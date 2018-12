Dha Yurt Bülteni -3

Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya karşı Jandarma'nın en seçkin birliklerinin katılımı ile hava destekli kış operasyonları başlatıldı. Yayla ve ormanlık alanları karış karış tarayan askerler, teröristlerin kış üstlenmesine fırsat vermiyor. Operasyonlarla bölgede barınamayan teröristler kaçışa geçtiği tespit edildi. Tunceli Ovacık'ta, 9 gündür devam eden operasyonlarda mağara içine saklanarak etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Giresun kırsalında çıkan çatışmadan sağ olarak kaçan 2 PKK'lı teröristinde yer aldığı belirlendi.



Karadeniz Bölgesi'ne, 1998 yılından sonra, sansasyonel eylem yapması için terör örgütü PKK tarafından sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 12 kişilik terörist grubu gönderildi. Takviye terörist grubuyla bu sayı 22'ye çıktı. Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında 3'e ayrılan teröristler, 2015 yılında telsiz kestirmesi ve istihbarat birimlerinin çalışmalarıyla deşifre oldu. Son 4 yıldır bölgedeki operasyonlarda PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Karadeniz'de son yıllarda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 15 teröristin 2'sinin, 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan, 6'sının ise 300 bin lira ödülle 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu lideri', 4 milyon lira ödülle İçişleri Bakanlığı'nca 'kırmızı kategori'de aranan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış'da yer aldı.



KIŞ ÜSTLENMESİNE DARBE



PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' tamamen yok olunca, bu kez Tunceli-Erzincan üzerinden, PKK'nın Karadeniz'de kış üstlenmesi yapması için bölgeye 4 kişilik terörist grubu daha gönderildi. Giresun Yağlıdere kırsalında, kasaptan çaldıkları eti kavurup yerken, 12 Eylül'de kıstırılan terörist grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken 3 teröristte ayakkabılarını dahi giyemeden ormanlık alana kaçıp izini kaybettirdi. Bölgede yayla evlerinden erzak çalamadıkları için, havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle barınamayan 3 teröristin Tunceli'ye geri döndüğü telsiz kestirmesiyle belirlendi. Giresun kırsalından kaçan teröristlerden 2'sinin Tunceli Ovacık'ta 9 gündür devam eden operasyonlarda, mağara içinde saklanarak etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer aldığı belirlendi. Teröristlerin kış üstlenmesini Tunceli'de mağarada geçirip, baharla birlikte tekrar Karadeniz kırsalına dönmeyi planladıkları ileri sürüldü.



OPERASYONLAR SÜRÜYOR



Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya karşı Jandarma'nın en seçkin birliklerinin katılımı ile hava destekli kış operasyonları başlatıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları (İHA) da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin kış üstlenmesine fırsat verilmiyor.



ADANA'DA 'HARAÇ' CİNAYETİ



Adana'da Eray Çankaş'ın, otomobilinin içindeki Mehmet Tanrıseven'i 350 lira haraç istediği için öldürdüğü iddia edildi.



Olay, 18 Aralık'ta Seyhan ilçesi Vefa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bin esnaf, Mehmet Tanrıseven'in (42) 01 US 790 plakalı otomobilde kanlar içinde, hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, boynundan tabancayla vurulan Tanrıseven'i hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Tanrıseven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın çevresinde inceleme yaptı. Ayrıca ekipler civardaki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan aramalarda, otomobil yakınında boş kovan bulundu. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Eray Çankaş (47) ise kısa sürede yakalandı. Cinayet anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



350 LİRA İSTEMİŞ



Olayın ardından emniyete götürülen Çankaş sorgusunda, Tanrıseven'in kendisinden 350 lira istediğini, cinayeti bu yüzden işlediğini söyleyerek, "Benden sürekli haraç istiyordu, neredeyse her gün '50 lira getir, 100 lira getir' diyerek beni tehdit ediyordu. Olay günü de beni arayarak 350 lira istedi. Parayı bulunduğu yere getirmemi söyledi. Amacım öldürmek değildi, belimdeki tabancayı görünce aramızda itiş kalkış yaşandı" dedi. Ayrıca ekipler, Tanrıseven'in 20 yıl önce Çankaş'ı ayağından tabancayla yaraladığını da ortaya çıkardı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Çankaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



KAĞIT DOLU ZARFI PARA DİYE KUYUMCUYA VEREREK BİLEZİK ALMAK İSTEDİ



Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda bir kuyumcu dükkanına giren Hakan B. elindeki içi para olduğu görüntüsü verilmiş zarfı kuyumcuya uzatarak 40 bin TL değerinde bileziği alarak kaçtı. Hırsızlık şüphelisi çarşı içindeki esnaf tarafından yakalandı.



Olay 18.30'da Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Millet caddesi üzerinde bulunan Gazioğlu Çarşısında meydana geldi. 25 yaşındaki Hakan B. elindeki zarfın içine koyduğu kağıt parçalarına para görüntüsü verip, bir kuyumcu dükkanına girdi ve bilezik almak istediğini söyledi. 20 gram ağırlığında 40 bin lira değerinde bileziği elinde aldıktan sonra kuyumcunun tezgahına elindeki zarfı bırakıp kaçtı. İşyeri sahibi Duran Cengiz, zarf içinde,para yerine kağıtları görünce şüphelinin peşine düştü. Bu sırada dükkan kepenklerini indirmeye hazırlanan kuyumcu esnafından bazıları kaçan hırsızlık şüphelisini yakaladı. Polis Hakan B'yi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosuna götürmek isterken, çevredekiler, hırsızı linç etmek istedi.



AHŞAP EV YANGINDA ZARAR GÖRDÜ



Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahşap bir ev, çıkan yangında zarar gördü.



Torba Mahallesi 13 Haziran Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap evin üst katında, dün saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın evin 2'nci katını ve ahşap balkonunu sardı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, alt kata sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



ÇOBANLIKTAN HEYKELTRAŞLIĞA UZANAN HAYAT



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 10 yaşında başladığı çobanlık yaptığı dönemde mera alanlarında bulduğu heykelcik parçalarından esinlenerek, heykelciliğe başlayan 59 yaşındaki Mithat Yalman hobi olarak geliştirdiği heykel sanatı ile birbirinden güzel eserler ortaya çıkarttı.



Kamu kurumunda mevsimlik işçi olarak çalışan Mithat Yalman, Reyhanlı ilçesinde 10 yaşlarında çobanlığa başladı. Koyun ve keçileri meralarda otlatırken çamurdan yapılı heykelcik parçaları buldu. Onlarla oynarken hayal gücünü de kullanarak çamurdan küçük heykelcikler, ilerleyen yıllarda ise inşaat taşları ile tarihi heykeller, kilise ve cami maketi yapmaya başladı. Hitit dönemine ait başında yılan bulunan Heraklius'un heykeli, Roma ve Yunan dönemine ait kral heykeli yaparak çalışmalarına yenilerini ekleyen Yalman, Antakya'daki St Pierre Kilisesi ve Habib-i Neccar Camisinin maketini yaptığını anlattı.



Yalman, "Tarihi öneme sahip olan iki yapıtın maketini yapmaya karar verdim. Bunu için de gerekli incelememi yaptım. Bina taşları kullanarak her iki yapıtın maketini hazırladım. Heykel ve tarihi eserleri yapmak benim oyuncağım oldu. Adeta çocuk gibi esinlendiğim her türlü eserin heykelini yaparak hayatıma renk katıyorum. Boş zamanlarımı en iyi şekilde değerlendirme imkanım oluyor. Yaptığım işi çok seviyorum ve devam ettireceğim" dedi.



Yalman'ın eserleri arasında, Hitit ve Roma dönemine ait tarihi değere sahip insan veya hayvan heykelleri, daha sonra anahtarlıklar bulunan çalışmalarında bazen kiremit, bazen çamur ve bazen de inşaat ve temel taşları kullandığını belirterek, "10 yaşında çobanlık yaparken başladığım heykelciliğe hala devam ediyorum. Gerek çamurdan, gerekse inşaat taşlarını oyarak heykeller yaptım. Bazen gördüğüm ilgimi çeken eserleri, bazen de tamamı kendi hayal gücümle işimi biraz daha ilerlettim. Evimin bir köşesinde kurduğum atölyemde boş zamanlarımı değerlendiriyorum. İlerleyen yaşıma rağmen işimi severek ve büyük bir zevkle yapıyorum. Eserlerimi Hatay Günleri'nde sergilemeyi de ihmal etmiyorum"diye konuştu.



ŞEFTALİ ÇEKİRDEĞİ,CEVİZ KABUĞUNDAN ANAHTARLIK



Yaptığı çalışmalar arasında çam kozasından meyve sepeti, şeftali çekirdeği ve ceviz kabuğundan kaplumbağa gibi anahtarlık yaptığını anlatan Yalman, "Çam ağaçlarından dökülen kozaları toplayıp sepet yaptım. Yediğim şeftali çekirdeğinden ve ceviz kabuğundan ise anahtarlık, keklik yaparak her defasında farklı eserler ortaya çıkardım" dedi.



CAMİDE SABAH NAMAZINDA 'KAHVALTI' İKRAMI, CEMAATİ ARTIRDI



TRABZON'un Arsin ilçesi Şankaya Mahallesindeki Kendirlik Camisinde sabah namazlarına katılımın düşük olması üzerine ilginç bir uygulama başlatıldı. Cami İmamı Mustafa Acar, sabah namazlarına ilgiyi artırmak için cemaate kahvaltı vermeye başladı. Sabah namazını camide kılan cemaat, ardından okuma salonunda serpme kahvaltı yapıyor. Kahvaltı uygulaması ile camide, sabah namazlarında cemaat sayısı arttı.



Arsin ilçesi Şankaya Mahallesindeki Kendirlik Camiine sabah namazlarına katılımın düşük olması üzerine ilginç bir uygulama başlatıldı. Cami İmamı Mustafa Acar, sabah namazlarına ilgiyi artırmak için cemaate kahvaltı vermeye başladı. Sabah namazını camide kılan cemaat ardından okuma salonunda serpme kahvaltı yapıyor. Kahvaltı uygulaması ile camide sabah namazlarında cemaat sayısı arttı. Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki camide sabah namazı kılan, gelip geçen araç sürücüleri de kahvaltı ikramı ile karşılaşıyor. Uygulamayı duyan hayırseverlerde camiye kahvaltılık malzeme yolluyor.



"KAHVALTI SONRASI KOCA BİR CEMAATİMİZ OLDU"



Cami İmamı Mustafa Acar, sabah namazlarının genellikle evde kılındığını ve bu nedenle camide cemaatin az olduğunu belirterek, "Camimizde cemaat azlığı sorununa çözüm bulabilmek için mahallede bulunan herkesle tek tek görüştüm. Sabahları namazdan sonra cemaate kahvaltı hazırlamaya başladım. Şimdi koca bir cemaatle sabah namazı kılıyor sonrasında da kahvaltı yapıp sohbet ediyoruzö dedi.



Karadeniz Sahil Yolu güzergahında olan camiye otomobilleri ile gelip geçen sürücülerinde yolcularında geldiğuğradığını anlatan Acar, "Yolculuk yaparken sabah namazına denk gelenler camiye geldiklerinde böyle bir uygulama görünce şaşırıyorlar. Hatta beni burada çaycı zannedenler de oluyor. Hesap ödemeye kalkanlar da oluyor. Biz ikram ediyoruz diyoruz. Hoşlarına gidiyor. Kendi şehirlerinden kimisi kahvaltı için çay, bal, kaymak yolluyor. Burada böyle bir uygulamanın olduğunu duyanlar hayrına, hiç gelmedikleri namaz kılmadıkları camimize yiyecek yolluyor. Çorumdan leblebi yollayan bile olduö diye konuştu.



MÜFTÜ: ÖRNEK UYGULAMA



Uygulamanın ilçede takdir topladığını kaydeden Arsin İlçe Müftüsü Ali Genç de "Sabah cemaatinde bir artış meydana geldi. İlçe müftüsü olarak bende namaza arada bir buraya gelip sonrasında kahvaltı yapıyorum.Cami imamımızın yapmış olduğu bu uygulama ilçede takdir topladı. Bu bu uygulama öteki imamlarımıza da örnek olurö ifadelerini kullandı.



Camide sabah namazı kılan Cahit Gürsoy ise "Eskiden sabah namazını evlerimizde kılardık. Ama şimdi camiye gelip cemaatle namaz kıldıktan sonra burada kahvaltı yapıp, sohbet ediyoruzö dedi.



Sabah namazlarımızı kıldıktan sonra kahvaltı yaptıklarını belirten Necati Gürsoy ise "Kahvaltıda sohbet ediyor, derdi sıkıntısı olanları öğrenip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hoş bir ortam oluyorö şeklinde konuştu.



