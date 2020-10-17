DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 29
17.10.2020 00:38
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu İskenderun yol ayrımı yakınında meydana geldi. Aynı yöne giden sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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