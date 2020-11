DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, koronavirüse yakalandı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı. Karaların koronavirüs testinin pozitif çıktığını CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayhan Barut, Başkan Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Barut, paylaşımında, "Başkanımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz (3)

KIRKLARELİ'DE FATİH DÖKÜMHANESİ'NİN ACILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Fatih Dökümhanesi, cami ve sosyal tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve davetliler katıldı.

İstanbul'un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan 'şahi' toplarının döküldüğü Demirköy Fatih Dökümhanesi'ndeki tarihi cami, Kırklareli Valiliği ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmesinin ardından açılışını yapan Bakan Varank, şöyle konuştu: "İstanbul'un anahtarını bizlere veren, kutlu fethin kapısını aralayan bu tarihi mekanda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyor, her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten çok özel bir mekandayız. Osmanlı belgelerinde Samakocuk Dökümhane-i Amiresi olarak geçen, bugünkü adıyla Fatih Dökümhanesi'ndeyiz. Bugün hem sosyal tesisimizin birinci etabını hem de restorasyonu tamamlanan tarihi camimizin açılışını yapıyoruz. Burası bir anlamda savunma sanayimizin de temellerinin atıldığı yer. İstanbul'un fethi sırasında, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Molla Gürani'nin yönlendirmesiyle burası fethe hazırlık için kullanılmaya başlanıyor. Yıkılamaz denilen Bizans surlarını yıkmak için bizzat Fatih'in çizimlerini yaptığı toplar burada dökülüyor. Dökülen topların talimleri Edirne'de yapılıyor ve ardından İstanbul'un fethinde o toplar Bizans surlarını yerle bir ediyor. İşte bir çağı kapatıp bir çağı açan bu mekan, 19'uncu yüzyılın sonlarına kadar aktif şekilde kullanılıyor. Osmanlı ordusuna yüzyıllarca hizmet veriyor. 20'nci yüzyılın başında bir İngiliz şirkete kiralanan dökümhane, 1'nci Dünya Savaşı nedeniyle boşa düşünce bir anlamda kaderine terk ediliyor. Yaklaşık bir asır sonra, burasının önemini bilen tarihçilerimizin, hocalarımızın öncülüğünde kazı çalışmalarını başlatmak bize nasip oldu. Burada yapılan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan yapılar, dökümhanenin, döneminin en ileri teknolojisine sahip olduğunu da bizlere gösteriyor. Ergitme fırınları, hizmet alanları, üretim ve depolama tesislerinin yanında arkamda bulunan tarihi camisiyle, burası asırlarca Osmanlı savunma sanayisine hizmet vermiş."

'SAVUNMA SANAYİMİZİN YERLİLİK ORANINI YÜZDE 30'LARDAN 70'LERİN ÜZERİNE ÇIKARDIK'Fatih Dökümhanesi'nin restore edildiği süreci anlatan Bakan Varank, fırsat buldukça ülkenin dört yanındaki tarihi ve doğal mekanları sessiz sedasız ziyaret etmeye gayret ettiğini söyledi. Ülkemizin her yerinde daha fazla ilgi görmeyi bekleyen tarihi ve doğal güzelliklerin olduğunu ve şehirlerin gizli kalmış potansiyellerinin çok yüksek olduğunu belirten Varank, " İşte Fatih Dökümhanesi gibi bir değerin ihya edilmesi bölgemizin kalkınmasına da büyük katkılar sunacak. Az önce ifade ettim. Burası savunma sanayimizin de bir anlamda temellerinin atıldığı yer. Ecdadımızın yeni teknolojilere önem vererek neleri başardığını yerinde görmek önemli. Nuri Demirağ'a, Vecihi Hürkuş'a, Nuri Killigil'e sahip çıkamayanlar, maalesef Fatih Dökümhanesini de yok olmaya terk etmişler. Hamdolsun, bizler işte bu tarihi mekanı ihya ederken, bu mekanın mirası olan savunma sanayimizi de ihya ettik. Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüzde 70lerin üzerine çıkardık. İşte bu başarının arkasında ecdadımızdan aldığımız ilham var. Nasıl ki bu mekan olmasa, İstanbul'un fethi zorlaşacak belki de hiç gerçekleşmeyecekse; savunma sanayimizde yakaladığımız başarı olmasa bugün dış müdahalelere açık, komşuları gibi istikrarsızlaştırılmış bir Türkiye olurdu. Doğu Akdeniz'de haklarını savunamayan pısırık bir Türkiye olurdu. Bunu bilhassa gençlerimizin çok iyi benimsemesi gerekiyor. Ben buradan tüm vatandaşlarımızı, tüm Türkiye'yi Kırklareli'ne, Demirköy'e, Fatih Dökümhanesine davet ediyorum. Özellikle çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte gelin bu tarihi mekanın ruhunu bizzat hissedin diyorum" diye konuştu.

'DAHA ÇOK RAHATSIZ OLACAKLAR'Bakan Varank, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan bu mekanın milletle tekrar buluşmasından çok heyecan duyduğunu ifade ederek, şöyle dedi: "Fatih'in bir diğer emaneti olan Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından hemen sonra, burada da neredeyse fetihle yaşıt bu camiyi tekrar ibadete açmak güzel bir tevafuk oldu. Bu açıdan da çok anlamlı bir işi gerçekleşiyoruz. Bizi tarihimizden koparıp, ecdadımıza yabancılaştıran nice teşebbüs maalesef bu ülkenin üstüne yıllarca karabasan gibi çöktü. Taklidi her alanda başarı sayan zihniyetler yüzünden, en kritik alanlarda dışa bağımlı bir ülke haline getirildik. İşte sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu çarpık zihniyeti önce siyaset sahnesinden daha sonra da tüm icraat alanlarından temizledik. Bunu boş bir hamaset aracı olarak yapmadık, yapmıyoruz. Türkiye'nin gönül sınırlarının, fiziki sınırlarının çok ötesinde olduğunu bilerek hareket ediyoruz. İşte son dönemde dahi, batılı liderlerin Türkiye'ye ve sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırılarının arkasında bu gerçek yatıyor. Biz tarihimize sahip çıktıkça, oradan ilham alıp üretimden siyasete her alanda bağımsızlığımızı tahkim edecek adımları attıkça onlar rahatsız oluyor. Olsunlar, daha çok rahatsız olacaklar. Rabbimin izniyle daha birçok alanda başarılarımızı artıracağız. İşte bu yüzden böyle mekanların ihya edilmesi, buna verdiğimiz önem, tesadüfi değildir. Bu başarılarımızla eş zamanlı gelişmelerdir. Ben sözlerime son verirken, Fatih Dökümhanesi'nin ve Camisinin ihyasında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, sayın Valilimiz şahsında Kırklareli Valiliği'ne, Trakya Kalkınma Ajansımıza şükranlarımı sunuyor, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."Konuşmaların ardından, Kırklareli Valisi Osman Bilgin tarafından Bakan Varank'a top maketi ve çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra Varank ve beraberindekilerle kurdele kesilerek dökümhanenin açılışı yaptı. Açılışın ardından yöreye ait doğal gıda ürünlerinin satıldığı tezgahları gezen Varank, reçel, ıhlamur ve dağ çiçeği satın alıp, aldığı ürünlerden gazetecilere hediye etti.

CW Enerji'den, pandemiye rağmen 165 milyon liralık fabrika yatırımı ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Türkiye'deki en büyük 500 ve 1000 firmasına arasına giren CW Enerji, dünya ekonomisini olumsuz etkileyen pandemiye rağmen 165 milyon TL'lik yatırımla, yeni güneş enerjisi panelleri üretiminin yapıldığı 42 bin metrekarelik fabrika kurdu.

Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Antalya'nın ulaşım avantajları nedeniyle, Münih'teki CW Enerji fabrikasını 2010 yılında Antalya'ya taşıyan ve 2 bin metrekarede üretime başlayan Tarık Sarvan, 10 yıl içindeki yeni yatırımlarıyla 2017'den itibaren Türkiye'nin en büyük 500 ve 1000 şirketi arasına girmeyi başardı.

YENİ FABRİKA 42 BİN METREKAREPandemi döneminde de yatırımlarını devam ettiren CW Enerji, 2 bin metrekare ile başlayıp yıllar içinde büyüttüğü üretim alanına 42 bin metrekarelik yeni fabrikasını ekledi. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 165 milyon TL'lik yeni yatırımla hayata geçirilen güneş enerjisi panel üretiminin yapıldığı, Antalya OSB birinci kısımda kurulan fabrikanın tanıtımını yaptı.

'GÜNEŞ AĞASI OLMAMIZ GEREKİYOR'Türkiye'de ihracat yapan tek güneş enerjisi firması olduklarını belirten Tarık Sarvan, Türkiye'nin güneş enerjisi sistemlerinde dünyada söz sahibi olmasını hedeflediklerini söyledi. Aynı zamanda Elmalı güreşlerinin güreş ağası da olan Sarvan, "Güneş ağalığı denilince ağa olamadık ama olmamız gerekiyor. Herkes sanayici olmak, o riski almak istemiyor. Sanayici olmak 7-24, 365 gün işinizle yatıp, kalkıyorsunuz ve düşünmek zorundasınız" dedi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ CEPHEDE PANEL KULLANILDIGüneş enerjisi panel üretimi yapılan fabrikanın çatı ve cephesinde toplam 3 megavat güneş enerjisi panelleri bulunduğunu açıklayan Tarık Sarvan, Türkiye'de ilk kez cephede güneş enerjisi sistemi kurulu fabrika olduğunu kaydetti. Sarvan, fabrikanın aylık elektrik tüketiminin 400 bin TL civarında olduğunu, bunun 200 bin lirasını güneş enerjisinden elde ettikleri elektrik enerjisiyle karşıladıklarını kaydetti.

MÜNİH'TEN SÖKÜP GELDİŞirketi 10 yıl önce 100 bin TL sermaye ile kurduklarını, asıl sermayesinin ise Münih'ten taşıdığı makineleri olduğunu anlatan Sarvan, "Biz şu an Münih'te depo kurduk. Fabrikamızı Münih'ten söktük getirdik ve şu an Münih'e satış yapıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyorum, parayla ölçülemez. İhracatta hedefimiz Avrupa ülkeleri. Cam, alüminyum gibi birçok ürünü yerli firmalardan alıyorum. Hücre için de Kalyon Grup yatırıma başladı. Daha da yerlileştirip buradan yurtdışına satacağız" dedi.

GELECEĞİ ÇOK PARLAKDünyada bugün tüm insanlığın kullandığı enerji tüketim ve üretiminin 13 teravat, 2050'deki ihtiyacın ise 23 teravat olacağına dikkat çeken Sarvan, bunu da karşılayabilecek en temiz ve tek yolun, 120 bin teravat kapasitesi olan güneş enerjisi olduğunu kaydetti. Sarvan, "Dünyada hiçbir lobi ve yapı güneş enerjisinin yönünde duramaz. Güneş enerjisinin geleceği çok parlak" diye konuştu.

700 KİŞİ İSTİHDAMAntalya'daki ilk yatırım 2 bin metrekareyken, sonrasında 4-6 bin metrekarelere çıktıklarını anlatan Sarvan, yeni yatırım fabrikanın ise 42 bin metrekare olduğunu açıkladı. 700 kişinin istihdam olduğunu söyleyen Sarvan, 1000'e yakın cari noktayla da 3-4 bin kişinin ekmeğine dokunduklarını dile getirdi. Türkiye'de bugün elektrik tüketiminin yüzde 1'inin güneş enerjisinden karşılanmadığına dikkat çeken Sarvan, yeni kanunlarla artık herkesin evi ve iş yerinin çatı, cephe veya balkonuna bu sistemi kurabileceğini, 5-6 yılda maliyetin karşılandığını anlattı.

25 YIL GARANTİLİ PANELPanellerin garanti süresinin 25 yıl, kullanım ömrünün 60 yıla yakın olduğunu aktaran Sarvan, lityumiyon pillerle depolama sorununun da artık çözüldüğünü kaydetti. Sarvan, "Düne kadar 1 megavat santrali 1 milyon dolara kurarken, bugün 1 mw santrali lityum iyon bataryayla birlikte 1 milyon dolara kuruyoruz. Artık güneşten 7-24 beslenebiliriz" dedi.

2021 YATIRIM HEDEFİ EN AZ 100 MİLYON TLCironun yüzde 6'sını Ar-Ge'ye ayırdıklarını anlatan Sarvan, "Bu seneyi 450 milyon TL ile kapatmayı planlıyoruz. Kar oranı brütte yüzde 15. Şu an üretimde yerli malı kullanım oranı yüzde 56. Yeni bir ürün üzerinde çalışıyoruz, onunla birlikte hedefimiz yüzde 82. İhracatımız yüzde 16, 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Pandemiden dolayı böyle, pandemi olmasaydı yüzde 30'lar rahat vardı. Hedefimiz yüzde 70. 2021 içinde en az 100 milyon TL üzerinde yatırım planlıyoruz" dedi.

Eskişehir'de maske takmayan 3 kişi para cezası

ESKİŞEHİR'de, polis ekipleri yolda şarkı söyleyerek yürüyen grupta yer alan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmadığı tespit edilen 3 kişiye 900'er lira idari para cezası uyguladı. Maske takmayanlar sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen kadın, cep telefonuyla kayıt yaparken, "Bütün fanlarıma selam olsun. Onları çok seviyorum. Bu duruma düşmek istemezdim" diye bağırdı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda şarkı söyleyerek yürüyen grupta yer alan 3 kişinin zorunlu olmasına rağmen maske takmadığını tespit etti. Kimlik kontrolü yapılan 3 kişiye, tedbirlere uymamaları nedeniyle 900'er lira idari para cezası uygulandı. Maske takmayanlar arasında yer alan ve sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen kadın, cep telefonuyla kayıt yaptığı sırada "Bütün fanlarıma selam olsun. Onları çok seviyorum. Bu duruma düşmek istemezdim" diye bağırdı.