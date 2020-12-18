DHA YURT BÜLTENİ - 28 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 28
18.12.2020 00:38
Ardahan'da lapa lapa kar etkili olduARDAHAN'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Ardahan'da lapa lapa kar etkili oldu
ARDAHAN'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Aralık ayında yağışsız günler geçiren Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kaldırım ve yollar ile park halindeki araçlar karla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü kentte belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü.
Son Dakika MHK Başkanı Serdar Tatlı: VAR sadece bir opsiyondur, son karar yine hakemindir Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Ankara Büyükşehir Belediyesi 2021'de kiralara zam yapmayacak Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı