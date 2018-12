Dha Yurt Bülteni - 28

Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da yeni yılın ilk bebeği Hilal Nur'u ziyaret etti.

Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da yeni yılın ilk bebeği Hilal Nur'u ziyaret etti.



Ankara'da 2019 yılının ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Semiha (37) ve Yakup (44) Koca çiftinin ilk çocukları 2 kilo 840 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Koca çiftini ilk tebrik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Bakan Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi.



Duygulu anne de bebeğini kucağına alarak sevincini paylaştı, isteyen herkese Allah'ın anne olmayı nasip etmesini diledi. Bebeğin ismine ise baba Koca karar vererek, ismini Hilal Nur koydu. Öte yandan Bakan Selçuk, hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine altın taktı. Ardından doğum öncesi annelerin yürümesi için hazırlanan ve "doğum yolu" denilen koridora ve suda doğum bölümüne de uğrayan Selçuk hem annelerin keyfini sordu, sohbet etti hem de henüz doğum yapmamış annelere güç ve moral verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yeni doğan bebekten görüntü



Koca ailesinden görüntü



Bakan Selçuk'tan görüntü



Altın takma anından görüntü



Bakanın bebekleri sevmesinden görüntü



Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Özgür ALTIN/ANKARA,



===================================



Ev alev alev yandı, itfaiye yolda kaldı



DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, 2 katlı ev alev alev yanarken, itfaiye ekipleri aşırı buzlanma nedeniyle yolda kaldı. İtfaiye araçları iş makineleri ile çekilerek yola devam ederken, ev yandı.



Olay gece saatlerinde Yığılca Hacıyeri Köyü'nde meydana geldi. Muhammed Doğan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ancak yolun buzlanması nedeniyle itfaiye araçları yolda kaldı. Yolda kalan itfaiye araçları iş makineleri yardımı ile çekilerek bölgeye ulaştırılabildi. 2 katlı ev alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde 6 kişilik Doğan ailesinin kaldığı öğrenilirken, aile yangını fark eder etmez evden çıkmayı başardı. Köy halkı yanan evi endişeli gözlerle izledi. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerinden görüntü



Yolda kalan itfaiye araçlarının görüntüsü



İtfaiye araçlarının çekilirken görüntü



Köy sakinlerinin görüntüsü



Yanan evden görüntü ve detaylar



HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



===================================



Palandöken'de yeni yıl coşkusu



KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla çoşku ile girdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye varan soğuk ve lapa lapa yağan karda dansöz oynatarak girdi.



Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde çılgınlar gibi eğlenen konuklar, meşaleli gece kayak ardından havai fişek gösterisini izledi. İran, Rus, Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli turistlerle dolan Palandöken'e yağan lapa lapa kara rağmen tatilciler yakılan ateşin etrafında dansöz oynatarak gönüllerince eğlendi.



KARDA GÖBEK ŞOV



Yeni yıl için Bodrum'dan Palandöken'e gelerek turistleri eğlendiren oryantal Nagihan, göbek şov yaptı. Karda ilk kez oynadığını söyleyen Nagihan, "Mesleğimde 11'inci yılım. Ama bugüne kadar karda hiç oynamamıştım. Ayağım kayıp düşeceğim diye çok korktum. Hatta bir ara ayaklarımı hissetmedim. Ama oynadıkça ısındım. Bu da güzel bir anı olarak kalacak" dedi. Oryantal Nagihan, şovunu büyük bir başarıyla tamamladıktan sonra şöminenin karşısına geçip ısınmaya çalıştı.



ZİRVEDE EVLİLİK TEKLİFİ



Davetliler gece yarısına kadar süren kutlamalara otellerin diskosunda devam etti. Oteller, gecenin ilerleyen saatlerinde davetlilere dondurmalı pasta ikramıda bulundu. Yeni yıla coşku ile giren tatilciler, barış dileklerinde bulunurken yeni yıl tatili için Palandöken'e gelen Şafak Engin (43) Alman'yada hemşirelik yapan Hava Atak'a (31) evlilik teklifinde bulundu. Engin'in diz çöküp, yerli ve yabancı davetlilerin önünde, elinden tuttuğu 2 yıllık sevgilisi Atak'a, 'Benimle evlenir misin?" diye bağırdı. Atak'ın, 'evet, evet' diye bağırması üzerine çift tatilcilerin alkışları arasında birbirlerine sıkıca sarıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Drone ile çekilen meşalaleli kayak,dansöz,yılbaşı eğlencesi



-Yılbaşı eğlencesinden detay



-Dansöz ile oynayan yerli ve yabancı tursitler



-Yabancı turislerin dansöze para yapıştırması



-Dansözün soğuk havada dışarıda oynaması



-Dansöz ile röp



-Meşaleli kayak



-Yılbaşı geri sayımı



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



====================================



Şırnak Valisi Aktaş, yılbaşını Mehmetçik ile Namaz Dağı'da geçirdi



ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda bulunan askeri üssü ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.



Vali Mehmet Aktaş, beraberindeki Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır ile birlikte Namaz Dağı'nda bulunan askeri birlikte görev yapan güvenlik güçleriyle yeni yıl nedeniyle bir araya geldi. Ziyarette, üs bölgesinde görev yapan askerlere yeni yılda temennilerde bulunan Vali Aktaş, şunları söyledi:



"Yeni yıla askerlerimizle, polislerimizle birlikte giriyoruz. İlimizde görev yapan ülkemizin birliği, bütünlüğü için milletimizin huzuru için, güvenliği için Namaz Dağı üs bölgesinde görev yapan askerlerimizle bir araya geldik. Yeni yıllarını kutladık. Onlarla birlikte olduk. Allah'a şükür yurdumuzun her bölgesinde olduğu gibi Şırnak'ımızda da yeni yıla huzurla giriyoruz. Güven içerisinde giriyoruz. Bütün güvenlik kuvvetlerimiz görevlerinin başında. Askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız, sivil ekiplerimiz vatandaşlarımızın huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için görevlerinin başında. Ben 2019 yılının şehrimize, ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa huzur getirmesini, refahımızın daha da artmasını diliyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Şırnak Valisinin polis ve asker noktalarını ziyaret etmesi



Valinin asker ve polislerle sohbeti



Vali Mehmet Aktaş'ın konuşması



Genel ve detay görüntler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK-DHA



===============================



Eskişehir'de yılbaşı kutlaması



ESKİŞEHİR'de İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan çok sayıda vatandaş yeni yılı coşkuyla karşıladı.



Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde toplanan ve aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi 2019 yılını davul, zurna çalarak karşıladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı kutllamalarda vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gece geç saatlere kadar doyasıya eğlendi. Kalabalık nedeniyle tramvay seferleri de durduruldu. Vatandaşların dağılmasının ardından tramvay seferleri yeniden başladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Vatandaşların yılbaşı kutlamasından çekilen görüntüler



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,



==========================



Emniyet Müdürü, polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı



KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2019'a görev başında giren polis memurlarını ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.



Emniyet Müdürü Doğan İnci, beraberinde yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte ilk olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Personelin yeni yılını kutlayan İnci, onlarla sohbet etti. Burada açıklamalarda bulunan İnci, vatandaşların yeni yıla huzur içerisinde girmesi için Kahramanmaraş emniyetinin bekçisinden müdürüne kadar görevi başında olduğunu ve saat 00.00 itibariyle il genelinde önemli bir olay yaşanmadığını söyledi. Eğlenmenin her insanın hakkı olduğunu belirtip sürücüleri alkollü bir şekilde direksiyona geçmemesi konusunda uyaran İnci, "Asayiş olarak il genelinde 600 personelimizle birlikte şu an görevdeyiz. Bekçisinden polis memuruna, amirinden müdürüne kadar 600 personelle birlikte asayiş ve trafik hizmetlerini yürütmekteyiz" dedi.



Doğan İnci, daha sonra diğer şubeler ve uygulama noktalarındaki personelini de ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Doğan İnci'nin çevik kuvvete gelişi



İnci ile röp.



İnci'nin polislerle sohbet etmesi



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



=======================



Elazığ'da 2019'un ilk bebeği Bahar Mina oldu



ELAZIĞ'da yeni yılın ilk bebeği Bahar Milar, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.28'te dünyaya geldi.



Muhammed ile Canan Nursever çiftinin ilk bebeği de olan kente 2019 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe Bahar Mila ismi verildi. Yeni yılın ilk bebeğini, Vali Vekili Mustafa Gül, ve İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ziyaret etti. Ziyarette Vali Vekili Gül, Bahar Mila'ya altın takarak, ailesine tebriklerini iletti. Vali Vekili Gül, "Bu hastanenin ve bu yılın ilk bebeği. Biz de valilik olarak babasına acizane bir hediye veriyoruz. Allah hayırlı etsin, Allah analı babalı büyütsün" dedi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Bebekten görüntü



Vali vekilinin aileyi ziyareti



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,



======================



Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 'Muhammed Mustafa'



ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.05'te dünyaya geldi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kulağına ezan okuyup 'Muhammed Mustafa ' ismini verdiği bebeğe altın hediye etti.



Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Zehra Adar, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Şanlıurfa Doğum Hastanesi'ne getirildi. İlk çocuğunu hamile olan anne Zehra Adar, saatler 00.05'te gösterdiğinde, 3 kilo 250 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Merkez Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Adar, çiftini hastanede ziyaret etti. Burada aileye 'Hoşgeldin bebek, setini hediye eden Başkan Demirkol, bebeğin kulağına ezan okuyarak 'Muhammed Mustafa' adını verip, çeyrek altın hediye etti. Hastanede yatan diğer anne adaylarını da ziyaret eden Başkan Demirkol, yeni yılın savaşsız, barış ve kardeşlik içeresinde bir yıl olması temennisinde bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Şanlıurfa Doğum Hastanesi'ne



00: 05'te dünyaya gelen bebek Muhammed Mustafa



Anne Zehra Adar



Başkan Demirkol bebeğe ismini vermesi



Bebeğe kulağına ezan okunması



Baba Recep Adar ile röp



Genel ve detay görüntüler



Haber: Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA-DHA



====================================



Polis çift, denk gelen nöbetle yeni yıla birlikte girdi



ŞIRNAK'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcıları Merve ve Rıdvan Yıldız çiftçi, yeni yıla kontrol noktasında şans eseri birlikte nöbet tutarak girdi.



2016 yılında evlenen ve 2 yıldır Şırnak'ta görev yapan Merve ve Rıdvan Yıldız çifti yeni yılda ellerinde silah, hava sıcaklığının eksiye düştüğü Şırnak- Uludere karayolundaki kontrol noktasında girdi. Şans eseri nöbetleri aynı vardiyaya denk gelen çift, yeni yıla meslektaşlarıyla birlikte görev başında girdi. Eşiyle nöbetinin şans eseri aynı ana denk geldiğini belirten komiser yardımcısı Rıdvan Yıldız, "2016 yılının Ağustos ayında evlendik. 2017'den beri Şırnak'ta görev yapıyoruz. Yeni yılın bütün memleketimize, silah arkadaşlarımıza, vatanımıza, milletimize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. İlk defa yaşadığımız bir olay oldu. Büyük bir denk gelme olayı oldu. Çok mutluyuz. Keşke bütün görevlerimiz bu şekilde birliktelik içinde olsa. Duygularımı ifade edemeyecek kadar güzel bir duygu" dedi.



Bu yılbaşından daha güzel bir yılbaşı kutlayamayacağını ifade eden Merve Yıldız ise "Yüreğimizle ellimizden geldiği kadar vatan için nöbet tutmaya çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Yılbaşına bugün böyle kısmet oldu. Evde değil, kontrol noktasında geçiriyoruz. Daha da şerefli, daha da onurlu bir şey oldu bizim için. Nerede olursak olalım, evde de olsak, daha güzel bir yılbaşı geçiremezdik. Durumumuzdan gayet memnunuz. Bizim için çok güzel oldu. Allah böyle nice senelere girmeyi nasip etsin" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Polis kontrol noktası



Nöbet tutan polis çift



Merve ve Rıdvan Yıldız çifti ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-ŞIRNAK-DHA



====================================



Uygulama noktasında "ceza" yerine "kitap"



MANİSA Valisi Ahmet Deniz, Yılbaşı gecesi trafik uygulama noktalarını ve polis merkezi karakolunu ziyaret etti. Vali Deniz uygulama noktalarında "2019'da Manisa her yerde okuyorö projesinin startını vererek sürücülere kitap dağıttı.



Manisa Valisi Ahmet Deniz, 2018'in son ve 2019 yılının ilk saatlerinde Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerindeki uygulama noktalarını ziyaret etti. Vali Deniz, ilk olarak Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehit Öztürk Polis Karakolu'nu ziyaret etti. Buradaki karakolda görev yapan polis memurlarıyla bir süre sohbet eden ve yeni yıllarını kutlayan Vali Deniz, Akhisar-İstanbul Karayolu üzerinde bulunan "Gediz Uygulama Noktasıöna gitti. Vali Deniz, burada polis memurlarıyla tek tek selamlaşarak, ardından ehliyet ve alkol uygulaması için durdurulan araç sürücüleri ve içerisindekilere kitap hediye etti. Ardından Yunusemre İlçesi Menemen-Manisa yolu üzerindeki "Muradiye Uygulama Noktasıöna geçen Vali Deniz, burada da Jandarma ekipleriyle bir araya geldi. Durdurulan araç sürücülerinin yeni yılını kutlayan Vali Deniz buradaki vatandaşlara da kitaplar hediye etti. Vali Deniz ayrıca, uygulama noktalarında bulunan tüm emniyet güçleri ve basın mensuplarına da kitap dağıttı. Vali Deniz'e ziyareti sırasında Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç eşlik etti.



"YENİ YILA KİTAPLA GİRELİM"



Tüm Manisalı vatandaşları kitap okumaya davet eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz. 2019 yılının tüm dünyaya barış getirmesini temenni ediyoruz. Bugünde karakol ve trafik uygulama noktalarımızı ziyaret ettik. Emniyet güçlerimiz vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Kazaların az olduğu ölümün hiç olmadığı bir yıl diliyoruz. Trafikte durdurulan vatandaşlarımıza kitap veriyoruz. 2019 yılı boyunca kitap okuyalım. Manisa'nın her yerde kitap okumasını istiyoruz. Sloganımız "2019'da Manisa her yerde okuyorö olsun. Bizde yeni yıla kitapla girelim istiyoruz. ve tüm Manisalı hemşehrilerimizi kitap okumaya davet ediyorum.ö şeklinde konuştu.



VATANDAŞLAR PROJEYİ SEVDİ



Muradiye uygulama noktasında çevirmeye giren araç sürücüsü Ahmet Tüysüz, "Şuan çevirmeye girdik. Ehliyet ruhsat sorgusu yerine hediye alıp gidiyoruz. Kitap aldık. Çok sevindim. Devamlı böyle uygulama olmasını isterim. Ben 52 yaşında bir vatandaşım daha önce böyle bir uygulama görmedim.ö Bir diğer araç sürücüsü Ertuğrul Göreli de şunları söyledi, "2019 yılına girerken böyle birşeyler karşılaşıyor olmak insanı mutlu ediyor. Böyle adımlar bizi mutlu ediyor. Bende sayın valimizden kitap hediye aldım. Bu kitap artık benim için çok değerli. Bundan sonraki hayatımızda adımları atarkende bu uygulamadaki gibi hep kitap okuyarak, yeni nesillere örnek olarak yol katedelim. İçerek dağıtarak değil, yeni yıla güzel dileklerle girelim."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Vali Deniz'in karakol ziyaretinden görüntü



-Vali Deniz'in uygulama noktalarından görüntü



-Araç sürücülerine kitap dağıtımından görüntü



-Vali Deniz Röp.



-Araç sürücüleri Ahmet Tüysüz ve Ertuğrul Göreli röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,



====================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Mehmet Özhaseki, "Bunu Kimseyle Konuşmam" Deyip Yanına Gelen Aday Adayına Anket Sonuçlarını Gösterdi

Bakanlık'tan Köprü Geçişlerine Af Açıklaması! Yeni Yılda Hangi Araçlar Hangi Köprüyü Kullanacak

Çevreyi Kirletenlere 2019'da Verilecek Cezalar Belli Oldu

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı