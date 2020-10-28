DHA YURT BÜLTENİ - 28 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 28

28.10.2020 21:33
DHA YURT BÜLTENİ - 28, System.String[]

Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralıÇORUM'da freni boşalan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 otomobile çarptı.

Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı

ÇORUM'da freni boşalan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 otomobile çarptı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18: 00 sıralarında Çorum Çevre Yolu'nda meydana geldi. Samsun- Ankara karayolundan Çevre Yolu'na giren Bilal Dönek'in kullandığı kamyon, freni boşalınca karşısına çıkan 3 otomobile çarptı. Otomobilleri sürükleyen kamyon, 400 metre ileride durabildi. Kazada otomobillerdeki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 8 yaralı (2)

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: FREN AYAĞIMIN ALTINDA KAYBOLDU

Çorum'da freni boşalan kamyonun otomobillere çarptığı kazada sürücü Bilal Dönek, o anları anlattı. Rampayı inerken frenin patladığını fark ettiğini söyleyen Dönek, "Dörtlü flaşörleri yakarak kamyonu kontrol etmeye çalıştım. Kavşakta önüne aniden bir araç çıktı. Fren ayağımın altında kayboldu. Araç önüme çıktı. Ben ışıklarımı yakarak gidiyordum. Bir araca çarptığımı hatırlıyorum. Işıklarda önüme geçmese ona da çarpmayacaktım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Kaza yeri detaylarıDetaylar++-Kamyon sürücüsü Bilal Dönek röp.-Yaralılar yerde yatarken-Kazaya karışan araçlar-Kaza yerinde toplanan kalabalık- İtfaiye .polis ve sağlık görevlileri

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM -DHA

===========================

Viranşehir'de iki kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile mermer yüklü kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir'in Karakeçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pamuk yüklü 63 TD 514 plakalı kamyon ile 72 AAL 097 plakalı mermer yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler Barış Nasır (38) ve Mustafa Kalmadak (41) ile 2 kişi, ekiplerin çalışması sonucu araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücüler Barış Nasır ve Mustafa Kalmadak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar İbrahim Halil Pakmaden ile Mehmet Alperen ise ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada kamyondaki pamuk ve mermerlerin yola saçılması sonucu trafik bir süre aksadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Kazaya karışan kamyonlarYola savrulan mermerlerOlay yerinde inceleme yapan jandarma

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

================================

Bursa'da, otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi Bursa-Ankara kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Aziz Kayacan'ın (40) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 BSZ 24 plakalı otomobil, aynı yöne giden Zafer Yanıkgül (40) yönetimindeki 06 BRP 494 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aziz Kayacan'ın eşi Zuhal Kayacan (39), olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Ali Emir Kayacan (15), Meryem Gökçe Kayacan (18) ve Mürvet Kayacan (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Aziz Kayacan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara, ihbar, Kaza, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 28 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'daki vaka sayıları ne durumda? İşte en çok artış olan 8 ilçe Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor Son Dakika: Türkiye'de 28 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2305 yeni vaka tespit edildi Almanya, vaka artışı nedeniyle Türkiye'nin tamamını riskli bölge ilan etti Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100 maçına çıktı Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki kritik maçı başladı! Canlı anlatım Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki kritik maçı başladı! Canlı anlatım         
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota         
20:21
Son Dakika: İstanbul'daki koronavirüs vakalarının artışı haritaya yansıdı! Kırmızılık herkesi korkuttu Son Dakika: İstanbul'daki koronavirüs vakalarının artışı haritaya yansıdı! Kırmızılık herkesi korkuttu         
19:49
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu         
19:01
Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor         
17:51
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti         
17:11
Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş         
15:25
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 21:44:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 28 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei