediye Başkanları: Hepimiz Savcı Sayan'ız

AĞRI'da ilçe ve belde belediye başkanları Belediye Başkanı Savcı Saya'na destek verdi. Çirkin saldırıyı lanetlediklerini söyleyen başkanlar, "Hepimiz Savcı Sayan'ızö dedi.

İsviçre'de yaşayan Abdulkadir Aktürk isimli şahsın, sosyal medyadan paylaştığı videoda Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a hakaret ederek suikast çağrısı yapmasına Ağrı'daki ilçe ve belde belediye başkanları tepki gösterdi. Ağrı Belediyesi hizmet binasında bir araya gelen Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül ve Yücekapı Belde Belediye Başkanı Nurettin Öztürk Ağrı Belediye Başkanları Ahmet Tunç, Mehmet Alpaslan ve Kasım Bulan ile birlikte yaptıkları açıklamayla Başkan Sayan'a destek verdiklerini ifade etti.

HDP'NİN İNSANLARA VEREBİLECEĞİ ŞEY KAN VE GÖZYAŞIBelediye Başkanları adına açıklama yapan Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül: "Birkaç gün önce sosyal medya hesabı üzerinden İsviçre'de yaşayan Abdulkadir Aktürk isimli bir meczup, maalasef ilimiz için çok değerli olan Belediye Başkanımız Sayın Savcı sayan'ı hedef göstererek Ağrı'nın gençlerine gidin okuyun, adam olun, memleketinize faydalı olun demek yerine malesef Savcı Sayan'na suikast düzenlemeleri konusunda gençlere yönlendirmelerde bulunmuştur. Bizde Ağrılı belediye başkanları olarak kesinlikle yapılan bu çirkin saldırıyı lanetliyoruz ve kınıyoruz. Belediye başkanları olarak Belediye Başkanımız Savcı Sayan'ın yanında olduğumuzu açıkça belirtiyoruz. Demek ki HDP'nin Türkiye'de insanlara verebileceği tek şey kan ve gözyaşıdır. İnsanları bir birlerine kırdırmadır. Bütün insanları hedef gösterip yok etmektir. Kesinlikle memlekete faydalı olabilecek ve 1923 yılından bu güne kadar Ağrı için gelebilecek en nitelikli en donanımlı bir siyasetçiyi hedef göstermesi de Ağrı'ya Ağrı'nın tamamını hedef göstermesi anlamına gelmektedir. Bizim açımızdan biz kesinlikle bunu şiddetle kınıyoruz. Savcı Beyin yanında olduğumuzuda açıkça ifade ediyoruzö diye konuştu.

Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ise "Biz dört belde, 4 ilçe olarak çok kıymetli başkanımızın arkasındayız. Her zamanda arkasında olacağız. Tabiri caizse "İt ürür, kervan yürür" onlar ürüsün biz yürümeye devam edeceğiz. Hepimiz Savcı Sayan'ızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Başkanların açıklaması

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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TIR sulama kanala uçtu: 1 ölü

AKSARAY'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan TIR'ın sürücüsü Remzi Özkişi (45) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5746 Sokakta meydana geldi. Remzi Özkişi yönetimindeki 68 BD 060 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçtu. Kazada yaralanan ve baygınlık geçiren sürücü Özkişi, AFAD ve UMKE tarafından araç içinden çıkartılıp ambulansı alındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özkişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR ise sulama kanalından vinçle çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Sulama kanalına düşen tırın genel görüntüsü-Tır'ın vinç yardımı ile tırı kanaldan çıkarılması-Genel detaylar

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Önündeki TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü, öldü

NİĞDE'de, önündeki TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü Ruşen Biberoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Adana-Niğde yolu Kemerhisar bağlantısı yakınlarında meydana geldi. Ruşen Biberoğlu yönetimindeki 34 CVS 472 plakalı TIR, önündeki TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, hurdaya dönen TIR'ın içindeki sürücü Biberoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından Biberoğlu'nun cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.