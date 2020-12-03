DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 29

03.12.2020 23:12
DHA YURT BÜLTENİ - 29, System.String[]

Kısıtlamayı ihlal edip ceza yediler, polisi görünce otomobildeki uyuşturucuyu yere döktüler BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 9 bin 558 TL ceza yazılan 3 genç, 10 dakika sonra bir başka uygulama noktasındaki polisleri görünce otomobilde bulunan...

Kısıtlamayı ihlal edip ceza yediler, polisi görünce otomobildeki uyuşturucuyu yere döktüler

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 9 bin 558 TL ceza yazılan 3 genç, 10 dakika sonra bir başka uygulama noktasındaki polisleri görünce otomobilde bulunan uyuşturucu maddeyi yola döktü. 3 şüpheli de gözaltına alınırken, polis yere dökülen uyuşturucu maddeyi toplayarak, el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yaptıkları Ankara Yolu Caddesi'nde 03 DC 880  plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobilin içindeki 3 kişiye, izin belgelerini sordu. Ancak 3 kişi de izin belgeleri olmadığını belirtti. Kimlikleri Engin Y. (20), Ferhat C. (22) ve Yunus T. (22) olduğu belirlenen 3 şüpheliye, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 186'şar TL'den 9 bin 558 TL para cezası uygulandı. Polis, şüphelileri evlerine dönmesi konusunda uyarıp, serbest bıraktı.

BİR KEZ DAHA POLİSİ GÖRÜNCE ESRARI YERE DÖKTÜ Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki uygulama noktasında görevli polisler, aynı otomobilin noktaya doğru seyir halinde olduğunu gördü. Uygulama noktasından yaklaşık 50 metre geride durup, otomobilin kapısından yere bir şey döküldüğünü fark eden ekipler, aracı durdurdu. Ekipler, araçtaki şüphelilerin yola esrar döktüğünü tespit edince, şüphelileri gözaltına aldı. Yere dökülen esrar, bir polis tarafından küçük süpürge ve kürekle toplandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Ertuğrulgazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

'BİZ TELEVİZYON İZLEMİYORUZ, KISITLAMADAN HABERİMİZ YOK'

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Acemler Kavşağı'nda da uygulama noktası kuran ekipler, 34 GY 1908 plakalı otomobili durdurdu. Polisin izin belgesi sorduğu otomobildeki 2 kişi, belge göstermedi. Araçtakilerden biri, muhabirin 'Sokağa çıkma kısıtlamasında neden dışarıya çıktınız?' sorusuna, 'Biz televizyon izlemiyoruz. Kısıtlamadan haberimiz yok' demesi dikkat çekti. Kimliklerinin yanlarında olmadığını söyleyen 2 kişi, Çekirge Polis Merkezi'ne götürüldü. 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 186'şar TL'den toplam 6 bin 372 TL para cezası uygulanacağı öğrenildi.türüldü. 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 186'şar TL'den toplam 6 bin 372 TL para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika


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