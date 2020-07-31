DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika

Eski kız arkadaşının evini basan kişi kurşun yağdırdı: 4 ölü

SİVAS'ta, ayrıldığı kız arkadaşının ailesinin evini basan Dursun D. (43), 4 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi üzerindeki 11 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. İddiaya göre, Kandur ailesinin kızları olan ve eşinden boşanma aşamasında bulunan Gülbeyaz Genç (40) ile Dursun D. telefonda bir süre duygusal ilişki yaşadı. Ancak Dursun D. bir süre sonra kendisinden ayrılmak isteyen kadını ailesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezine başvuran Gülbeyaz Genç, Dursun D. hakkında şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Dursun D., Gülbeyaz Genç'in ailesinin yaşadığı eve geldi. Dursun D., üzerinde taşıdığı tabanca ile evde bulunan Turgut Kandur (65), karısı Döndü Kandur, oğlu Can Serkan Kandur (24) ile gelinleri Beyza Kandur'a ateş açtı. Turgut, Beyza ve Can Serkan Kandur olay yerinde, Döndü Kandur ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı yere çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silah seslerini duyan mahalleliler de bina önünde toplandı. Olay sonrasında şüpheli Dursun D. binadan çıkarak kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntüler-Binanın görüntüleri-Polis ve sağlık ekiplerinin görnütüsü-Yakınlarının yaşadığı şok-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Arazi yangınında sulama pompası ve ağaçlar yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde boş arazide yangın çıktı. Yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınabilen yangında sulama kanalına ait pompa ve çevresindeki ağaçlar zarar gördü.

Kayaburnu Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında katı atıklar ve sulama kanalına ait pompanın bulunduğu boş arazide belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki seralara sıçramadan kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Büyüyen ve çevredeki ağaçlara da sirayet eden yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi.

Yangında sulama kanalına ait pompa ve çevresindeki ağaçlar yandı. Jandarma yangınla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Detay görüntüler- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Bolu'da, bayram tatiline gidenlerin içinde bulunduğu otomobil alev aldı BOLU'da, TEM yolunda, bayram tatili için memleketine gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobil alev alarak yandı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen otomobil, hurdaya döndü.

Bayram tatili için İstanbul'dan Konya'ya giden, Adem Uz'un kullandığı ve içerisinde ailesinin de bulunduğu 42 FNF 61 plakalı otomobil, Bolu Dağı'nın dik rampalarını çıktıktan sonra Dağkent viyadükleri mevkiinde alev aldı. Otomobilden çıkan dumanı fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine park etti. Otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi hemen aracı terk etti. Alevlere kendi imkanları ile müdahale eden sürücünün çabası yetersiz kalınca durum itfaiyeye bildirildi. Alev topuna dönen otomobil, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM yolunun Ankara yönünde ulaşım 2 şeride düştü. Bu nedenle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilin söndürülüp yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Trafikten görüntüler-Yanan aracın görüntüsü-İtfaiyenin soğutma çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gemerek ilçe girişi kavşağında meydana geldi. Kürşat Durmuş (41) yönetimindeki 38 GK 287 plakalı otomobil, Kadir Güleç'in (49) kullandığı 38 NL 283 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Nevzat (35), Hasan Emir (5), Betül Nisa (3), Emine Karakoç (37) ile Eren (11) ve Yaser Durmuş (13) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.