DHA YURT BÜLTENİ - 28 - Son Dakika

Burdur'da arpa yüklü TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BURDUR'da, kontrolden çıkan arpa yüklü TIR'ın refüje çarparak devrilmesi sonucu kabinden fırlayan sürücü Mustafa Vural (63) yaşamını yitirdi, bir kişi de kişi yaralandı. Kaza sonrası yaklaşık 40 ton arpa ise yola saçıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Burdur- Antalya karayolunun 30'uncu kilometresindeki Kuzköy köyü yakınlarında meydana geldi. Konya 'dan yüklediği arpayı Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki yem fabrikasına getiren Mustafa Vural yönetimindeki 06 FC 6241 çekici plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen TIR'ın kabini yerinden fırlarken, dorsede yüklü yaklaşık 40 ton arpa da yola saçıldı. Sürücü kabininden fırlayan Mustafa Vural ise refüje savruldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. TIR'da bulunan ve yaralanan bir kişi de sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedaviye alındı.

Mustafa Vural'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yola saçılan arpalar

Tırın kupası

Dorse

Cenaze

Trafik polislerinin incelemesi

Yoldaki trafik

Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Azerbaycan'dan getirilen 181 Türk vatandaşı, Ordu'da gözlem altına alındı

AZERBAYCAN'da bulunan 181 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda getirilerek 14 gün gözlem altında tutulacakları Ordu'da Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşların, yurda getirilmesi sürüyor. 181 Türk vatandaşı, Azerbaycan'dan Türk Hava Yolları 'na (THY) ait uçakla gece yarısı Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından havalimanında bekletilen otobüsler ile Ordu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Yurt dışından getirilen vatandaşların, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Uçaktan görüntü

-Uçaktan yolcular inerken görüntü

-Bavullar indirilirken görüntü

-Otobüslerden görüntü

-Yolcuların yurda yerleştirilmesinden görüntü

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ORDU,

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Sırbistan'dan gelen 94 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi

SIRBİSTAN'dan uçakla Kütahya 'ya getirilen 94 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi. Yolcular arasında 'dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Sırbistan'dan alınan 94 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya'ya getirildi. Zafer Havaalanına inen uçakta bulunan Türk yolcular, sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan pasaport işlemleri sırasında yolcular arasında bulunan ve dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi gözaltına alınırken, 93 yolcu ise polisin yanı sıra AFAD ekipleri eşliğinde Hava Alanı Şube Müdürlüğü tarafından pasaport kontrolünden geçtikten sonra otobüslere bindirilerek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yurda yerleştirilen yolculardan İsmail Öner , ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizleri yurdumuza getirtti ailelerimize kavuşturacak inşallah. Çok çok sağ olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö dedi.

Erhan Çarık ise uzun zamandır Türkiye 'yi dönmeyi beklediklerini ifade ederek, "İnşallah Allah hakkımızda hayırlısını versin, vatanımıza sağ salim geldik. Mutluyuz devletimize teşekkür ederizö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone ile havalanı ve uçak

-Ylcuların uçaktan inmesi

-Ateşlerinin ölçülmesi

-Paraport ve çanta kontrolü

-Öğrenci yurduna gelişleri

-Yolcularla röpler.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Polis, Halime'nin Türk bayrağı isteğini yerine getirdi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 12 yaşındaki Halime Yazıcı'nın, kardeşleriyle beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istediklerini ama koronavirüs nedeniyle sokağa çıkıp Türk bayrağı alamadıklarını söylemesi üzerine, polisler evine gelerek bayrak verip, bayramını kutladı.

Körfez ilçesinde yaşayan Halime Yazıcı, polisi arayıp kardeşleriyle beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istediklerini ama koronavirüs nedeniyle sokağa çıkıp Türk bayrağı alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, aldıkları Türk bayraklarıyla beraber Halime'nin yaşadığı eve geldi. Polisler, evin kapısında kendilerini karşılayan Halime ve kardeşlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, beraberinde getirdikleri bayrakları hediye etti. İsteğini yerine getiren polislere teşekkür eden Halime duygulu anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinin Halime'ye bayrak hediye etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Zonguldak, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla sessizliğe büründü

ZONGULDAK'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı 'nın genelgesiyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle başladı. Mahalle ve sokaklar, kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda sadece polis ekipleri kaldı. Polis ve jandarma ekipleri, il ve ilçe sınırlarındaki denetimlerine devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Caddelerden detay

-Boş sokaklar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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İzmir'de cadde ve sokaklar boş kaldı

İZMİR'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle başladı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk dakikalarında İzmir'de de en kalabalık cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Vatandaşların yasağa uyduğu gözlenirken, polis ekipleri de kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Yasak başlamadan önce araçları durduran ekipler, sürücülere evlerine gitmesi konusunda uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cadde ve sokaklardan görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Hollanda'dan getirilen 349 kişi Denizli'de karantinada

HOLLANDA'dan Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina süreci için Denizli'deki Prof. Dr. Cevat Akşit Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Hollanda'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait uçak bugün öğle saatlerinde Dalaman Havalimanı'na indirildi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilip, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Prof. Dr. Cevat Akşit Öğrenci Yurdu'na getirildi. Polis ve AFAD ekiplerinin eskortluğunda yurt binası önüne getirilen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak ateşleri ölçüldükten sonra yurttaki tek kişilik odalarına yerleştirildi. Girişte Türk bayrakları dağıtılan vatandaşlara, kendi odalarını terk etmemeleri, başka bir odaya geçmeleri durumunda 3 bin 150 lira para cezası kesileceği uyarısında bulunuldu. Yurda yerleştirilen kişilerin, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri şehirlere yönlendirileceği bildirildi. Kafilede bir yolcunun rahatsızlandığı, Muğla 'da tedavi altına alındığı belirtildi.

'TÜRKİYE SAĞLIK YÖNÜNDEN CENNET'

Hollanda'dan gelen vatandaşlardan Hasan Basri Turapoğlu, Türkiye'nin örnek bir sağlık sistemine sahip olduğunu belirterek, "Çocuklarımın yanına 3 aylığına gitmiştim. Sağlık sigortası yaptırmamıştım. Seyahat sigortası yapmıştım. Günü bittiği için uzatamadık. Ev doktorunu aradılar çocuklarım. Biz bakamayız. Baksak da 35-40 bin Euro gider dediler. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz imkanları çok daha iyi. Dün Hollanda'da eczanede maske alamadık. Burada, otobüslerde koltukların üzerinde vardı. Türkiye ile Avrupa 'yı kıyaslayacak olursak burası sağlık yönünden cennet. Türkiye'yi beğenmeyen insanlara gidin Avrupa'yı görün diye sesleniyorum" dedi.

Şükrü Temiz ise, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. En güzel hizmeti aldık" diye konuştu.

Kente Salı günü de Suudi Arabistan 'dan 160 Türk vatandaşı getirilmiş ve İbn-i Haldun Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüslerin gelmesi

-Yolcuların otobüslerden inip sıraya geçmesi

-Vatandaşların ateşinin ölçülmesi

-Yetkililerin bilgi vermesi

-Vatandaşların yurda alınması

-Vatandaşlardan röportajlar

Haber-Kamera: Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Eskişehir sokakları sessizliğe büründü

ESKİŞEHİR'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle başladı. Yasaktan önce alışverişlerini tamamlayan Eskişehirliler evlerine çekilirken, gece yarısına saatler kala sokaklar boş kaldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddeler üzerinde yolu kapatarak tedbir aldı. Son dakikaya kalan vatandaşlar ise polis ekiplerinin kontrollerinin ardından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehirden boş sokaklar

-Trafik ekipleri

-Sokaklardan görüntüler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,

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Kayseri sokakları boş kaldı

KAYSERİ'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle başladı. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller arasında olan Kayseri'de de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kayseri'nin en işlek bölgesi Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhuriyet Meydanından genel görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Bursa'da sokağa çıkma yasağının ilk saatlerinde ilk ceza kesildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ilde 4 sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa kent merkezi ve 17 ilçesi sessizliğe bürünürken, yasağın ilk saatlerinde polis ekipleri yasağı ihlal eden bir kişiye 3 bin 186 TL para cezası uyguladı.

çişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 23 Nisan saat 00.00'dan 26 Nisan saat gece yarısına kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı. 3 milyona yakın nüfusuyla Bursa'da yasağın başlamasıyla kent merkezi ve tüm ilçeleriyle sessizliğe büründü. Yasak öncesi kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ilerleyen saatlerde evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlenirken araç yoğunluğu da azaldı.

YASAĞIN İLK SAATLERİNDE İLK CEZA UYGULANDI

İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasından sonra kuralları ihlal ederek sokağa çıkan Ali El Baluz'u (20) durdurdu. Misafirliğe gittiğini ve sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmadığını belirten Baluz'u uyaran polis, 3 bin 186 TL ceza uyguladı.

Polis ekiplerinin hızlı bir şekilde eve gitmesi gerektiğini belirtmesinin ardından Ali El Baluz koşarak evine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Al El Balzu'ya cezai işlem yapılması

-Boş sokaklardan detaylar

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

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İletişim Başkanlığı'ndan 'İstiklal Marşı' çağrısı

İLETİŞİM Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, tüm vatandaşları saat 21.00'de evlerin balkonlarından ve pencerelerinden bayraklarla İstiklal Marşı okumaya davet ederek, 23 Nisan etkinliklerinin 'Türkiye'nin Çocukları' adlı YouTube kanalından canlı yayınlanacağını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin farklı illerinden çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 23 Nisan saat 21.00'de evlerin balkonlarından ve pencerelerinden bayraklarla İstiklal Marşı'nı okuyarak kutlama çağrısı yaptı. Çocukların 23 Nisan kutlama çağrılarına ilişkin videolar, sosyal medyada '#TürkiyeninÇocukları' etiketini içeren mesajlarla paylaşıldı" denildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'turkiyenincocuklari.org' internet sitesinin açıldığı belirtilen açıklamada, "İnternet sitesinde, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle internet üzerinden takip edilebilecek 23 Nisan etkinliklerine ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor. Türkiye Büyük Milleti Meclisi'nin 100'üncü yılına ilişkin özel bir bölümün de yer aldığı sitede, çocukların 23 Nisan'a ilişkin fotoğraf ve videolarının gönderilip yayınlanacağı bir bölüm de bulunuyor. 23 Nisan Perşembe günü saat 21.30'da Mazhar Alanson, Burak Kut, Bengü, Özgün, Buray ve Melis Fis tarafından gerçekleştirilecek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel konseri de 'Türkiye'nin Çocukları' YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak" ifadeleri kaydedildi.