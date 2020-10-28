DHA YURT BÜLTENİ - 28 - Son Dakika

Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı

ÇORUM'da freni boşalan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 otomobile çarptı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18: 00 sıralarında Çorum Çevre Yolu'nda meydana geldi. Samsun- Ankara karayolundan Çevre Yolu'na giren Bilal Dönek'in kullandığı kamyon, freni boşalınca karşısına çıkan 3 otomobile çarptı. Otomobilleri sürükleyen kamyon, 400 metre ileride durabildi. Kazada otomobillerdeki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 8 yaralı (2)

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: FREN AYAĞIMIN ALTINDA KAYBOLDU

Çorum'da freni boşalan kamyonun otomobillere çarptığı kazada sürücü Bilal Dönek, o anları anlattı. Rampayı inerken frenin patladığını fark ettiğini söyleyen Dönek, "Dörtlü flaşörleri yakarak kamyonu kontrol etmeye çalıştım. Kavşakta önüne aniden bir araç çıktı. Fren ayağımın altında kayboldu. Araç önüme çıktı. Ben ışıklarımı yakarak gidiyordum. Bir araca çarptığımı hatırlıyorum. Işıklarda önüme geçmese ona da çarpmayacaktım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Kaza yeri detaylarıDetaylar++-Kamyon sürücüsü Bilal Dönek röp.-Yaralılar yerde yatarken-Kazaya karışan araçlar-Kaza yerinde toplanan kalabalık- İtfaiye .polis ve sağlık görevlileri

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM -DHA

===========================

Viranşehir'de iki kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile mermer yüklü kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir'in Karakeçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pamuk yüklü 63 TD 514 plakalı kamyon ile 72 AAL 097 plakalı mermer yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler Barış Nasır (38) ve Mustafa Kalmadak (41) ile 2 kişi, ekiplerin çalışması sonucu araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücüler Barış Nasır ve Mustafa Kalmadak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar İbrahim Halil Pakmaden ile Mehmet Alperen ise ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada kamyondaki pamuk ve mermerlerin yola saçılması sonucu trafik bir süre aksadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Kazaya karışan kamyonlarYola savrulan mermerlerOlay yerinde inceleme yapan jandarma

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

================================

Bursa'da, otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi Bursa-Ankara kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Aziz Kayacan'ın (40) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 BSZ 24 plakalı otomobil, aynı yöne giden Zafer Yanıkgül (40) yönetimindeki 06 BRP 494 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aziz Kayacan'ın eşi Zuhal Kayacan (39), olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Ali Emir Kayacan (15), Meryem Gökçe Kayacan (18) ve Mürvet Kayacan (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Aziz Kayacan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.