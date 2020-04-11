DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağını duyan Kırıkhanlılar alışverişe koştu

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, 31 kentte sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ilçedeki birçok vatandaş alışveriş etmek için sokaklara akın etti.

İçişleri bakanlığının 31 kentte 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmasının ardından ilçedeki birçok vatandaş market, fırın ve manavların önünde alışveriş için uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafenin uyulmadığı anlarda vatandaşlar alışveriş yapmak için birbiri ile yarıştı. Ayrıca ilçe içi trafikte de yer yer tıkanmaların yaşandığı görüldü.