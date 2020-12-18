DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 29

18.12.2020 02:20
DHA YURT BÜLTENİ - 29, System.String[]

Ankara'da 2 kişinin öldüğü çatışma anı güvenlik kamerasında ANKARA'da, uyuşturucu satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Ankara'da 2 kişinin öldüğü çatışma anı güvenlik kamerasında

ANKARA'da, uyuşturucu satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Olay, çarşamba günü akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 'Dalin' lakaplı İsmail Altun ile beraberindeki Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda ağır yaralandı. Ü.L.'nin aralarında bulunduğu karşı grup otomobille kaçtı. Kaçan grubun otomobilden ateş etme anı caddedeki iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Görüntüde şüphelilerin ateş ettikten sonra otomobille kaçması ve cadde esnafının olay sonrası yaşadığı şaşkınlık yer alıyor.

Çatışmanın ardından, ağır yaralı İsmail Altun yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne bırakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalan Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmail Altun da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

MAMAK'TAKİ ÇATIŞMAYA KARIŞAN ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Abdulhai Alkuda ile İsmail Altun'un 3 Kasım'da Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla sonuçlanan çatışmaya karıştığı belirlendi. Trafikte seyir halindeyken yaşanan çatışma sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmıştı.

İsmail Altun, Uyuşturucu, Çatışma, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika


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