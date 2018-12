Dha Yurt Bülteni-3

1)YANGINDA KOCASINI ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARDIAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Fatoş Alkan (41) yangında dumandan etkilenen eşi Ahmet Alkan'ı (45) alevlerin arasından çıkararak kurtardı.

1)YANGINDA KOCASINI ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARDI



AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Fatoş Alkan (41) yangında dumandan etkilenen eşi Ahmet Alkan'ı (45) alevlerin arasından çıkararak kurtardı. Evleri kullanılamaz hale gelen Alkan ailesi, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.



22 Aralık'ta Doğubayazıt ilçesinin Yeni Mahalle Mehtap sokakta yaşayan Alkan ailesine ait müstakil evde, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hasta olan baba Ahmet Alkan'ın uyuduğu evdeki yangın kısa sürede büyüdü. Bu sırada komşu ziyaretinden dönen Fatoş Alkan, evlerinden yükselen alevleri görünce büyük korku yaşadı. Çocukları Kağan (21), Berkan (17) ve Efe'nin (8) olmadığı evde hasta olan eşini dışarda göremeyince düşünmeden alevlerin arasına daldı. Salonda dumandan baygınlık geçiren eşini bulan Fatoş Alkan, sürükleyerek dışarı çıkarmayı başardı. Eşini alevlerin arasından kurtaran kahraman kadın, evini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.



Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) Derneği'nin kendilerine verdiği konteynerde eşi ve çocuklarıyla yaşam mücadelesi veren Fatoş Alkan, "Komşudan dönüyordum, evimden alevlerin çıktığını gördüm. Hemen koşarak geldim, eşim odada hasta uyuyordu. İçeriye girdiğimde eşim salona kadar gelmiş sonra dumandan etkilenerek bayılmıştı, müdahale ettim eşimi alevlerin arasından çıkardım. Allah korudu eşim yanmaktan kurtuldu, bu duruma şükrediyorum" dedi.



Kış ortasında evsiz kalan ailenin çocukları da eğitimlerine ara vermek zorunda kaldı. Üniversite sınavlarına hazırlanan Kağan, Çok Programlı Lise'de 3'üncü sınıfta okuyan Berkan ve Mehmet Akif İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Efe, evle birlikte yanan kitap ve defterleri yüzünden okula gidemiyor. Kış ortasında evsiz kaldıklarını belirten anne Fatoş Alkan, kendilerine uzanacak yardım eli beklediklerini söyledi.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Evin dıştan görüntüsü



-Evin içeriden detaylı görüntüsü



-Ailenin bir arada görüntüsü



-Aile evin içinde detaylı görüntüsü



-Çocukların yanan eşyalarını aramasının görüntüsü



-Ailenin kaldığı konteynerin görüntüsü



-Anne Fatoş Alkan röp.



-Muhabir anons



(Haber-Kamera: Sedat BUDAK/ DOĞUBAYAZIT, AĞRI - DHA)



(Süre: 2 dk, 233 MB)



======================================================



2)TERS YÖNDE GİDEN CİP OTOBÜSLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI



ORDU'da ters istikamette seyreden bir cip ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Kaza Karadeniz Sahil Yolu Perşembe Bolaman Otoyolu Kırlı mevkiinde, saat 08.05 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Çakır idaresindeki 52 HT 624 plakalı cip yolun Ordu istikametinde ters yönde ilerlemeye başladı. Bu sırada 2 otomobile çarparak maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Ancak cipin sürücüsü durmayarak ters yönde yoluna devam etti. Cip ardından Balıkesir'den Rize'ye giden Hazım Şahiner idaresindeki 34 UMC 95 palakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrasında cipte yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Cip sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü ve otobüste bulunan 9 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşar Çakır'ın cenazesi ise Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle yol Ordu istikametinde yaklaşık 1 buçuk saat trafiğe kapalı kaldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Olay yerin detay



-Ambulansla bir yaralının götürülmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,



======================================================



3)AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI "KAZA İLE OLDU" DEDİ



BURSA'da tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan Münir Salır, hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Mümün Salır, emniyetteki ifadesinde kaza ile olduğunu belirtti. Olay dün sabah saatlerinde Merkez Osmangazi İlçesi Alacahırka Mahallesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Münir Salır (48), sabah saatlerinde kardeşi Mümün Salır'ın (41) evine giderek tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan arbedede Mümün Salır, abisi Münir Salır'ı, oğlu ve eşinin yanında göğsünden bıçakladı. Münir Salır kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri Salır'ı Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Münir Salır, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Mümün Salır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.



"KAZA İLE OLDU"



Gözaltına alınan Mümün Salır, verdiği ifadesinde ağabeyinin alkollü şekilde evine gittiğini belirterek, "Yengemle tartışmaya başlamışlar. Yengem benden yardım istedi. Bende ağabeyimi alt kattaki daireme çağırdım. Uzun süre sakinleştirmeye başladım. Bu sırada mutfakta aramızda arbede oldu. Ağabeyimin elinde bıçak vardı. Yere düşünce bıçak saplandı. Kaza ile oldu. Pişmanım" dedi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Mümün Salır, bu sabah adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Cinayet zanlısının emniyetten adliyeye sevki



-Emniyet binasından detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



=====================================================



4)HASTANE OTOPARKINDA ÖLDÜRÜLEN BABA VE OĞLUNUN KATİLLERİ YAKALANDI



ADANA'da geçen ay, hastane otoparkında Ahmet Büyükgöçer (69) ile oğlu Ozan Büyükgöçer'i (35) öldürdüğü iddiasıyla aranan 3 kişi,Mersin'de yakalandı. Olay, 15 Kasım günü Yüreğir ilçesi Adana Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Ahmet Büyükgöçer, oğlu Ozan ve İsmail İncesu, rahatsızlanan bir yakınlarını ziyaret etmek için hastaneye gitti. Hastanenin otoparkında otomobilden inen baba ve oğlu ile İsmail İncesu, silahlı saldırıya uğradı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet ve Ozan Büyükgöçer öldü, İsmail İncesu ise bacağından yaralandı.Cinayet Büro Amirliği, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Ahmet Büyükgöçer'e kendisine ait büfeyi satmak istediğini, ancak kiracıları ile fiyat konusunda tartışma yaşadığını saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin İsmail Akköse ve Fatih Kenru olduğu ve Mersin'e kaçtıkları tespit edildi. Cinayetin ardından kaçtıkları araçta resmi plaka takılı olduğu için polisin arama noktalarından rahatlıkla geçtikleri ifade edildi.



Mersin polisiyle irtibata geçen ekipler, iki şüphelinin, İ.Y, 'nin evinde saklandığını tespit etti. Yapılan baskınla İsmail Akköse ve Fatih Kenru ile ev sahibi İ.Y. yakalandı. Cinayet şüphelilerinin üzerinde sahte kimlik ve olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü



--------------------



Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



Adli Tıp Birimi dış görüntüsü ve tabelası



Zanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



Polis aracına bindirilmesi



Polis aracının gidişi



Olay günü hastanede çekilen arşiv görüntüler



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



========================================



5)TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ, REİNA SALDIRGANININ EV ARKADAŞI: ESNAFIM



Adana'da polis, düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanmasında faaliyet gösteren 'Heyet Tahrir Şam'a üye olduğu değerlendirilen Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı A.G. tutuklandı. Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un odasında parmak izi bulunduğu, kendisinin de yılbaşı gecesi terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla ülkeye giriş yaptı değerlendirilen A.G. ise sorgundan esnaf olduğunu iddia etti.Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Seyhan ilçesinde sahte Suriye kimliğiyle bulunan Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı A.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.G.'nin, 2011'de Çeçenistan'da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013'te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir yıl sonra da yine aynı örgüt adına eylem yapmak amacıyla Suriye'ye kısa bir süre gidip geldiği saptandı. 'Yabancı terörist' şüphesiyle 2017'de Mısır'da yakalanıp sınır dışı edilen şüphelinin, sahte pasaportla geçen ocak ayında yeniden Türkiye'ye geldiği ardından Suriye'ye gidip terör örgütü El Kaide'nin Suriye yapılanması 'Fetih El Şam Cephesi' ve 'Heyet Tahrir Şam' terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği öğrenildi.



A.G.'de ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen polis, şüphelinin Çeçenistan ve Suriye'de terör örgütleri adına göstermiş olduğu faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğrafları ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzenekleriyle ilgili görüntüler bulunduğu saptandı.



REİNA SALDIRGANIYLA ODA ARKADAŞI



A.G.'nin yapılan parmak izi incelemesinde; 1 Ocak 2017'de İstanbul'da yılbaşı gecesi eğlence merkezi Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybedip, 79 kişinin de yaralandığı saldırıda tutuklanan Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki kaldığı adreste tespit edilen parmak izlerinden birinin şüpheliye ait olduğu tespit edildi. Şüphelinin yılbaşında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'ye gelmiş olabileceği değerlendirildi. Şüpheli A.G., Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek tutuklandı.



'ESNAFIM'



A.G. ise emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, esnaf olduğunu söyledi. Şüphelinin, Adana'dan İstanbul'a buradan da Avrupa'ya gideceği öğrenildi. A.G.'nin üzerinde ele geçen telefonu ve hafıza kartıda inceleniyor.



Görüntü Dökümü



----------------------------



*ARŞİV*



Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



Adli Tıp Birimi tabelası



Zanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



Polis aracına bindirilmesi



Zanlının silahlı fotoğrafları



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



========================================



6)ERZURUM'DA KIŞ, İLÇESİ OLUR'DA BAHAR HAVASI



KIŞ mevsiminin yağışlı ve soğuk geçtiği Erzurum'un en sıcak ilçelerinden Olur'da, bahar havası yaşanıyor. Erzurum'a yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki ilçenin Ormanağzı köylüleri, ağaçların dalından meyve yiyor. Bin 890 rakımda bulunan Erzurum'da hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 derece olarak ölçülürken, 126 kilometre uzaklığında bulunan Olur ise en sıcak ilçelerde ilk sırayı alıyor. Meyve üretiminin yoğun olduğu ilçede, kış aylarına rağmen bahçelerde halen yeşilin her tonunu görmek mümkün. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Ormanağzı Köyünde ise köylüler, kış ortasında yaş meyve- sebze yiyebiliyor. Köy sakinlerinden Muhsin Şimşek'e ait bahçedeki hurma ağaçlarında halen meyve var. Erzurum'da üvez olarak bilinen kara hurmanın şekere, tansiyona iyi geldiğini söyleyen Muhsin Şimşek, "Aralık ayındayız ama bizim köyde dalından yaş meyve yiyebiliyoruz. Şu an Erzurum'da kayak yapılırken, biz burda Antalya'yı yaşıyoruz" dedi.



Ormanağzı köyü sakinlerinden İlhan Pala ise Olur'un, Doğu'nun Antalyası olduğunu söyledi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Köy genel görüntüsü



-Hurmanın görüntüsü



-Merdivenle ağaca çıkılması



-Dalından koparılması



-Bahçe görüntüsü



-Ropörtaj,



Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),



==================================



7)PAZARDA 'OKUMAYI SEVDİRME' ETKİNLİĞİ



AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri eşliğinde 'Okumayı Sevdirme Projesi' başlattı. Öğrenciler, proje kapsamında pazar yerinde okumayı teşvik edici broşürler dağıtıp, tezgahlara yine okumayı özendirici sözlerin bulunduğu etiketler bıraktı. Eğitim Fakültesi öğrencileri proje kapsamında, ellerinde broşürlerle Fatih Mahallesi'ndeki semt pazarına gelerek tek tek tezgahları dolaştı. Pazarcılar da alışveriş yapanlarla konuşup broşür verdi.



Projeyi yürüten öğretim üyesi Dr. Tuncan Türkben, okuma alışkanlığı konusunda özellikle anne ve babalara büyük görev düştüğünü belirtti. Türkben, şunları söyledi: "Okuma alışkanlığına hizmet kapsamında üniversitedeki arkadaşlarımızla birlikte farkındalık ve okuma bilincini oluşturmak adına çalışmamızı yürütüyoruz. Çalışmamızda biz afişler kullandık ve pazar tezgahlarına etiketler koyduk. Bu etiketler aracılığıyla insanlara, özellikle anne ve babalara okuma alışkanlığını öneriyoruz."



Türkçe öğretmenliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Nimet Hansu da halkı kitap okur hale getirmek istediklerini kaydetti. Projenin adının 'Okumayı Sevdirme' olduğunu hatırlatan Hansu, "Amacımız halkımıza kitap okuma bilinci kazandırmak ve çocuklarımızı bu şekilde kitap okur hale getirmek. Çocukları hayata daha iyi hazırlamak istiyoruz. İç dünyamızı zenginleştirmek, bilgi edindirmek ve daha geniş dünyalara açılmak için kitap okumalıyız. Halkımızla iç içe olduğu için biz burayı tercih ettik." diye konuştu.



Pazarcı Bayram Çilen ise projeyi desteklediğini belirterek, "Bu projeyi çok güzel buldum. İyi düşünülmüş bir etkinlik. Çok etkileyici, etiketi gören vatandaşlar merek edip soruyor. Biz de projeyi anlatıyoruz." dedi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Broşür dağıtmaları



Röp.



-Genel ve detay



Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA



=========================================



8)KİLİS'TE, SİGARAYI BIRAKANLARA BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ



KİLİS Belediyesi'nin başlattığı sigara bırakma kampanyası kapsamında, sigarayı bırakmak için söz veren ve taahhüt ederek imza atan vatandaşların çocuklarına bisiklet hediye edildi.



7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi. Kara, törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında şu ana kadar 9 bin 500 bisiklet dağıttıklarını, kalan 5 bin 500 bisikletin ise en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.



500 bisikleti daha dağıtmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Hasan Kara, "Bu bisikletlere binmek için 3 şartımız var; kendi anneniz, babanız, dedeniz ve ninenizden sigara içen varsa bıraktıracak, karnede zayıf olmayacak ve önceki dönemlerde zayıfı olanlar ise notlarını düzeltecek" dedi.



Belediye Başkan Adayı olmamasına rağmen söz verdikleri bisikletleri dağıtmaya devam ettiklerini aktaran Kara, çocukların bisikletleri yürüyüş yollarında kullanmalarını ve başarılı birer öğrenci olmaları çağrısında bulunarak, verilen bisikletlerin aynı zamanda çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olduğunu ifade etti.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Bisikletlerden görüntü



Kalabalıktan görüntü



Başkanın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA



========================================



9)DİYET VE SPORLA 1 YILDA 50 KİLO VERDİ



TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde özel güvenlik görevlisi Ertan Çiçek (40), diyet uygulayıp spor yaparak bir yılda 50 kilo verdi.



Reşadiye'de özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Ertan Çiçek, fazla kiloları nedeniyle sıkıntı yaşamaya başladı. 120 kiloya kadar çıkan Çiçek, arkadaşlarına özenerek zayıflamaya karar verdi. Diyetisyenden aldığı programı uygulayan ve spor yapan Çiçek, bir yılda 120'den 70 kiloya kadar düştü.



Kiloların kendisine sorun çıkardığını belirten Ertan Çiçek, "Kilolarımdan dolayı sıkıntılar yaşıyordum. Zayıf olan arkadaşlarıma özeniyordum. Yürüme ve uyku sorunları yaşıyordum. Daha sonra bu kilolardan kurtulmaya karar verdim. İlk önce internette araştırmalar yaptım. Nasıl kilo veririm diye. Kilo verme ilaçları ile karşılaştım. Ama onlara hiç bir zaman sıcak bakmadım. Tanıdıklarım diyetisyene yönlendirdi. Diyetisyenin bana verdiği listeyi uyguladım. Arkasından da spora başladım. Bir sene boyunca da spora devam ettim. Spora ilk başladığımda 500 metreye kadar ancak yürüyebiliyorum. Daha sonra 5, 10, 20 derken 35 kilometreye kadar yürüme mesafemi artırdım. Tempolu yürüyüşler yaptım" dedi.



Kilolarından kurtulduktan sona görenlerin şaşırdığı kaydeden Çiçek, "Bir yıl sonra arkadaşlarım ve beni görenler inanamadı. Hatta bazılarına kimliği gösterdim. Bir sene süren kilo verme serüvenimde üzerimden 50 kilo atmış oldum. Çok mutluyum kilolarımdan kurtulduğum için" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Spor yaparken görnütüsü



-Konuşmaları



-Eski halini gösteren fotolar



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,



==================================



10)HEDİYELİK EŞYA SATAN İŞLETMELERDE YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ



Kayseri'de yaklaşan yılbaşı öncesi hediyelik eşya satan işletmecilerde alışveriş yoğunluğu göze çarpıyor. Hediyelik eşyalar 10 TL ile 100 TL arasında değişiyor.



Yeni yılda sevdiklerine hediye alarak mutlu etmek isteyen vatandaşların Kayseri'de tercihi yeraltı çarşısında hediyelik eşya satan işletmeler oldu. Birbirinden farklı hediyeliklerin yer aldığı hediyelik eşya mağazalarında en çok ilgiy, kar küreleri ve noel baba şeklindeki müzikli kutular gördü. Yılbaşı hediyelik satışlarının başladığını ifade eden Fahriye Gezer, " İnsanlar bütçeleri doğrultusunda sevdiklerini mutlu edebilmek adına hediyelikler alıyor. Çocuklar için oyuncak, kar küreleri tercih edilirken, yetişkinler için ise üzerinde isim yazan saat, çakmak, cüzdan ve kemerden oluşan setler ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıla oranla hediyelik eşya fiyatlarında yükseliş söz konusu. Ancak, yükselişi müşterilere yansıtmamak için kampanyalar yapıyoruz. Mağazamızda hediyelik eşyalar 10 TL ile 100 TL arasında değişiyor. İsteğe uygun olarak yılbaşı paketleri de hazırlıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



- Hediyelik eşyalardan genel ve detay görüntü



- En çok satılan kar kürelerinden görüntü



- İşletme çalışan Fahriye Gezer ile röportaj



- Diğer genel detay görüntüler



Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)



========================================



11)AĞRILI KADINLARIN ÜRETTİĞİ TURŞULARA PATENT BAŞVURUSU



AĞRILI kadınlar, Bursa'da turşu eğitimi aldıktan sonra gıda mühendisi eşliğinde kendi işyerlerini açarak turşu üretimine başladı. 20 kadının ürettiği turşuların satış noktasını açan Vali Süleyman Elban, tüm malzeme ve ihtiyaçları karşıladıklarını söyledi. Kadınlardan oluşan bir kooperatif kurduklarını belirten Vali Elban, üretilen turşular için patent başvurusu yapmayı planladıklarını söyledi.



Ağrı'da valilik ve belediye tarafından turşu üretim kursu düzenlendi. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar Valilik tarafından Bursa'ya 10 günlük bir eğitime gönderildi. Burada turşu üretimi yapan işyerlerinde eğitim gören 20 kadın Ağrı'ya dönerek belediye binasındaki atölyede turşu üretimine başladı. Doğal kaya tuzu ve yöreye ait lahana kullanılarak üretilen turşuların satışı için Cumhuriyet Caddesi'nde mağaza açıldı. Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban tarafından açılış kurdelesi kesilen turşu mağazasında satışlar başladı.



Kadınların çok önemli bir işi başardığını söyleyen Vali Elban, Ağrı turşusuna da kalite geldiğini ifade etti. 20 kadının kurs sonrası Bursa'da eğitim aldıktan sonra gıda mühendisi eşliğinde turşu üretimine başladıklarını anlatan Vali Elban, "Valilik olarak gerekli tüm malzemeler ve ihtiyaçlarını karşıladık. Lahanamızdan tuzumuza kadar kullanılan tüm malzemeler, hem yerel hem de katkısız. Turşumuzun yüzde 100 organik olmasını istedik. Onun için de herhangi bir katkı maddesi kullanılmadı. Suyu bize has dağlarımızdan gelen kar suyu, tuzu kendi dağlarımızdan çıkarılan tuz, lahanamız da kendi ovalarımızda yetişen lahanalar. İnşallah Ağrı'dan çıkan bu lezzetten ilimiz, ilçelerimiz, bölgemiz ve ülkemizde yaşayan diğer insanlarımız nasiplenir" dedi.



Kadınlardan oluşan bir kooperatifle patent başvurusu yapmayı planladıklarını belirten Vali Elban, girişimcilerin ve işadamlarının bu sektörde iş yapmalarını beklediklerini söyledi. Turşuya talebin fazla olduğunu vurgulayan Vali Elban, çok sayıda otelin sipariş verdiğini de kaydetti. Kadınlar ise kurs sonrası başladıkları turşu üretiminde elde ettikleri başarıdan memnun olduklarını söyledi.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Açılış görüntüsü



-Vali Süleyman Elban röp



-Turşu mağazası görüntüleri



Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,



========================================

