DHA YURT BÜLTENİ - 28 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 28
29.12.2020 23:54
Tamir etmeye çalıştığı çekicinin altında can verdi (2)OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIİzmit'te yediemin otoparkında çalışan Mustafa Haşiloğlu'nun eski çekiciyi tamir etmek isterken, hareket eden çekicinin altında kalarak ölmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Tamir etmeye çalıştığı çekicinin altında can verdi (2)
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İzmit'te yediemin otoparkında çalışan Mustafa Haşiloğlu'nun eski çekiciyi tamir etmek isterken, hareket eden çekicinin altında kalarak ölmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Haşiloğlu'nun, aracın altına girdikten sonra yanlışlıkla kablolar aracılığıyla marşa bastığı ve Haşiloğlu'nun hareketlenen aracın altında kaldığı görüldü.
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