Dha Yurt Bülteni -3

ÇAYCUMA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ, TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI

ÇAYCUMA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ, TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI



Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç ve makam şoförü olan polis memurunun da bulunduğu 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından cuma günü düzenlediği operasyonda; Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Roma ile Antik Yunan dönemlerine ait sikke, heykel, heykelcik, pişmiş toprak kap, yüzük ve kolye gibi çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Sabaha karşı sona eren mahkemede, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, makam şoförü olan polis memuru Ersan Sarı'nın da bulunduğu 6 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'izinsiz kazı ve sondaj yapmak' suçlamalarıyla tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



HANİ'DE POLİSE ATEŞ AÇIP, YARALI KAÇAN TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU



Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, ateş açtığı polis memuru Nazım Tuncer'i şehit edip, 1 polisi de yaraladıktan sonra kendisi de yaralı olarak kaçan teröristin toprağa gömülü cesedi bulundu. Teröristin cesedini gömdüğü belirtilen 2 kişi, gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü Hani ilçesinde PKK'lı 2 teröristin içinde olduğu aracı takibe aldı. Kalaba yolu Turalı mevkisine gelindiğinde teröristler, polisleri fark edip, ateş açtı. Açılan ateşte yaralanan 2 polisten Nazım Tuncer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Olayın ardından düzenlenen operasyonda, kaçan teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştirip, yaralı olarak kaçan teröristlerden birinin öldüğü ve cesedinin gömüldüğü bilgisiyle güvenlik güçleri, operasyon başlattı. Güvenlik güçleri, yaptıkları arama sonucu Birlik köyü ile Miaran Komu mezrası arasındaki kırsal alanda teröriste ait cesedi gömülü bulundu. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Miaran Komu mezrasında oturan S.Ö.'nün evinde ise kan izlerinin tespit edilmesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada, cesedin sarılmasında kullanılan çarşaflar bulundu. Bunun üzerine S.Ö., gözaltına alındı. S.Ö.'nün, teröriste ait cesedi Gezan mezrasında oturan H.Ş. ile birlikte gömdüklerini söylemesi üzerine bu kişi de gözaltına alındı. S.Ö. ve H.Ş., işlemleri için jandarmaya götürüldü.



KAMU PERSONELLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 10 YARALI



Bolu'da, D-100 yolunda kamu personellerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.



Kaza, saat 08.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Köroğlu rampaları mevkiinde meydana geldi. Bolu'dan Gerede ilçesine giden, içinde çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan personellerin bulunduğu Şaban Vural idaresindeki 14 KP 710 plakalı servis midibüsü buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazadan midibüs sürücüsü yara almadan kurtulurken, Merve İhan, Nihat Açıkgöz, Murat Gül, Murat Yöngün, İsmail Yıldız, Zuhal Çınar, Celal Akyüz, Gülten Çaba, Nihat Can Tuncer ve Sündüz Üreten yaralandı. Yaralanan 10 kişi olay yerinde gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÜMÜŞHANE-BAYBURT HAVAALANI'NIN ALT YAPISINDA SONA GELİNİYOR



Gümüşhane'nin Köse ilçesi, Salyazı köyünde temeli dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılan Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nda, yapım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 300 milyon liraya ihale edilen ve yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havaalanında, altyapı çalışmalarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Pist uzunluğunun 3 kilometre, genişliğinin de 60 metre olacağı 2 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen Gümüşhane-Bayburt Havaalanı, özellikle sahil şeridinde yaşanacak hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamayan uçaklara alternatif olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yılki bölge ziyaretinde, Gümüşhane ve Bayburt kentleri arasındaki Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan Salyazı Havalimanı'nın temeli, 13 Haziran'da dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nda çalışmalar son hızla devam ediyor. Köse ilçesinin Salyazı Köyü sınırları içerisinde yapımına devam edilen ve yaklaşık 300 milyon liralık ihale bedeliyle, yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verecek havaalanında altyapı çalışmalarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Pist uzunluğunun 3 kilometre ve genişliğinin de 60 metre olduğu Gümüşhane-Bayburt Havaalanı, Karadeniz sahil şeridinde sıkça görülen ve uçakların inişine engel teşkil eden sis ve pustan uzak hava sahasıyla, iniş yapamayan uçakların da tercih edebilecekleri alternatif bir havaalanı olacak.



'BÖLGEYE ÇOK ŞEY KATACAK'



Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nda altyapı çalışmalarının 2019 yılı içerisinde tamamlanacağını söyleyen Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, havaalanının turizmi de geliştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Canpolat, "Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nda çalışmalar devam ediyor. Yüklenici firmamız iklim koşullarına rağmen ara vermeden hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmeye göre bitiş tarihi 2020 yılı ancak biz firma yetkililerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda, 2019 yılı içerisinde altyapı çalışmalarının bitirmeyi planlıyoruz. Gümüşhane-Bayburt Havaalanı çok ciddi bir yatırım, pist uzunluğu 3 kilometre, genişliği ise 60 metre, devasa bir pist. Bu pistin dolgu malzemesi olarak 5 milyon metreküp dolgu malzemesi kullanılacak. Bölgeyi düşündüğümüzde, Erzurum ve Trabzon havalimanlarında, kış aylarında çeşitli sıkıntılar yaşanabilmekte. Öncelikle burası bir alternatif olma noktasında bölgeye çok şey katacaktır" dedi.



'ULUSLARARASI BİR HAVALİMANI OLACAK'



Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nın 4 şehre alternatif oluşturabilecek bir noktada yer aldığını ifade eden Kaymakam Canpolat, "Öncelikle burası Gümüşhane merkeze 70 kilometre, Bayburt ilimize 50 kilometre mesafede. Yine Erzincan buraya 100 kilometre mesafede, özellikle bu 3 şehre ve hatta Erzurum'a bir alternatif oluşturacak. Burası henüz sözleşme aşamasındayken, gerek siyasi temsilcilerimiz, gerek bürokratlarımız turizm noktasında görüşmeleri yapmış. Uluslararası bir havaalanı düşünülmekte, bu açıdan uluslararası etkileşimi de canlandıracaktır. Vatandaşlar ve bizler açısından burası muazzam bir yatırım. Özellikle Gümüşhane, Bayburt ve çevresinde İstanbul ve Ankara merkezli yaşayan birçok vatandaşımız, ciddi bir nüfusumuz var. Sadece onların sayısını bile düşündüğümüzde hedefimize ulaşacağımız görülüyor. Burası kurulurken sadece bir alternatif olarak değil, turizm ve diğer birçok anlamda bölgeye değer katması için tasarlanmış bir havaalanıö diye konuştu.



'BAYBURT CAZİBE MERKEZİ OLACAK'



Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün ise, Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nın, her açıdan bir cazibe merkezi olacağını söyleyerek, "İleride iş adamlarımızı buraya çekebilme adına görüşmelere başlayacağız. Tarım, sanayi ve futbolla ilgili tesisler ve sanayileşme ile ilgili projelerimiz var. Ayrıca bildiğiniz gibi Gümüşhane ve Bayburt üniversitelerimizde gelişmekte, hem öğrenci kapasitesinin artması hem buralarda görev yapan öğretim görevlilerimizin tercih edebilecekleri bir yer. Her iki ilimize büyük katkıları olacağını düşünüyorum. İlçemiz gürültüden uzak bir yer, burada yapılacak spor ve dinlenme tesisleriyle birlikte takımlar, futbol kulüpleri direk burada inip bir sürelik yolculukla tesislerine ulaşacaklar. Rakım da onlar için uygun, bu manada iş adamlarımız eğer burayı tercih ederlerse hem kendileri kazançlı çıkarlar, hem de biz Türk sporuna bir şeyler katmış oluruz. Havaalanı da bu açıdan bir cazibe merkezi olacak diye düşünüyorumö ifadelerini kullandı.



SALYAZI HAVALİMANI



Gümüşhane ile Bayburt illeri arasındaki Salyazı mevkiinde yapılacak havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan 285 milyon lira bütçeli Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı 3 bin metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde pist; 300 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde apron ve 265 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak. Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre mesafede yer alan havalimanı projesinin 1,5 yılda bitirilmesi planlanıyor.



6 AYDIR YOLDA BULDUĞU BİLEZİĞİN SAHİBİNİ ARIYOR



Samsun'da, özel bir şirkette asgari ücretle çalışan Burak Kurum (24), 6 ay önce kaldırımda yürürken altın bilezik buldu. Kurum, kuyumcuya götürdüğü ve gerçek olduğunu öğrendiği 7 bin lira değerindeki bileziğin sahibini arıyor. 6 aydır yaptığı aramalardan sonuç alamayan Kurum, bilezik kaybedenlerin kendisine ulaşmasını istedi.



Samsun'da, özel bir şirkette asgari ücretle çalışan evli ve 1 çocuk babası Burak Kurum, iş çıkışında arkadaşı Onur Vural ile birlikte kaldırımda yürüdükleri sırada yerde bilezik buldu. Bileziği yerden alan ve çevredeki iş yerlerine sorduğu sahibini bulamayan Kurum, gittiği kuyumcuda bileziğin gerçek ve yaklaşık 7 bin lira değerinde olduğunu öğrendi. Mahallede yeniden arama yapan, esnaf ve vatandaşlara soran Kurum, 6 aydır yaptığı aramalardan sonuç alamadı. Bileziği muhafaza altına alan Kurum, kaybedenlerin kendisine ulaşmasını istedi.



'6 AYDIR SAHİBİNİ ARIYORUM'



Kaldırımda yürürken bilezik bulduğunu anlatan Kurum, "Çevredeki esnafa ve vatandaşlara sordum ancak sahibini bulamadım. Bileziği kuyumcuya da götürdüm, sahte olup olmadığına baktırdım. Değerinin yaklaşık 7 bin lira civarında olduğunu öğrendim. Para kazanmak kolay değil. 10 liramı kaybetsem üzülürüm. Ben de zor şartlar altında para kazanıyorum. Onun için kaybedende üzülmüştür. 6 aydır sahibini arıyorum. Hırsızlık olayı çok oluyor. Yarın bir gün bu bilezik çalınsa benim vicdanım sızlar. Evimde rahat uyuyamıyorum. Bir an önce bileziğin sahibinin bulunmasını istiyorum. Bileziği sahibine teslim edip bende rahat edeyim" dedi.



