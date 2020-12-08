DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika

Eber Gölü'nün iki ayrı noktasında sazlık yangını çıktı

AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde suların çekildiği iki ayrı noktada, kamışların bulunduğu alanlarda yangın çıktı. Zeminin yumuşak olması nedeniyle itfaiye yangınlara müdahale edemedi.

Eber Gölü'nün Bolvadin ilçesi Derekarabağ ve Çay ilçesi Çayırpınar köylerinde ayrı ayrı noktalarda yangın çıktı. Gece saatlerinde göl arazisinde ateşi gören köylüler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri zeminin yumuşak olması nedeniyle başarılı olamadı. İtfaiye araçlarının ağırlıklarından dolayı gölün zeminine batma riskine karşın araçlar bir süre yangın mahalline kadar ilerledi ancak varamadan geri döndü.

Rüzgarın şiddetine göre yön değiştiren ve yer yer şiddetini artıran yangınların bir süre sonra kendiliğinden sönmesinin bekleneceği belirtildi. Yangınların çıkış nedeni üzerinde jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlattı.

'BU OLAYDAN BÖLGE SAKİNLERİ ZARAR GÖRDÜ'

Eber Gölü alan kılavuzu Kadir Ateş, yangında ciğerlerinin yandığını söyledi. Yangında yaklaşık 60 dönüm arazideki sazlıkların zarar gördüğünü aktaran Ateş, "Yangında sadece kamışlar değil canlılar da yandı. Bu olaydan kamış toplayanlar ile birlikte bölge sakinleri de zarar gördü. Biz yangınların olmamasını ve vatandaşın ekmeğine mani olunmamasını istiyoruz. Bulunduğumuz alan eskiden göl arazisiydi ama şimdi kurudu. Eskiden 144 kilometrekarelik bir alanı olan göl şimdi 55 kilometrekareye kadar düştü, kısacası göl yok olduö dedi.

'YANAN KAMIŞLAR BİZİM HALKIMIZIN EKMEĞİ'Eber Gölü'nde saz kesimi ve rehberlik yaparak geçimini sağlayan Bayram Arıkan, "Biz istiyoruz ki bu yangınlar olmasın. Şu anki gördüğünüz bu yanan kamışlar, bizim halkımızın ekmeği. İlk başta Eber Gölü'ne su istiyoruz. Bu yangınları önlemenin tek çaresi Eber Gölü'e sudur. Ne maksatla yanmıştır, kim yakmıştır, görmediğimiz için bir şey diyemeyeceğim. Eber Gölü şu anda can çekişiyor. Şu durumda giderse zaten gelecek sene ne Eber Gölü diye bir şey olur, ne saz olur, ne ördek olur. Yani Eber Gölü bittiği zaman bizim halkımız da bitmiş olur" diye konuştu.