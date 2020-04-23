DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 29

6 saat önce

TAŞAN DERE; VEZİRLİ, ADAKLI VE KÖPRÜCÜK'Ü SULAR ALTINDA BIRAKTIYüksekova'da sağanak çok sayıda evde su baskınına neden oldu (2)Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak, Büyük Çayı Deresi'nin de taşmasına neden oldu.

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TAŞAN DERE; VEZİRLİ, ADAKLI VE KÖPRÜCÜK'Ü SULAR ALTINDA BIRAKTI

Yüksekova'da sağanak çok sayıda evde su baskınına neden oldu (2)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak, Büyük Çayı Deresi'nin de taşmasına neden oldu. Taşan dere ile Vezirli, Adaklı ve Köprücük köylerindeki birçok ev, ahır ve ekili alan sular altında kaldı. Köylüler, ahırlardaki hayvanlarının zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Büyük Çayı Deresi'nin taşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Su baskını nedeniyle derelerinin önünü açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Özellikle dere kenarında bulunan Vezirli köyünde 10'a yakın evin tahliye edilmesi de istendi.

KAYMAKAM DOĞRAMACI BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelerek incelemede bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "Buradaki esas problem şu şehirde dere yatağında ciddi manada yapılaşma var. Yapılaşma nedeniyle dere yatağına giriş de imkansız. Bu süreci zorlaştırıyor.  Herkes bilmeli ki dere yatağına ev yapıyorsanız sular altında kalma ihtimaliniz var. Bunun önüne geçmek için herkesin bilinçli hareket etmesi gerekir. İnşallah yağmur dindiğinde müdahale edilecek. Şu an bu şartlar altında araçların buraya girmesi imkansız yapılar da dereye girmemizi engelliyor. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sular içinde kalan evlerden detaylar

-Ekiplerin çalışmalarından detaylar

-Kaymakam Osman Doğramacı'nın konuşması

-Tarım arazilerden detaylar

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,

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BİR DOKTOR, BİR HEMŞİRE KORONAYI YENDİ

Bolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi alkışlarla taburcu edildi (2)

Bolu'da, aile hekimi Uysan Öztürk(32) ve hemşire Senanur Duman(21) koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Test sonuçları pozitif çıkan Öztürk ve Duman, Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedaviye olumlu yanıt veren 2 sağlık çalışanı iyileşti. Sağlıklarına kavuşan Uysan Öztürk ve Senanur Duman, mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi. Uysan Öztürk, hastaneden çıktığı sırada "Kanatsız beyaz melekler var olun. Siz varsanız hepimiz varız." yazılı kağıdı tuttu. Öztürk ve Duman sağlık personellerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alkışlar eşliğinde hastaneden çıkmaları

-Teşekkür etmeleri

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Koronavirüse karşı köy girişini kayalarla kapattı, denetime başladı

RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde muhtar Ramazan Küçüksarı koronavirüs salgını nedeniyle köyün 6 girişinden 5'ini kayalarla kapattı. Köyün tek girişinde özel koruyucu elbiselerle nöbet tutan muhtar, ateş ölçümü yapıyor, maske dağıttığı kişilerin köye girişine izin veriyor.

Çayeli ilçesi Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında köyün 6 giriş çıkışından 5'ini kayalarla kapattı. Tek giriş noktasında özel koruyucu elbise giyerek nöbet tutan Küçüksarı, köye girip çıkanları kontrol ederek, kayıt altına alıyor. Küçüksarı, köye gelenlere ateş ölçümü yapıyor, maske dağıtıp kolonya tutuyor. İl dışından gelenleri evde 14 günlük karantinada kalmaları yönünde uyaran muhtar, sosyal mesafe kuralına da uyulmasını istiyor.

Köyünü koronavirüse karşı korumaya çalıştığını anlatan Ramazan Küçüksarı, "Her türlü tedbiri aldık. Köyün giriş çıkış noktalarını kapattık. Kalan bir noktayı da kontrol altında tutuyoruz. Gelen herkesin ateşini ölçüyoruz, kayıt altına alıyoruz. Çeşitli uyarılarda bulunuyoruz. Köyümüzde koronavirüs vakası yok. Halkımızı korumaya çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kapanan Köy yolu detay

-Köy girişinden uygumama detayı

-Köy sakinleri ile röp

- Muhatar ile röp

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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Balkona sahne ve ses sistemi kurup, çocukların bayramını kutladılar

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde palyaçoluk yapan Evrim-Pınar Topcan çifti, evlerinin balkonlarına kurdukları sahne ve ses sistemiyle şarkılar ve müzik çalıp komşu çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Sokağa çıkamayan çocuklar, balkonlardan şarkılara eşlik etti.

Kervansaray Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan, palyaçoluk yapan Pınar Topcan (29) ile eşi Evrim Topcan (32) çifti, evlerinin balkonuna sahne ve ses sistemi kurdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için program hazırlayan Topcan çifti, sabah ilk olarak İstiklal Marşı'nı çaldı. Sesi duyan çocuklarda evlerinin balkonlarına çıkıp, saygı duruşunda bulundu, marşı okudu. Sonrasında şiirler ve şarkılar söyleyen çifte, komşularının çocukları da eşlik etti. Topcan çifti, çocukları eğlendirmek için köpükle balon ve sihirbazlık gösterileri yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle bayramı okullarında kutlayamayan ve evlerinden çıkamayan çocuklar, bu kez bayramı balkonlarından coşkuyla kutladı. Evrim Topcan, koronavirüs salgını nedeniyle çocukların bayramını balkondan kutlamaya çalıştıklarını ve eğlenmelerini sağladıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çiftten balkondan detay

Balkondan çalan şarkılardan görüntüler

Balkonlardaki çocuklardan görüntüler

Evrim Topcan'ın çocukların bayramını kutlaması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Eğlenceli ekmek dağıtımı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde müzik ve danslar eşliğinde yapılan ekmek dağıtımında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kemer ilçe merkezinde bir pastanenin personelleri ekmek dağıtımlarını anonslarla ve müzik eşliğinde yaptı. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu günlerde sokak sokak gezerek ekmek dağıtan pastane personelleri bunu hem kendileri için hem de ekmek alacaklar için eğlenceli hale getirdi. Ekmek almak için kapı önüne inen müşterilerle balkonlarda bulunan vatandaşlar da ekmek dağıtımına oynayarak ve dans ederek eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pastane personellerinin eğlenceli ekmek dağıtımı (cep telefonu kamerası)

84 MB/// 00.46"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER,

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Ordu'da evde kalan çocukların kutlamaları poster yapıldı

ORDU'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilerin evlerinde yaptıkları kutlamaların fotoğraflarından oluşan poster okul binasına asıldı.

Ordu'nun Altınordu İlkokulu öğretmenleri ve idarecileri koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilerin, evlerinde kutladıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğraflarından oluşturulan poster hazırladı. Dev poster okula asıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de konvoy yaparak çocukları ve vatandaşları selamladı. Bayraklarla süslenen araçlardan oluşan konvoyda, 23 Nisan şarkıları dinletildi.

Koronavirüs, Yüksekova, Hakkari, Adaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:18 Kaynak: DHA

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Son Dakika

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